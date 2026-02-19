Las elecciones quinquenales en Guatemala

Del Escritorio del General

Con dificultades en nuestro proceso democrático en Guatemala se dispuso que cada cinco años se eligieran autoridades porque coincidían con la elección del presidente de la República, pero eso fue cambiado en una reforma constitucional donde redujeron a cuatro años el periodo presidencial, pero dejaron el resto en cinco años, específicamente a partir del año 93 con el rompimiento institucional del ingeniero Jorge Serrano Elías.

Esto nos ha puesto en un proceso ambiguo, porque a veces cuadra con la elección presidencial y a veces no, pero simplemente mi llamada de atención es en términos de que cada cinco años cambiamos a todas las autoridades de justicia, de constitucionalidad de Contraloría de Cuentas del Ministerio Público, que para muchos eso sería que bueno no, el problema es que cada cinco años desfavorecemos a los selectos, porque los regresamos al mundo y que sean víctimas de lo que de las decisiones que tomaron y elegimos a otras bueno elegimos entre comillas porque son comisiones específicas, usualmente de abogados y de políticos que debiese de ser nuestro representantes, pero tristemente no lo han hecho.

El último evento o primer evento de esta temporada fue la elección en el colegio de abogados y notarios donde la ley exige que acudan a votar todos los abogados y notarios registrados, pero el colegio a través de los años se ha abierto a otras profesiones y entonces en esta oportunidad votaron un sin número de profesionales que no son abogados y eso contradice la ley simple y llanamente. Se fue a una segunda vuelta y lo que hicieron aparentemente y que el MP está investigando en torno a más de 3000 carnet para acreditar a todos aquellos que no son abogados para que fueran abogados y que pudieran votar. El colmo fue que el propio gobernador departamental que es politólogo de las profesiones afines, las cuales estaban prohibidas para ir a votar, se pronunció en sus páginas de comunicación social donde él había ido a ejercer su voto. Eso es un fraude de ley, porque hay un dictamen legal que prohíbe que todo aquel que no es abogado vote como abogado y entonces en qué quedamos.

Pero el tema no queda aquí porque el MP hizo un allanamiento en el lugar de la votación y se estima que hay más de 3000 carnet bajo la titulación de abogados para que votaran los que no eran abogados. Eso sin lugar a duda nos refleja un primer paso en el largo año que tenemos de elecciones de las altas autoridades, fraudulentamente, planteado y ejecutado

Sin lugar a duda, las profesiones no afines dirán lo contrario, porque ellos dicen no yo estoy colegiado en el colegio de abogados y deben de respetar mi voto pero la ley es específica y dice que sólo los que son abogados y notarios pueden emitir su voto. Una porquería de la ley.

Qué siguen el resto de elecciones, la elección en proceso del Consejo superior universitario para una pareja para la corte de constitucionalidad. Está también en tela de juicio porque hay protestas en contra de los elegidos a votar. Que nos da esto como como un denominador que se está fraguando un nuevo fraude en torno a todas las máximas autoridades de la justicia de la Constitución del Tribunal Supremo electoral y de la Contraloría general de cuentas bajo términos tremendamente dudosos, fraudulentos y engañosos. Por supuesto que en todo esto están involucrados los colegios afines a tales elecciones y los con claves para tal efecto.

Esto nos llama a la reflexión o por lo menos a mí, querido lector, o le ponemos atención al asunto o nos están baboseando desde el principio, cosa que a mí no me parece razonable, porque están llevando los procesos más importantes de nuestro cumplimiento democrático por un fiasco de mentiras, falsedades, y ante todo, engañen a los propios votantes. Tremendo. Me parece que eso debe de ser un motivo de tremenda reflexión y protesta y que genere inclusive siendo de abogados, las protestas y reclamos pertinentes para la suspensión y corrección de estos fraudes. Los famosos amparos.

Pero qué más sigue ya 23 propuestos de la corte de constitucionalidad siguen 20 que van para el Tribunal Supremo electoral que muchos son de dudosa reputación. Siguen muchos candidatos para ser elegidos para para jefe del ministerio público, que es la llave también de la justicia, la probidad y la decencia de nuestro país y eso está en juego porque dejarle al presidente que de 45 elija uno es una sentencia de muerte porque el presidente no es un líder no es nuestro representante nacional entonces tenemos que llamar la atención en torno a estas determinación que tristemente cada cinco años se dan.

Que a mí parecer relevar todos estos sistemas, cada cinco años es una estupidez, esto deben de tener nombramientos por mucho más tiempo para que tengan la seguridad, la garantía y la protección en torno a sus decisiones. Me parece que lo más conveniente es un alto en el proceso y que se sustituya a las actuales autoridades y se entre a un proceso de reforma de la ley electoral y de las leyes que llevan a este fracaso institucional que tenemos hoy día esto lo digo con seriedad con formalidad porque todo este proceso es el que ha creado una generación de corrupción y entonces la gente hoy no habla de candidatos, si no habla de cuánto va a cobrar cuánto quiere cómo lo quiere y adónde nos va a llevar y eso es nefasto para la democracia y no quiero usar el término de democracia como simplemente un vaivén porque todos lo usan así ah es que estamos en la seguridad democrática, estamos en el proceso, no la democracia de la facilidad que se le da al pueblo de elegir a sus autoridad para que estas autoridades le sirvan al pueblo y hoy no estamos en esas condiciones.

Me parece que debemos de hacer un alto suspender todos estos procesos y al congreso a la corte y a la presidencia, porque no son dignos representantes de nuestro pueblo y debemos de elegir autoridades provisionales que con una hoja de ruta bien clara, promuevan la construcción de una nueva ley electoral de una reforma a la constitución de una nueva reforma a la ley del del orden, perdón del orden judicial y por supuesto del orden legislativo, porque donde tenemos el vicio es en todos estos desde el congreso, las cortes la corte de constitucionalidad, el Tribunal Supremo electoral fiscales auditores todo están en un movimiento corrupto. Aparte llamo la atención porque estamos empezando este proceso y lo he hecho en veces anteriores pero tristemente el proceso del colegio de abogados es nefasto y no lo debemos de aceptar las fuerzas civiles, democráticas, económicas, políticas y militares. Nos debemos de evidenciar en contra de este fraude, de hecho que se está fraguando en nuestro país.

Libre emisión del pensamiento.

