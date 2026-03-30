Los vindicadores (Parte 1)

Teorema

Este texto, emplea el término *vindicador* (opuesto a detractor), para designar a quien defiende a otro de una calumnia o agravio. El artículo previo listaba a personas y organizaciones detractoras de María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de Guatemala. Los nombres provenían de -Gemini y de Perplexity-, aplicaciones de inteligencia artificial. De esa fuente provienen también los que se presentan más adelante. -Netcenters y cuentas de choque-, surgen en gran cantidad cada vez que alguien escribe algo que favorece a la Fiscal para desacreditar al vindicador.

Sus ataques suceden principalmente en redes como X, que dejan un espacio para comentarios. Son anónimos, no aportan nada, excepto insultos personales con un lenguaje soez fuerte contra los vindicadores. Su ortografía y pobreza idiomática hace pensar que se trata de personas sin educación. Surge la sospecha de que podrían ser remunerados. Su propósito oculto es intimidar a otros vindicadores para que dejen de expresarse.

Las principales narrativas con las que los vindicadores defienden al MP y a la Fiscal General son las que sigue:

*Narrativa de Persecución*

Sostiene que la Fiscal enfrenta persecución ideológica y jurídica. Aduce que las sanciones de EU y la UE son represalias por haber privilegiado la soberanía nacional y negarse a mantener la actitud de sumisión y acato de su antecesora, quien obedecía a agendas políticas externas.

*Narrativa de soberanía y no injerencia*

Los vindicadores afirman que las sanciones externas (como la lista Engel) son medios empleados por potencias extranjeras para preservar su control sobre la justicia guatemalteca. Aseguran que la Fiscal es una funcionaria valiente que -“no se doblega” ante las presiones externas. Incluso utilizaron el símil de -“Dama de hierro”-para referirse a ella.

Ciertamente, la Fiscal habrá cometido errores, más de uno, pero también es verdad que sus aciertos son, en importancia y número, más destacados. Durante ocho años de dirigir el MP, Consuelo Porras ha conseguido reconocimiento a su labor, el respaldo de diversos sectores políticos y judiciales y un apoyo importante del público.

Entre los principales vindicadores de la Fiscal, que defienden la autonomía del MP y denuncian persecución política contra ella, destacan los siguientes:

*Organizaciones*

La Fundación contra el Terrorismo (FCT), es el apoyo más visible y activo. Ha actuado como querellante adhesivo y, en ocasiones, obtenido pruebas judiciales que ha aportado. Sostiene que la Fiscal es víctima de una persecución internacional liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, con apoyo de Canadá, Suiza, Australia y UK. Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, sus directores, califican las sanciones como “ataques a la independencia judicial” y “actos de colonialismo”. Guatemala Inmortal, institución civil conservadora, respalda las acciones del MP, especialmente las dirigidas contra ex fiscales de la FECI y antiguos operadores de justicia. Analizan resoluciones de la CC que favorecen al MP y las presentan como victorias del derecho sobre la política. Asociación Solidaria de Profesionales del Derecho (ASPA), Centro gremial afín a la agenda de la fiscalía, sus posturas favorecen la continuidad de la línea de trabajo de la Fiscal.

*Actores Políticos y Judiciales*

Alejandro Giammattei, expresidente de Guatemala se refirió a ella, públicamente, como su «amiga» y fue su principal aliado en su segundo período. La defendió cuando enfrentó las sanciones de la UE y EU, que calificó como inaceptable injerencia extranjera. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC): Dina Ochoa, Leyla Lemus y Rony López, entre otros, emitieron resoluciones y amparos que permitieron su permanencia en el cargo. Detuvieron los intentos de reformar la Ley Orgánica del MP para destituirla. Decanos y Comisionados: Después de analizar la documentación presentada e investigar su veracidad y realizar otras pruebas y entrevistas, los decanos de todas las facultades de derecho y otros miembros de la Comisión de Postulación, reconocieron su mérito académico y experiencia, calificándolos con 94 puntos en 2018 y 95 puntos en 2022.

*Acoso en Redes:* Los vindicadores denuncian la existencia de campañas de desprestigio y amenazas por parte de cuentas opositoras y «netcenters» contrarios, alegando que buscan intimidar su labor investigativa.

*Criminalización de la Justicia:* Sus defensores se muestran convencidos de que las críticas a su gestión provenientes del gobierno son los medios elegidos, en ausencia de pruebas de descargo, para detener la investigación penal en su contra. El MP persigue graves crímenes contra la Constitución y la violación del ordenamiento jurídico que, en materia electoral, condujo a la formación del actual gobierno y su participación en el Congreso. Ahora, la cancelación definitiva del Partido Movimiento Semilla le da toda la razón y allana el camino para que prevalezca la ley.

En las redes sociales, los temas de discusión y las narrativas a favor de la Fiscal General suelen estructurarse bajo conceptos de “soberanía nacional”, “debido proceso” y la denuncia de una “persecución internacional e ideológica”.

*Denuncia de “Persecución Política e Ideológica”*

Los vindicadores invierten la narrativa de persecución, afirman que es ella la perseguida por el actual gobierno y otros sectores de izquierda. Sostienen que el gobierno de Arévalo y el ex partido Semilla buscaban destituirla para asegurar su impunidad en casos como el de las adhesiones falsas para crear ese partido. Señalaban que cualquier intento de reformar la Ley Orgánica del MP es un golpe de Estado técnico contra el MP. En sus redes se replican los comunicados del MP y desmienten a periodistas, jueces y activistas que cuestionan la gestión de Porras. No usan anónimos ni pseudónimos. Exponen las falsedades de la prensa tradicional y aseguran que el MP actúa estrictamente bajo principios de legalidad.

*Defensa de la Institucionalidad*

Los aspectos profesionales en la figura de la Fiscal que realizan sus vindicadores es su cumplimiento de plazos constitucionales y su formación académica. Afirman que es el único funcionario que respeta plenamente la Constitución frente a la prensa, a otros funcionarios e incluso frente a las turbas o manifestaciones que exigían su renuncia. Abogados vinculados a organizaciones como Guatemala Inmortal analizan las resoluciones favorables y las exhiben como victorias del derecho sobre la política. La propia cuenta oficial del MP difunde, continuamente, a través de videos y comunicados extensos (que luego son fragmentados por sus simpatizantes), la situación en que se encuentran los casos de alto impacto. La fiscal ha denunciado acoso digital, uso indebido de sus datos personales; campañas de desinformación nacional e internacional; llegando incluso a presentar acciones legales (amparos) contra ciudadanos por sus publicaciones en redes.

*Periodistas y medios de comunicación*

Alfred Kaltschmitt: ha expresado que la institucionalidad del MP debe ser respetada y que es necesario erradicar la injerencia extranjera. Ricardo Méndez Ruiz actuando como poderoso e influyente comunicador en redes sociales, defiende la acción penal del MP contra ex fiscales de la CICIG y periodistas. La califica como “limpieza del sector justicia”. Mario Marroquín, Prensa Libre, ha publicado editoriales favorables destacando su logro en la reducción de extorsiones y narcotráfico. Sofía Paredes, Guatevisión, elogió su “mano firme contra el crimen organizado” y criticó a la CICIG como interferencia externa. Canal 3 y Teleonce mantienen una línea editorial que evita la crítica directa a la Fiscal General. Noti 7 concedió amplia cobertura al logro de crear sedes del MP en todos los 340 municipios del país. Cubre los comunicados oficiales del MP y presenta su gestión desde una perspectiva institucional y técnica. Los presentadores de estos canales rara vez cuestionan las acciones de la fiscalía. Centran su trabajo en el respeto al -Estado de Derecho-.

*Actores Políticos y Gremios*

La Cámara de Industria y parte del sector privado, aunque con una postura cauta, en momentos clave emitieron comunicados pidiendo respeto a los periodos constitucionales de los cargos, lo que favorecía la permanencia de la Fiscal Porras. Diputados de partidos como VAMOS, TODOS y Valor utilizan sus plataformas y citaciones parlamentarias para validar la gestión de la Fiscal, argumentando que ella es víctima de una -persecución política—por parte del gobierno de Arévalo.

Hay más, muchos más vindicadores de María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de Guatemala y Jefa del Ministerio Público. Tantos que decidí dejar para una segunda parte a los que faltan. Pero tal vez exceda otro listado como este. Debo confesar que me ha causado sorpresa el resultado de esta investigación. La gente, aunque no lo exprese verbalmente, sí puede distinguir lo que es bueno para nuestra Guatemala y lo que la perjudica.

Parafraseando a Sacho Panza cuando exclama: -“Dime con quién andas y te diré quién eres”-, me permito preguntar, al amable lector: *¿Con quién considera usted que se identifica la mayoría de los guatemaltecos? ¿Con los detractores o con los vindicadores?*

Libre emisión del pensamiento.

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