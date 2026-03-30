CÓMO COMENZÓ LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Editado Para La Historia

Soy de esa generación que los sociólogos llaman “Baby Boom” y es que, después de la destrucción masiva en medio de un mundo después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo económico mundial llevó a una expansión demográfica. De eso no se escaparon ni los países que no vieron destrucción en sus tierras ni pérdidas de su población. Eso hizo que mis mayores, sacando cuentas, se encontraban en la flor de la vida cuando se produjo el gran conflicto. Las noticias llegaban no con la brevedad de hoy en día, pero radio y prensa sí informaban lo que pasaba en los frentes y mis mayores eran ávidos de esas noticias. Después yo serví de atenta oreja cuando ellos me contaban lo que habían leído y escuchado.

La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador y trágico del siglo XX, tuvo un comienzo que, a pesar de su envergadura, fue marcado por un solo día que cambió el curso de la historia. El viernes 1 de septiembre de 1939, un día común que amaneció con calma aparente, se convirtió en el símbolo del estallido de una guerra que sumergiría al mundo en años de destrucción y sufrimiento.

Para entender ese día, debemos retroceder algunas décadas. Europa vivía bajo una frágil paz desde 1918 al finalizar la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, dejó a Alemania resentida y humillada, con severas condiciones económicas y territoriales que alimentaron un posterior nacionalismo y deseo de revancha.

En los años siguientes, Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler y el Partido Nazi, se rearmó con rapidez y determinación. La idea de recuperar territorios perdidos y de restablecer el “orgullo alemán” se combinaban con ambiciones territoriales y raciales que prepararían el terreno para el conflicto.

A comienzos de 1939, la situación en Europa era ya insostenible. La anexión de Austria en 1938 y la ocupación de los Sudetes en Checoslovaquia habían demostrado la voluntad expansionista de Hitler. Las potencias occidentales, principalmente Francia y Gran Bretaña, intentaban evitar la guerra mediante una recelosa política de apaciguamiento, pero sabían que la calma era engañosa.

Es así como llegamos a septiembre de ese año, al amanecer del 1 de septiembre de 1939. Sin previo aviso, el ejército alemán lanzó una ofensiva sin precedentes contra Polonia. El pretexto fue un incidente fabricado: los alemanes acusaron a Polonia de atacar la estación fronteriza de Gleiwitz, en un acto de provocación fingido para justificar la invasión, lo que se conoce como una “acción de falsa bandera”.

La estrategia alemana se basaba en la llamada “Blitzkrieg” o guerra relámpago, una innovadora táctica militar que combinaba movimientos rápidos de tanques, aviones y tropas para desbordar al enemigo antes de que pudiera organizar una defensa eficaz. La sorpresa y la velocidad eran sus mayores aliados.

Aún no había amanecido ese 1 de septiembre, cuando la Luftwaffe (la fuerza aérea alemana) comenzó el bombardeo sobre ciudades polacas, siendo Varsovia uno de los objetivos principales. Este bombardeo, el primero de la guerra, dejó un paisaje de destrucción y caos. A pesar de no ser una ciudad con fortificaciones militares importantes, Varsovia fue atacada con una brutal intensidad que causó numerosas bajas entre los civiles.

Mientras las bombas caían, el ejército alemán avanzaba velozmente. Las tropas polacas, aunque valientes y decididas, se encontraban en desventaja numérica y tecnológica. La sorpresa y la superioridad alemana hicieron que las defensas polacas se vieran rápidamente sobrepasadas. Los polacos organizaron una heroica resistencia, especialmente en la capital. La lucha en Varsovia fue encarnizada. Soldados y civiles unieron fuerzas para defender las calles y los edificios. Sin embargo, la falta de apoyo exterior y la devastación causada por los bombardeos complicaban cualquier esperanza de victoria.

Por su parte, los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, fieles a sus compromisos de defensa con Polonia, declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre, pero sus tropas no realizaron acciones militares decisivas que pudieran aliviar la presión sobre la Polonia invadida. Este periodo es conocido como la “Guerra de Broma”, una pausa tensa y llena de incertidumbre que no duraría mucho.

Después de la invasión alemana vino la invasión soviética que, el 17 de septiembre, entró también a territorio polaco desde el este, cumpliendo un secreto protocolo con Alemania para repartirse el país, una nueva repartición en la historia de Polonia.

En la memoria colectiva aquel 1 de septiembre de 1939 está grabado como el comienzo de la mayor catástrofe bélica de la humanidad. Las imágenes de Varsovia destrozada y de familias huyendo en medio del humo y del polvo ilustran la tragedia que estaba por venir.

Curiosamente, aquel 1 de septiembre también vio cómo la tecnología y la propaganda se convirtieron en armas de guerra. La radio transmitía noticias y arengas que moldeaban el ánimo de las poblaciones. La prensa nazi difundía relatos para justificar la invasión y demonizar a Polonia. Por su parte, en Londres y París se intentaba calmar a la opinión pública mientras se preparaban para un conflicto de largo aliento.

La caída de Polonia en pocas semanas fue el primer paso de una guerra que se expandió rápidamente. Pronto Noruega, Dinamarca, Francia, Bélgica y los Países Bajos serían invadidos. Luego el continente entero se vería envuelto en el fuego cruzado. Ese 1 de septiembre de 1939 se rompió la paz que Europa conocía y la humanidad entró en uno de sus capítulos más oscuros.

Hoy recordamos aquel día no solo para honrar a las víctimas y héroes, sino también para comprender el precio de la intolerancia, la ambición desmedida y la falta de diálogo. La Segunda Guerra Mundial comenzó con un amanecer de destrucción en Polonia, pero también con un llamado eterno a la reflexión y la paz.

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