Senderismo y escalada: deportes alternativos al gimnasio para divertirse  

El día solo tiene veinticuatro horas, pero hay veces en las que nos falta un par más para llegar a todo: trabajo, tareas del hogar y ocio y diversión. Entre la lista infinita de responsabilidades, hacer deporte se ha convertido en una prioridad para muchas personas. Gran parte de la sociedad ya está concienciada con la necesidad de ejercitar y mover el cuerpo cada día para mejorar no solo el bienestar físico y mental de cada uno; sino para contribuir al cuidado del cuerpo humano.

No obstante, hay que seguir recordando la importancia de practicar deporte. Hace unos años, ir al gimnasio era el gran ritual de muchas personas, pero ahora está más de moda practicar deportes o actividades físicas al aire libre, para despejar la mente y respirar aire puro al mismo tiempo que cuidas tu cuerpo.

Senderismo: conecta con la naturaleza mientras haces ejercicio

Uno de los deportes al aire libre que más en tendencia está en los últimos años es el senderismo. ¿Quién no ha organizado un sábado en la montaña con amigos? Y es que es el plan perfecto, porque disfrutas de un día diferente, en un entorno natural, escuchando a los pájaros de fondo, con el sol dándote en la cara y respirando aire puro.

El senderismo es mucho más que caminar por el campo; es una disciplina deportiva que fusiona el bienestar físico con la conexión profunda con la naturaleza. A diferencia de correr o ir al gimnasio, esta actividad permite ajustar la intensidad según el terreno, fortaleciendo el sistema cardiovascular y la resistencia muscular sin el impacto agresivo de otros deportes.

Por ello, cada vez son más las personas que un par de fines de semana los dedica a pasar tiempo en la naturaleza disfrutando del buen tiempo en buena compañía. Y es una actividad sencilla de realizar, porque cuando se quiere hacer deporte a veces entra el miedo de qué métodos seguir para estar animado haciendo ejercicio. Pero con el senderismo es muy fácil porque solo hay que caminar despacio admirando las vistas.

La escalada: el nuevo deporte de moda

La escalada se ha consolidado en los últimos años como una alternativa muy atractiva al gimnasio tradicional. Más allá de levantar pesas o repetir rutinas en máquinas, que a veces puede parecer repetitivo y cansado; este deporte combina fuerza, resistencia, coordinación y estrategia en un entorno diferente que reta tanto al cuerpo como a la mente. Ya sea en rocódromos urbanos o en espacios naturales habilitados, la escalada ofrece una experiencia diferente, menos monótona y más estimulante. Y lo mejor, es accesible para todo tipo de públicos, independientemente del nivel y conocimiento que se tenga sobre el deporte.

A nivel físico, trabajar el propio peso corporal es uno de los mayores beneficios de la escalada, porque en cada ascenso se activan brazos, espalda, abdomen y piernas. Además, se fortalece el agarre y se mejora la movilidad articular. La exigencia varía según el nivel de dificultad de la ruta, lo que permite progresar de manera gradual y personalizada.

