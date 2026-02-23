Petro y su autocrítica marxista

Del escritorio del General

Con tremenda sorpresa el pueblo colombiano observó el día de martes 4 de febrero una primera sesión del gabinete de gobierno abierta a la televisión, acción que de hecho según la leyes es ilegal, pero que para los efectos del presidente Petro constituye una metodología marxista de generar una autocrítica de las acciones tomadas por un partido comunista o sus líderes comunistas. Esto es una acción que fue iniciada o puesta en marcha por Lenin y que consistía en una revelación de los errores doctrinarios e ideológicos cometidos por los miembros del partido comunista ante situaciones económicas, políticas y sociales, que estas contradecían a los principios marxistas. La sorpresa de los funcionarios públicos colombianos asistentes a ese gabinete fue notoria desde la señora vicepresidenta al ministro de defensa, de hacienda, de energía, de minas en fin casi todos sorprendidos por la dialéctica expresada por el presidente Petro que según las estadísticas de la reunión habló alrededor del 80% del tiempo disponible.

Este hecho sucede a pocos días de la presencia del gobierno de Donald Trump en Colombia, manifestando los temores del presidente Petro en torno a esa nueva línea de política exterior que establece Estados Unidos, el producto de esta auto censura marxista es buscar un enemigo, afianzar el tema ideológico y determinar que realmente este no se puede conseguir porque hay actores que se oponen al concepto ideológico marxista. Es innegable que sus expresiones en torno a los nuevos contratos para la explotación petrolera aceptados hace pocos días, él en su diatriba se refiere como nosotros debemos de apostarle a la vida y no a la muerte esos contratos son ilegales demostrando sin duda en su mensajes que debe prevalecer los criterios ideológicos lo que los comunistas identifican como una dicotomía entre la ideología y las costumbres económicas de los países.

Singular fue la participación de la vicepresidenta Márquez quien hizo énfasis en que sus comunidades afro colombianas se habían sentido más seguras con los gobiernos anteriores que con el propio gobierno donde ella estaba participando y Petro en su diatriba no dejó espacio y cuestionó la acción militar obviamente ministro de defensa de Colombia un reconocido también marxista y guerrillero y este adujo sin mayores criterios fundamentales que las condiciones no estaban dadas para la intervención militar comentario este que atribuyó a los líderes militares de Colombia. El otro elemento importante es hacer ver que dentro de la discusión los ministros que estaban en la mesa se mostraron incrédulos ante los cuestionamientos de Petro cosa que es común en el proceso de formación de una dictadura marxista, uno de los resultados de esta incertidumbre es que varios de ellos están considerando su renuncia y desligarse del gobierno.

Petro por otro lado acaparó la discusión e hizo énfasis en las diatribas comunistas marxistas de la teoría ideológica más que de la realidad colombiana y de las prospectivas económicas colombianas, un mensaje que quizás es obtuso ya que lo que él propone es la aceptación de la ideología antes de las condiciones sociales, políticas y democráticas de su país, algunos de los ministros ya están considerando su retiro del gobierno pero esto de una u otra manera lo que contribuye es identificar una clara distensión entre las propuestas de Petro y sus ministros, como bien lo enunciaron muchos ministros puestos por él, que hoy día después de casi dos años de gobierno están reclamándole su falta de liderazgo su falta de estrategia su falta de líneas claras para el quehacer político en Colombia.

El señor Iván Velásquez como ministro de la defensa y acostumbrado al tema de la mentira y el engaño pues en forma tácita responsabilizó que los mandos militares que o habían concluido sus planes para la intervención porque no existían lo concepto macro de intervención del Estado, quitándose la responsabilidad de su quehacer y de sus un acciones en términos de la seguridad de los colombianos, lo que podemos identificar es una clara distracción dialéctica de Petro y de Ivan en términos de la situación colombiana tan crítica, primero en términos de los procesos de negociación con las guerrillas de las cuales ellos fueron partícipes y de los cuales ellos siguen siendo miembros versus el Estado colombiano, Las cuales han sido un nefasto actuar han fracasado todos los procesos de negociación porque ellos son copartícipes de estas líneas de acción del narcotráfico de la guerrilla y de la toma de territorios para la explotación minera ilegal y otros quehaceres que han abarcado los grupos terroristas colombianos.

Las márgenes del río Orinoco son el nuevo escenario de enriquecimiento ilícito de estos mequetrefes comunistas, impulsando la explotación minera ilegal para su propia satisfacción, situación que no es desconocida para el resto de funcionarios de alto nivel colombianos que como mencioné se mostraron incrédulos ante el gran discurso de crítica que hacía Petro en su reunión del martes, siendo importante identificar el hecho que con esta autocrítica marxista lo que él pretende es reencauzar a todo su gabinete no a los temas de importancia para la sociedad colombiana sino para los temas de importancia de asentamiento del comunismo en Colombia y sin duda pensando en su permanencia en el poder o en la sucesión apropiada de los líderes marxistas para continuar con el dominio colombiano al igual que lo pensó Chavez con la elección de maduro para Venezuela, un hombre más de ideología que de conciencia económica y social para con su pueblo, un hombre que le interesa más su trascendencia comunista que el beneficio del pueblo venezolano

Los colombianos hoy reflexionan sobre ese connotado gabinete televisado, el cual llenó de sorpresas no sólo a los ministros y los convocados sino a toda la ciudadanía, entorno a qué es lo que nos espera hacia donde apuntarla Petro su estrategia de ejercicio de gobierno, y aparentemente la conclusión primaria es él no tiene un plan él no tiene una estrategia más que imponer una dictadura comunista, situación que a muchos colombianos hoy en día les debe de estar preocupando y de la cual sin duda no son partícipes, pero que ayudan con su diatriba a prolongar su periodo de gobierno presidencial, me parece que Colombia se enfrenta a una dicotomía entre si seguir con el gobierno de Petro o cambiar a otro gobierno liberal y que realmente se preocupe y que su fin primordial sea la libertad y la prosperidad del pueblo colombiano.

