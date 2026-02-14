Tarjetas en dólares en Guatemala: cuáles están disponibles actualmente

Se recomienda pagar con tarjetas virtuales en dólares en plataformas internacionales. Esto ahorra tiempo, dinero y es tan práctico como usar tu tarjeta bancaria estándar, pero con mayor seguridad. Sin embargo, la elección de una tarjeta virtual en realidad depende de una serie de limitaciones relacionadas con el uso de este instrumento de pago.

La mayoría de los productos digitales tienen un alcance limitado, es decir, no funcionan para pagar en todos los sitios web. Existen tarjetas virtuales para pagar publicidad; estas solo operan con los códigos MCC correspondientes, y no es posible utilizarlas para pagar el carrito de compras en una tienda en línea, aunque a simple vista sea una tarjeta Visa o Mastercard estándar.

Otra limitación son los límites fijos de gasto. Por ejemplo, las tarjetas de un solo uso suelen emitirse con un límite establecido tanto en el monto que se puede gastar como en el período de vigencia.

No es sencillo entender todos estos detalles, ya que este tipo de información muchas veces aparece en letra pequeña entre muchas otras condiciones de las plataformas financieras. Aun así, estos puntos son clave al momento de elegir una tarjeta virtual en dólares.

Ranking de tarjetas virtuales: tarjetas universales para pagos en línea

PSTNET

PSTNET cuenta con una línea de tarjetas universales llamada Ultima. También funcionan a través de Visa y Mastercard. La principal diferencia es la ausencia de límites en gastos y recargas. Tú decides cuánto gastar. Esta tarjeta virtual en dólares es adecuada para reservar hoteles, comprar boletos de avión y realizar cualquier tipo de pago en línea.

Las tarjetas de PSTNET pueden emitirse en cantidad ilimitada. Esto es útil si necesitas separar presupuestos o hacer compras puntuales de una sola vez.

La seguridad está cubierta con 3D Secure y autenticación de dos factores. No se cobra comisión por transacciones ni por retiros en USDT. El único cargo fijo es del 2% al momento de recargar. Para nuevos usuarios hay una promoción: el primer depósito en USDT se acredita sin comisión.

El registro es rápido, toma alrededor de un minuto. Para el KYC solo se requiere pasaporte. Las tarjetas se pueden gestionar desde el sitio web y la aplicación móvil. También hay un “cardholder” integrado en el navegador que permite cambiar rápidamente entre tarjetas. El soporte funciona 24/7 a través de chats y mensajería.

Spend.net

Spend.net es un servicio de tarjetas virtuales enfocado en la simplicidad. Ofrece 1% de cashback por cada compra y no cobra por la emisión de tarjetas. Todas las dollar payment card funcionan en las redes Visa y Mastercard, por lo que se pueden usar para pagar en cualquier sitio extranjero y probar distintos escenarios de pago. Los pagos en línea están protegidos con 3D Secure.

En cuanto a comisiones de Spend.net, el esquema es claro: cero por pagos y retiros. Solo se paga por la recarga del saldo, y el titular puede configurar el tamaño de esa comisión. Las recargas están disponibles en USDT TRC20 y BTC. Es una opción conveniente si se necesita un depósito rápido sin demoras bancarias.

El registro toma aproximadamente un minuto. Se puede ingresar con Google o correo electrónico. En el panel personal se visualizan tarjetas, transacciones y acumulación de cashback. Ahí mismo está disponible el chat de soporte 24/7, con respuestas inmediatas.

Payoneer

Payoneer emite tarjetas Visa y Mastercard con soporte para tres monedas: USD, EUR y GBP. Estas tarjetas son aceptadas en todo el mundo. Se puede pagar en la moneda principal de la cuenta o con conversión automática.

Los pagos en dólares y euros no tienen comisión. El retiro a cuenta bancaria cuesta 2%. Los límites son altos: hasta $200,000 al día en gastos y hasta $5,000 diarios en retiros en efectivo. Esto hace que la tarjeta sea conveniente no solo para freelancers, sino también para empresas con volumen de operaciones.

En seguridad incluye autenticación de dos factores, cifrado de datos y monitoreo constante de transacciones. El registro está disponible en el sitio web y la aplicación, y requiere verificación. Las recargas se pueden hacer en moneda fiat y en criptomonedas; se admiten USDT y BTC. El soporte funciona 24/7 y para cuentas premium existe un canal prioritario.

Ezzocards

Ezzocards es un servicio orientado a pagos en línea anónimos y de un solo uso. Ofrece tarjetas virtuales prepagadas Visa y Mastercard con denominaciones fijas desde $10 hasta $2,000.

No se requiere KYC ni registro. El proceso es sencillo: eliges la denominación, pagas el pedido y los datos de la tarjeta llegan al correo electrónico. No hay límite en la cantidad de tarjetas.

Se acepta pago en criptomonedas (9 opciones), así como mediante PerfectMoney y WebMoney. Las tarjetas en USD funcionan sin comisión. Si se paga en otra moneda, se aplica un cargo del 3%. El precio de la tarjeta ya incluye la comisión del servicio; por ejemplo, una tarjeta de $10 cuesta $16.99.

Dado que el producto está diseñado para operaciones puntuales, la funcionalidad es limitada. No cuenta con 3D Secure, no hay reemisión ni gestión completa. El período de vigencia va desde 7 días hasta 12 meses.

El soporte opera mediante canales web y correo electrónico. Las respuestas llegan en días hábiles. Aquí el enfoque no está en el servicio, sino en la anonimidad y en compras rápidas de una sola vez.

Karta

Karta es una plataforma con tarjetas virtuales emitidas por bancos estadounidenses. Originalmente fue creada para equipos de negocios y media buying, pero los usuarios comunes también pueden acceder a funciones básicas.

Las tarjetas Visa admiten 3D Secure y recarga con criptomonedas. Para comenzar se necesita Telegram. El registro, la emisión y la gestión de tarjetas se realizan a través de un bot en Telegram. Ahí mismo se lleva a cabo el KYC.

El saldo se recarga en cripto. La comisión por depósito es dinámica y depende de las condiciones de la cuenta. En promedio es 1% + $15 por recarga. No hay comisión por pagos.

El soporte también funciona a través de Telegram y está disponible 24/7. Es conveniente si se necesita contacto rápido sin tickets ni correos electrónicos.

Reflexiones finales

Antes de solicitar una tarjeta, verifica tres aspectos: dónde funciona, qué límites tiene y cuánto cuesta la recarga y el retiro. Presta atención a los métodos de depósito — fiat o criptomonedas, y a las comisiones por ingreso de fondos. Revisa si incluye 3D Secure y cómo se realiza la verificación. Confirma en qué países el servicio realmente atiende clientes y bajo qué condiciones. No te guíes solo por el nombre Visa o Mastercard; eso no garantiza que la tarjeta sea adecuada para todos los pagos. Compara las condiciones y elige la opción que se ajuste a tus objetivos, no a promesas generales.

