Cuatro artistas de lo imposible ganan los Premios Europa Multicultura 2026

EL límite no está en el cuerpo, sino en la mirada del otro

Rumanía, Eslovaquia y España se dan la mano en una gala donde la gravedad no manda. Una acróbata que cuelga de su propio pelo, una cantante que derribó el muro de los talent shows, un psicólogo de los silencios y un esteticista que cura pieles quemadas por internet. Ellos son los nuevos rostros de la multiculturalidad: la belleza no entiende de pasaporte, solo de latido.

En un mundo que construye muros, ellos tejen puentes con cabello, notas musicales, diagnóstico clínico y palabras amables. En la ceremonia de los Premios Europa Multicultura 2026, cuatro nombres propios demostraran que el talento no tiene fronteras… pero sí tiene vértigo.

Los galardonados no compiten entre sí. Más bien, se abrazan en una misma verdad: la excelencia nace del riesgo de ser diferente.

Carla Pla (Rumanía/España): La mujer que desafía la gravedad… y los prejuicios

Trabajadora social, fundadora de CIRCAR y acróbata aérea especializada en suspensión capilar y bucal. Carla Pla (nacida en Rumanía, criada en la Comunidad Valenciana) comenzó a bailar a los 4 años y hoy cuelga en el vacío mientras su mirada sostiene una poética que titula Suspensió.

Pero su circo va más allá: ofrece talleres inclusivos para niñes, artistas amateurs y colectivos vulnerables. No solo enseña a volar, enseña a no tener miedo a caer.

«No es solo circo – explica –, es un pedazo de vida real.»

Belle De Z (Eslovaquia/España): La magia de pertenecer

Jana Hurková, nombre real de Belle De Z, llegó desde Eslovaquia a Castellón en 1999. Allí construyó una carrera que ahora explota con dos hitos: finalista en Česko Slovensko má Talent (2024) . Su tema You Belong (2018) ha ganado medalla de bronce en los Global Music Awards (California), primer premio en los ORFEUM Awards (Madrid) y el Angel Voice International (Belgrado).

Pero lo que emociona no es el palmarés, sino el origen de la canción: una balada de blues sobre la necesidad de ser aceptado, de encontrar un lugar en el mundo. Belle de Z canta como quien ha tenido que demostrar tre veces que vale: por mujer, por migrante y por ser una guerrera ante la adversidad.

«La música es magia – dice –, y la magia no entiende de pasaportes.»

Tony Avilés: El periodista que une mundos.

Aunque su perfil de LinkedIn no muestra contenido público, su sola candidatura a estos premios habla de una trayectoria centrada en el bienestar mental y el rendimiento humano. En un mundo obsesionado con lo físico, Tony Avilés (cuya presencia en estos galardones lo vincula a la psicología del deporte o la alta competición) representa al profesional que sostiene la cabeza mientras el cuerpo tiembla. Un hilo invisible que conecta la acrobacia de Carla con la voz de Belle: todas las hazañas empiezan en la mente.

Alfonso Adamuz: El alquimista de la piel

Esteticista de formación clínica, Alfonso Adamuz es uno de esos profesionales a contracorriente. En sus entrevistas denunció algo que duele: «Ha venido gente a mi consulta que se ha quemado la cara o creado patologías de por vida como la rosácea, debido a la falta de información en redes sociales».

Él apuesta por el diagnóstico previo, por la hidratación real (no la de los aceites milagro), por beber agua y por devolverle a la piel su condición de órgano vivo, no de lienzo de Instagram. Además, está impulsando un proyecto para traer cosmética coreana de alto rendimiento a España, porque «el objetivo de la cosmética es curar, no parchear».

«Una buena limpieza facial es más importante que un lifting», sentencia.

Todos ellos, desde sus trincheras, demuestran que Europa no es solo un mercado: es un hervidero de almas valientes.

La directora de los Premios Europa Multicultural, Killa Tedesqui, explica que estos galardones reconocen la excelencia profesional y el compromiso social de figuras europeas de distintos ámbitos (profesionales, artistas, empresarios y comunicadores) que generan un impacto positivo en la sociedad. En su tercera edición, los premios se consolidan como un reconocimiento al esfuerzo, la trayectoria y la historia personal de cada galardonado, valorando tanto el éxito profesional como la influencia social. Ediciones anteriores ya han distinguido a profesionales de diversos sectores, afianzando el certamen como un referente europeo que pone en valor el talento y la diversidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado