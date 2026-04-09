De cómo los Estados destruyen la IA (y todo progreso)

Idealis Mundi

Los gobiernos europeos, con la ingenuidad que caracteriza al racionalismo constructivista que cree que puede moldear las sociedades según sus “ideales” -caprichos, en rigor- hace dos décadas decidieron que querían ser “progresistas” y “cuidar” el planeta, en particular, frente al “cambio climático”.

Cerraron centrales nucleares que funcionaban muy bien y además, entre otras medidas, prohibieron el fracking ignorando sus propias reservas de gas y petróleo en el Mar del Norte, y en otras partes del suelo europeo poco viables sin esta tecnología.

Irónicamente, Europa se dedicó a importar gas licuado de otros países obtenido con esas mismas técnicas de fracking que, por caso, han logrado que los EE.UU. sea un exportador neto total de energía desde 2019.

En 2021, los europeos importaban de Rusia el 45% de su gas natural, en particular, Alemania importaba el 65%, Hungría el 95%, mientras que Letonia y República Checa el 100%. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, y esa vía se cerró por las sanciones de los Estados Occidentales, los precios del gas en los mercados europeos se multiplicaron por cuatro en pocas semanas.

La industria alemana, que había construido su competitividad sobre energía barata y abundante, entró en crisis. Y así, Alemania, que tiene la mayor economía de Europa, ya lleva dos años en recesión.

Y entonces llegó el conflicto con Irán y los precios del gas en el mercado de referencia europeo subieron un 55% en una sola semana.

La presidenta de la Comisión Europea tuvo que admitir que «la reducción de la cuota de la energía nuclear fue un error». El Estado alemán cerró las últimas centrales nucleares en 2023, y ahora lo considera un «grave error estratégico» que le ha valido una mayor dependencia del crudo y el gas, importados y caros. Reactivar las viejas plantas ya no es posible, por lo que la atención se centra ahora en nuevas construcciones y los pequeños reactores modulares (SMR).

Francia, en cambio, genera alrededor del 65% de su electricidad a partir de la energía nuclear y exporta sus excedentes, mientras que los EE.UU. son los mayores productores mundial generando cerca del 30% de la electricidad nuclear global y cubriendo casi el 20% de su propia demanda interna, siendo esta su principal fuente de energía limpia con 94 reactores pertenecientes a empresas privadas, que ahora buscan expandirse con nuevas tecnologías, como reactores SMR.

¿Existe el cambio climático? Quizás, no lo sé con exactitud y no suelo hacer afirmaciones contundentes a menos que me consten personalmente ya que -habiendo visto tantos fallos- las opiniones y “estadísticas” de los “expertos” son solo datos de los que siempre dudo, a menos que los pueda corroborar en persona.

Pero este no es el punto. Supongamos que existe esta “crisis” climática y supongamos que es culpa del hombre, aunque aquí sí que tengo una gran duda, no me convence la idea de que un ser tan diminuto, como el humano frente a la infinita naturaleza, pueda provocar semejante cambio. Pero aun siendo cierto, el asunto no es ese, sino que las intervenciones coactivas estatales que pretenden imponerse por sobre el desarrollo natural, espontáneo de las sociedades están consiguiendo el efecto contrario, están destruyendo.

Por caso, la solución más eficaz contra el calor extremo que, supuestamente, estaría provocando un aumento de muertes, son los equipos que proporcionan aire acondicionado. En los EE.UU., el 90% de los hogares tiene este tipo de equipos, mientras que, en Francia por caso, solo el 5%, básicamente debido al costo de la energía.

Y ahora se suma el tema de la inteligencia artificial (IA) que es, por el momento mientras se van encontrado soluciones cada vez más eficientes, gran consumidor de energía, y por ello Europa está tan rezagada.

Según un informe del 2025 del Oxford Information Labs, los EE.UU. operan 87 centros de datos de IA avanzada, China opera 39 y toda Europa solo 6. Los EE.UU. cuentan con más de 5.400 centros de datos en total, más que Alemania, Reino Unido, China, Francia, Australia, Países Bajos, Rusia, Japón y Brasil juntos.

Ahora la “contracara”. Siendo que los Estados fracasan al diseñar el desarrollo de las sociedades, ¿pueden “promover” que los haga la actividad privada? La respuesta es no. El Estado todo lo que tiene que hacer limitarse a la eliminación de impuestos y regulaciones que encarecen y encorsetan los desarrollos empresarios y, luego, observar tranquilamente desde afuera.

El caso argentino es paradigmático. El actual gobierno “libertario” -supuestamente a favor de la actividad privada- anunció con bombos y platillos, en diciembre del 2024, el estatal Plan Nuclear Argentino que pretendía revitalizar el sector atómico mediante la construcción de pequeños reactores modulares (SMR) —específicamente el ACR300, evolución del CAREM— (Central Argentina de Elementos Modulares. el primer reactor nuclear de potencia, 100% argentino), liderado por la agencia estatal CNEA.

El CAREM fue descartado por ineficaz. Luego se creó otra oficina burocrática, el Consejo Nuclear Argentino, para dirigir la política con el fin de convertir al país en un centro mundial de IA con capital privado. Mientras se busca reactivar la minería de uranio para abastecer los reactores y exportar combustible, liderado por la petrolera estatal, YPF.

Se proyectó la Ciudad Nuclear en la Patagonia, con el fin de crear un centro de datos de IA de alto consumo energético y potenciar el desarrollo regional. Entre otras inversiones, el gobierno anunció y festejó -como si ya se hubieran realizado- una inversión de USD 25.000 millones proyectada por OpenAI y Sur Energy para construir un mega centro de datos en esta región del sur argentino. Proyecto que es parte de la red Stargate, y que busca aprovechar la energía limpia y el clima frío para refrigeración, impulsando la infraestructura tecnológica del país.

Todo ha quedado en nada, al menos de momento. Más aun, empañado por causas de supuesta corrupción, el funcionario a cargo del Consejo Nuclear Argentino, amigo personal del presidente, renunció y sobre él dijo el físico y especialista en historia y tecnología argentina, Diego Hurtado, que “Es un gran vendedor de humo”.

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