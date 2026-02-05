El 88% de los latinoamericanos recibieron llamadas no deseadas, según un estudio

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, 11% de estas llamadas fueron intentos de fraude. Los expertos explican cómo identificar las principales estafas relacionadas con estos contactos.

Tan solo entre diciembre de 2025 y enero de este año, 88% de los latinoamericanos recibieron llamadas no deseadas, según un informe de Who Calls, la aplicación de identificación y bloqueo de spam. Asimismo, de acuerdo con el estudio, aproximadamente el 11% de las llamadas correspondió a intentos de fraudes bancarios y promociones engañosas, poniendo en riesgo la seguridad y la privacidad de las personas.

El volumen excesivo de llamadas no deseadas no solo es molesto, sino que también representa un riesgo real para la seguridad financiera y la privacidad de los latinoamericanos. Expertos explican cuáles son las principales estafas relacionadas con este tipo de contacto:

1. Estafa de falso call center: el delincuente se pone en contacto con la víctima por teléfono o WhatsApp, haciéndose pasar por un empleado de banco, soporte técnico o empresa de telecomunicaciones. Utilizan un guion convincente para informar una situación urgente —como fraude en la cuenta bancaria o un virus en el teléfono— e instruyen a la víctima a instalar una aplicación legítima de acceso remoto (como AnyDesk o TeamViewer).

Con la aplicación instalada, el estafador asume el control total del dispositivo de la víctima, realiza transferencias, accede a aplicaciones bancarias o roba datos personales. Muchas veces, la estafa se refuerza con el uso de perfiles verificados de WhatsApp o imágenes institucionales para generar confianza.

Esta estafa es una evolución del conocido fraude de call center bancario, cuando el delincuente llamaba a la víctima fingiendo ser un representante del banco y, por teléfono, recopilaba números de tarjeta, contraseñas y códigos enviados por SMS. En aquel momento, el fraude dependía exclusivamente de la ingeniería social para convencer a la víctima de compartir la información necesaria. Ahora, el enfoque incorpora una capa tecnológica mediante el uso de aplicaciones de acceso remoto, eliminando la necesidad de recopilar datos directamente y permitiendo que el delincuente controle el teléfono de la víctima sin levantar sospechas.

2. Estafa de registro falso y premio: en esta modalidad, el delincuente contacta a la víctima por teléfono, mensaje de WhatsApp o SMS, alegando que ganó un premio en una campaña promocional, sorteo o programa de fidelidad. Para legitimar la historia, el estafador menciona marcas conocidas, crea un sentido de urgencia con un plazo corto para reclamar el premio y solicita que la víctima proporcione datos personales como nombre completo, dirección e incluso información bancaria o de tarjeta.

En algunos casos, el estafador afirma que es necesario pagar una pequeña tarifa de liberación o envío para recibir el premio y convence a la víctima de realizar un pago o transferencia. También pueden solicitar la instalación de aplicaciones o el envío de fotos de documentos, que posteriormente se utilizan para otros fraudes de identidad.

3. Amenaza y estafa de secuestro falso: el delincuente llama amenazando a la víctima o a un miembro de su familia, alegando que hubo un secuestro o un problema grave, y exige un pago inmediato para “resolver” la situación. Aunque es una estafa antigua, ha ganado nuevas variantes: hoy los estafadores realizan llamadas simultáneas a varios miembros de la familia y utilizan aplicaciones que simulan sonidos reales, como ruidos de autos o sonidos de hospital, para hacer la amenaza más convincente. Además, emplean datos personales filtrados para parecer más confiables, aumentando la presión sobre la víctima para pagar el rescate.

“Creemos que la solución a este problema complejo requiere colaboración entre empresas de seguridad, reguladores y la sociedad civil. Además, recomendamos el uso de una buena solución de seguridad que bloquee y filtre llamadas no deseadas, ayudando a los usuarios a recuperar el control de sus comunicaciones”, afirma Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

Para que las personas no caigan en estafas ni fraudes que tienen origen en llamadas no deseadas, los expertos recomiendan:

Recuerda que las llamadas de estafa siempre apelan al sentido de urgencia, mantén la calma y cuelga inmediatamente si te presionan para tomar decisiones rápidas o urgentes. Los estafadores aprovechan las emociones para influir en la decisión de sus víctimas.

Nunca instales aplicaciones ni proporciones contraseñas por teléfono, especialmente a personas que afirman ser de un banco o soporte técnico.

Verifica siempre la llamada a través del canal oficial de la empresa antes de realizar cualquier acción. Nunca devuelvas la llamada utilizando el número proporcionado en la comunicación sospechosa.

No compartas códigos recibidos por SMS y/o correo electrónico por teléfono. Denuncia llamadas sospechosas a las autoridades competentes.

Utiliza una aplicación de identificación de llamadas en tu teléfono que pueda alertarte sobre intentos de spam y estafas.

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado