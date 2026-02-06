Desde México

“Prometer no empobrece”, decía el malogrado y mal intencionado dicho, buscando explicar a su oyente que el compromiso, que debería mantenerse como resultado de una promesa, no conlleva en si mismo su cumplimiento y por ende no hay pérdidas o disminución de nada. Tipo pícaro, cínico y nada virtuoso debe ser el autor del dicho, no supo que los contratos se hicieron para cumplirse, que el honor debe salvaguardarse y la promesa se asienta con la palabra, misma que se empeña y con mayor valor que cualquier otro bien. Hay una segunda parte del proverbio no tan conocida pero igual de recalcitrante: “… cumplir es lo que aniquila”.

Los tiempos cambian y aquellos absolutos, que deberían seguir siéndolo, hoy se hacen obsoletos. Lo que antes era preparar hoy parece reparar y permitir suple lo que antes era resistir. Las promesas menguan y el compromiso con las mismas también. La distancia entre las expectativas y las realidades es la brecha que llamamos decepción, entre promesas y cumplimientos es igual. La gente prometemos desde nuestras esperanzas y cumplimos por nuestros temores.

La promesa de amor eterno y permanencia en el matrimonio se ha ido resquebrajando, en 30 años México ha pasado de un 5% a un 33.5% de matrimonios que han concluido en divorcio en un año. En Noviembre del año 2025 los niveles de impago de los créditos bancarios en México alcanzaron una cifra histórica, un aumento de un 20% respecto al mismo mes un año antes, esto indica que lo que prometimos pagar, no lo hacemos y vamos en aumento.

Las promesas, para la política, son una buena madera para calentar cualquier carrera con el fuego de la seducción. Se promete para con ello ganar el voto, pero es más fácil prometer en campaña que cumplir en funciones. La posición determina la percepción y lo que antes se veía sencillo, la realidad se encarga de complicarlo. Los 15 minutos que le tomaría la pacificación del conflicto armado en Chiapas que prometió Fox, la defensa del peso como un perro que prometió Lopez Portillo, la reconstrucción moral de Miguel de la Madrid y el “me canso ganso” de López Obrador fueron promesas que no llegaron a su cumplimiento en funciones. Hemos construido con la “esperanza”, no un compromiso, sino un terreno fértil para las promesas. El entendimiento y discurso de lo moral ha fortalecido instituciones solo en la medida que puedan esperar con más promesas. El sistema de salud, la limpieza en la corrupción, el resguardo de la democracia, la cercanía de la elección, etc.

La relación, dependiendo el cristal con el que se juzgue, entre México y Estados Unidos está llena de promesas. Desde la intervención americana para detener el crimen y las acciones mexicanas para expulsarlo. La promesa de seguridad y de limpieza en las instituciones palidece con los números crecientes de una marcada vinculación entre instituciones y el crimen. La impunidad que se promete atacar sigue al alza, la inseguridad que se prometió disminuir infecta más regiones. Y lo peor, la lucha contra el narcotráfico, que ya lleva veinte años desde que comenzó a mencionarse en el sexenio de Felipe Calderón hoy se dice que en realidad es resultado de la infiltración del narcotráfico en el gobierno y mientras se promete que quien gobierna es el pueblo.

