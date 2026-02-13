El camino del dinero y Davos

Nuestro Mundo Posible

Estamos viviendo una etapa de nuestra Historia que nos parece algo impensable; se habla de mucho dinero, se habla de grandes empresas y se habla de las grandes necesidades de una parte de la población que parece crecer más en sus carencias.

Se celebró en este pasado enero EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL; el mismo se realiza en Davos, Suiza; también se le llama el Foro de Davos.

Esta Organización es no gubernamental; fue fundada en enero de 1971 por Klaus Schwab. Su presidente es en la actualidad Berge Brende.

Este año se celebró la 56ª reunión anual.

El tema base del encuentro fue “El Espíritu de Diálogo” y su fecha de celebración fue del 19 al 23 de enero de este 2026.

A esta reunión anual asisten jefes de Estados, empresarios, políticos, representantes de academias, líderes religiosos y medios de comunicación.

El Foro se celebró en los siguientes aspectos:

1.- El mundo en disputa y la necesidad de la cooperación

2.- Las nuevas fuentes para el crecimiento.

3.- La riqueza de las personas por lo que hay que invertir en ellas.

4.- La responsabilidad de la innovación

5.- Los límites planetarios para la construcción de la prosperidad.

En verdad estas son las necesidades del mundo.

Los objetivos del Foro comenzando por la necesidad de cooperación demostraron precisamente eso: la falta de cooperación.

Allí quedó demostrado el interés de un porcentaje alto de líderes, ya fueran políticos o no de la primacía de sus intereses sin importar el beneficio para todos.

Quedó demostrada la falta, la carencia de lograr objetivos para el bien de todos.

De las nuevas fuentes para el crecimiento resultó la ocupación y preocupación de muchos países ricos de seguir en su forma de producción o en las pasadas donde no importa si se toman en consideración los recursos no renovables.

De la riqueza de lo que son los recursos humanos sabemos que lo primero que hay que hacer, que es la educación, la misma ha sido usada para sostener ideologías que ya han demostrado su efecto en el crecimiento de los seres humanos.

Lo que menos ocupa a un porcentaje, podríamos decir que alto, es lo que pasa con los seres humanos; son solamente la manera de enriquecimiento.

Hay que ver los años que lleva la ONU- Organización de las Naciones Unidas- con el programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los anteriores objetivos son 17 y fueron creados por la ONU en su Asamblea General de 2015.

Estos 17 Objetivos están programados para alcanzarse en 2030.

ONU- Objetivos de Desarrollo Sostenible https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/page/objetivos-de-desarrollo-sostenible

En cuanto al Foro de Davos y la responsabilidad de la Innovación lo que los hechos demuestran es que interesa la innovación, pero sólo para la búsqueda de recursos financieros.

Debido a que, parece ser, que todo es para los ricos ser más ricos, no importa qué pase al planeta o qué pase con la calidad de vida de los seres humanos.

De lo que somos testigos es de la falta de alimentos y de la carencia de oportunidades para el trabajo.

No hace falta decir esta empresa o la otra despiden a la tercera parte o la mitad de los empleados. Somos testigos de este acontecimiento en grandes empresas, ahora imaginemos las pequeñas.

De los límites planetarios ni hablar; los muy ricos, en forma de chiste, mencionan lo que costaría estar viviendo en el espacio o el viaje que harán.

De los Objetivos a lograr en este Davos 2026 quedó demostrada la gran crisis en que viven los países por la ausencia de acuerdos; sólo se compone de objetivos personales de muchos gobernantes.

En cuanto a la capacitación de los recursos humanos sólo se habla de los muchos que perderán su trabajo por la presencia de la Inteligencia Artificial- IA.

De los recursos no renovables sólo se oye hablar del petróleo y ya sabemos las consecuencias de éste para la vida del planeta.

Lo que quedó demostrado en este Foro fueron los intereses particulares.

La sociedad para todos que necesitamos parece no existir en el pensamiento de muchos líderes.

Lo que forma parte de la sociedad mundial es el castigo a éste y el castigo al otro.

Tenemos que buscar la forma de la convivencia.

La vida es para vivirla y para crecer como los seres humanos que somos.

Somos testigos del gran cansancio existente de sólo escuchar conflictos y conflictos.

Dada la gran difusión del discurso de odio y la desinformación y debido a que las leyes impuestas a las plataformas, por ejemplo, en la Unión Europea, parecen no haber resultado, lo que se está tratando de hacer es prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.

Australia ya lo hizo y están las grandes multas para las empresas que violen esta ley.

El camino por el que va nuestro amado mundo, nuestra querida sociedad se siente, se percibe y se cuestiona.

No hay congruencia entre la ciencia desarrollada y la forma de vida que se pretende hacer de uso común.

En Davos quedó demostrado para dónde va el dinero y para qué se quiere.

Ahora si no se hace algo por la vida, por los seres humanos, no hay futuro que pueda sostenerse.

Lo que ya hacen muchas personas es: no escuchar lo que se dice para por lo menos de esta forma alcanzar a vivir en paz.

Hay que busca la paz para poder vivir.

La vida para ser tiene que ser en la paz social y en la adquisición en paz de lo que necesitamos para crecer y ser.

Parece ser que ya muchos están cansados de la historia que se vive.

Parece que muchos de los líderes actuales han olvidado lo que fue con los que quisieron hacer parte de lo que hoy vivimos.

QUE LA HISTORIA NOS PERMITA VER EL PORVENIR DE UNA VIDA FECUNDA.

TENEMOS QUE BUSCAR COMO SERES HUMANOS LA FORMA DE VIVR COMO SERES HUMANOS.

ESPEREMOS QUE YA HAYAMOS LLEGADO AL LÍMITE DE LAS LOCURAS DE LOS QUE QUIEREN TENER EL PODER PARA SIEMPRE PARA HACER LOS SERES HUMANOS QUE LES PEMITIRÁN SER RICOS POR SIEMPRE.

LO QUE MUCHOS AL VER LAS BARBARIDADES QUE SE ESTÁN HACIENDO DICEN:

¡DIOS SANTO! ESTOS NO PIENSAN QUE SE VAN A MORIR.

¡DIOS SANTO! ESTOS PIENSAN QUE SON ETERNOS.

Libre emisión del pensamiento.

