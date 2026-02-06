La Técnica Feynman para mejorar el aprendizaje

Reflexiones

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito”.

Aristóteles

Estamos iniciando un nuevo ciclo escolar y debemos de poner atención a un proceso fundamental en el ecosistema áulico de nuestros centros educativos como lo es la práctica docente, éste es un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Un buen docente no solo transmite conocimientos, sino que también tiene la capacidad de motivar, inspirar y guiar a sus estudiantes.

La forma en que un profesor se relaciona con sus alumnos puede marcar la diferencia en términos de éxito académico y desarrollo biopsicosocial y para mejorar el trabajo docente, es fundamental implementar técnicas activas como el aula invertida (flipped classroom), la gamificación y el uso de recursos audiovisuales para aumentar el compromiso, la retroalimentación constructiva (brainstorm), la personalización de la enseñanza (aprendizaje basado en proyectos), la colaboración entre pares y la no menos importante, actualización permanente de los docentes en servicio.

Retener información, sobre todo cuando se trata de temas complejos, es una tarea difícil, incluso para aquellos dotados de una gran inteligencia y una excelente memoria. Sin embargo, un sencillo método desarrollado por el científico estadounidense y premio Nobel de física Richard Feynman (1918 –1988), ha demostrado ser una herramienta útil para estudiar casi cualquier cosa.

El físico –reconocido por sus importantes contribuciones al campo de la mecánica cuántica y la física de partículas-, creó su técnica de estudio para mejorar su propio entendimiento y para transmitir luego su conocimiento a sus estudiantes. La clave del método -que desarrolló informalmente cuando él mismo era estudiante-, está en trivializar ideas complejas y tratar de explicarlas de manera sencilla.

Los docentes mejoran la enseñanza al simplificar conceptos complejos, permitiendo identificar lagunas en la propia comprensión. Consiste en elegir un tema, explicarlo con un lenguaje sencillo (para un niño), detectar lagunas de conocimiento, repasar referentes y simplificar la explicación. Ayuda a dominar contenidos, mejorar la comunicación y optimizar el aprendizaje de los alumnos.

Esta Técnica creada por Feynman puede ser aplicada por docentes en cualquier nivel y modalidad educativa y consiste en: 1. Seleccionar el concepto: Elegir un tema específico a enseñar y escribirlo en una hoja, asegurando un enfoque claro. 2. Enseñar (y explicar) el concepto: Explicar el tema en voz alta o escribirlo como si se enseñara a alguien sin conocimientos previos (un niño de 7 años). Esto evita el uso de vocabulario innecesario y obliga a la comprensión real. 3. Identificar lagunas en el aprendizaje: Detectar los puntos donde la explicación se vuelve confusa, demasiada verborrea o donde el docente se bloquea al no conocer con exactitud los conceptos y definiciones. 4. Repasar y simplificar: Volver a las fuentes de información para clarificar esos puntos débiles, creando nuevas analogías o ejemplos más sencillos. 5. Revisar la narrativa: Reescribir o explicar nuevamente el tema simplificado hasta que la enseñanza sea fluida, clara y concisa.

La aplicación de la Técnica Feynman trae beneficios en la docencia, de los cuales podemos enumerar los siguientes: 1. Aprendizaje profundo: Asegura la comprensión real en lugar de la mera memorización; 2. Identificación de errores: Permite corregir malentendidos antes de enseñarlos a los alumnos. 3. Mejor comunicación: Facilita la transmisión de ideas complejas de manera comprensible y 4. Uso de analogías: Fomenta el uso de historias y ejemplos cotidianos, mejorando la retención del estudiante.

La Técnica Feynman no es solo un método de estudio, es un antídoto contra la confusión, transforma datos en conocimiento, y conocimiento en comprensión real, porque al final, el verdadero aprendizaje no es repetir, es poder explicarlo con la claridad de quien realmente lo domina.

En este nuevo ciclo lectivo, la Técnica Feynman es una excelente opción para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que Guatemala puede llegar tan lejos como llegue la educación de nuestros estudiantes porque la educación es la base del desarrollo.

Libre emisión del pensamiento.

