Partidos clave del fútbol esta primavera: qué ver en las próximas semanas

La temporada entra en su fase decisiva: en las ligas europeas y torneos internacionales se empiezan a definir los campeones, y cada partido puede marcar el destino final. Para los aficionados en Guatemala, es el momento de los duelos más intensos y emocionantes, esos que no se pueden dejar pasar.

Ligas europeas top

Solo dos equipos han logrado poner en aprietos al Inter esta temporada en la Serie A. Precisamente ellos se enfrentarán en la siguiente jornada: Napoli recibirá a Milan en un duelo directo.

La pelea por el título en la Premier League está al rojo vivo, y podría definirse en el enfrentamiento directo entre Arsenal y Manchester City. Los Gunners lideran con comodidad, por lo que los Citizens necesitan ganar sí o sí. Además, el equipo de Pep Guardiola tiene un partido menos.

Barcelona y Real Madrid vuelven a cruzarse en la pelea por el título de La Liga: dos rivales históricos que se enfrentarán en un duelo caliente en el Camp Nou. El legendario El Clásico es el derbi más grande del fútbol mundial y promete mantener a todos al filo del asiento.

Napoli vs Milan, 6 de abril

Manchester City vs Arsenal, 19 de abril

Barcelona vs Real Madrid, 10 de mayo

Champions League

Los gigantes europeos ya se preparan para los cuartos de final del torneo de clubes más prestigioso del mundo. A estas alturas, solo quedan los mejores, y cada cruce promete emociones fuertes e impredecibles.

El vigente campeón Paris Saint-Germain se medirá ante Liverpool. Por su parte, Bayern Munich, uno de los grandes favoritos, enfrentará al club más laureado de la Champions League: Real Madrid.

Real Madrid vs Bayern Munich, 7 y 15 de abril

Paris Saint-Germain vs Liverpool, 8 y 14 de abril

Sudamérica

El fútbol mexicano sigue conquistando a los aficionados por su estilo ofensivo y espectáculo constante. En la Liga MX, la intensidad se vive dentro y fuera de la cancha, con rivalidades que elevan la emoción de cada jornada.

El líder Guadalajara se enfrentará a uno de sus perseguidores directos, UNAM, mientras que Cruz Azul, segundo en la tabla, chocará con el siempre competitivo Pachuca.

Cruz Azul vs Pachuca, 4 de abril

Guadalajara vs UNAM, 5 de abril

Seguir los grandes partidos de esta primavera será aún más emocionante si le sumas un extra de adrenalina. La marca de apuestas 1xBet ha preparado cuotas atractivas para los aficionados en Guatemala:

Napoli vs Milan

W1 – 2.77, X – 3.07, W2 – 3.04

Real Madrid vs Bayern Munich

W1 – 3.17, X – 4.01, W2 – 2.21

Paris Saint-Germain vs Liverpool

W1 – 1.95, X – 4.16, W2 – 3.8

Además, para los duelos de la Champions League, 1xBet lanzó la promoción Star League: ¡apuesta por las estrellas del fútbol europeo y gana hasta 70,000 USD! Puedes conocer más detalles de la promo a través de este enlace.

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La primavera futbolera es el momento en que se deciden los títulos. Es hora de vivir cada partido con intensidad. Disfruta de los mejores enfrentamientos del fútbol mundial con 1xBet y no te pierdas los momentos clave de la temporada.

Recuerda que las apuestas deportivas pueden ser emocionantes, pero 1xBet promueve el juego responsable para mayores de 18 años.

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