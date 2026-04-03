Viernes Santo inicia con actividad sísmica: Sismos en Escuintla y Chimaltenango sacuden la madrugada

La madrugada de este Viernes Santo, 3 de abril, no fue del todo tranquila para los guatemaltecos. El Servicio Sismológico de Guatemala reportó dos eventos telúricos que despertaron a varios sectores del país, siendo el más fuerte un sismo de magnitud 4.7 con epicentro en las costas del Océano Pacífico.

Sismo de magnitud 4.7 frente a las costas de Escuintla

El movimiento más sensible ocurrió a las 2:19 horas, registrando una magnitud de 4.7. Según el informe técnico de la entidad científica, el epicentro se localizó en el Océano Pacífico, aproximadamente a 66 kilómetros de Puerto San José, Escuintla, con una profundidad estimada de 30 kilómetros.

A pesar de la magnitud, las autoridades de socorro no reportaron daños materiales ni personas heridas en las localidades cercanas a la costa sur, aunque el temblor fue percibido en varios departamentos del centro y sur del país.

Actividad sísmica en Chimaltenango

Casi de forma simultánea, se reportó un segundo evento en la zona de Yepocapa, Chimaltenango. Aunque de menor intensidad, este sismo contribuyó a la alerta entre los cuerpos de socorro que mantienen monitoreos constantes durante este descanso de Semana Santa.

Ante esta actividad sísmica, las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomiendan a la población mantener la calma, tener preparada su Mochila de las 72 Horas y estar atentos a los boletines oficiales, especialmente en días de alta movilidad por las actividades religiosas y turísticas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado