Selección de Guatemala es humillada: Argelia golea 7-0 en una noche de pesadilla para Kenderson Navarro

La Selección Nacional de Guatemala vivió este viernes 27 de marzo uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. En un encuentro amistoso disputado en el estadio Luigi Ferraris, el combinado azul y blanco fue superado de principio a fin por una escuadra de Argelia que no tuvo piedad, sellando un contundente 7-0 que marca la peor derrota en la era de Luis Fernando Tena.

Un primer tiempo de errores infantiles

Desde el pitazo inicial, el planteamiento táctico de Guatemala (dirigida hoy por Salvador Reyes debido a problemas de salud de Tena) se desmoronó ante la presión argelina. El guardameta de Municipal, Kenderson Navarro, fue el protagonista negativo de la jornada tras una serie de desatenciones en la salida que facilitaron el camino al rival.

LO REGALÓ NAVARRO. 😨 El arquero guatemalteco entregó el balón a un rival y no pudo despejar un disparo débil de Gouiri. #AmistosoEnFOX pic.twitter.com/3IMnCn6YVl — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 27, 2026

Al minuto 18, un error garrafal de Navarro permitió que Amine Gouiri abriera el marcador. A partir de ahí, la inseguridad se apoderó de la zona baja. Al minuto 30, el debutante Marcelo Hernández cometió una falta dentro del área; la ejecución fue firmada por la estrella Riyad Mahrez para el 2-0. Antes del descanso, Achref Abada sepultó cualquier esperanza chapina con un golazo al minuto 45 que puso el 3-0 parcial.

Sin reacción ante la superioridad africana

A pesar de realizar cuatro cambios estratégicos al inicio del complemento —incluyendo el ingreso de figuras como Arquímides Ordóñez y Jonathan Franco—, la dinámica no cambió. Apenas a los dos minutos de reanudado el juego, Houssem Aouar anotó el cuarto, evidenciando la falta de concentración en la zaga nacional.

GOLAZO AL ÁNGULO. 🔥 Algeria está DESTROZANDO a Guatemala en los primeros 45'. 3-0. #AmistosoEnFOX pic.twitter.com/PwBDOADiVX — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 27, 2026

La debacle continuó con un doblete de Gouiri al 62′, seguido por anotaciones de Farès Ghedjemis (76′) y Nadhir Benbouali (82′), cerrando una cuenta de siete goles que dejó al descubierto las enormes carencias técnicas y la «novatez» de algunos elementos en el escenario internacional.

Balance de una jornada para el olvido

El resultado de 7-0 no solo es doloroso por la cifra, sino por las formas. Guatemala «desapareció» del campo tras el segundo gol, permitiendo que Argelia dominara la posesión y generara múltiples ocasiones que incluso pudieron ampliar aún más la diferencia.

Este partido deja serias dudas sobre la profundidad del plantel y la capacidad de respuesta ante selecciones de calibre mundialista, especialmente tras el bajo rendimiento de piezas clave en el esquema defensivo.

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