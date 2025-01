30 años sin Murray N. Rothbard, el economista que descubrió la escuela Austríaca a Javier Milei

El 7 de enero de 2025 se conmemoraron los 30 años del fallecimiento de Murray N. Rothbard, uno de los economistas y filósofos más influyentes del siglo XX. Rothbard, conocido por su defensa apasionada del libertarismo y su contribución a la Escuela Austriaca de Economía, dejó un legado duradero en el pensamiento económico y político.

Rothbard, nacido el 2 de marzo de 1926, fue un prolífico autor y académico. Su obra magna, «Man, Economy, and State», es considerada una de las contribuciones más importantes a la teoría económica austriaca. Además, su libro «For a New Liberty: The Libertarian Manifesto» sigue siendo una referencia fundamental para los defensores de la libertad individual y el libre mercado.

El propio presidente de la República Argentina ha manifestado en múltiples ocasiones que fue leer a Rothbard lo que le llevó al estudio de la Escuela Austríaca.

A lo largo de su carrera, Rothbard fue un crítico feroz del intervencionismo estatal y un defensor incansable de los derechos individuales. Su enfoque radical y su habilidad para comunicar ideas complejas de manera accesible le ganaron tanto admiradores como detractores.

Durante su carrera académica, Rothbard fue influenciado por Ludwig von Mises, uno de los principales teóricos de la Escuela Austríaca de Economía.

Obra de Murray Rothbard

Rothbard hizo importantes contribuciones en varios campos:

Economía: Desarrolló y extendió la economía austríaca, aplicando sus principios a temas históricos y contemporáneos. Su obra «Man, Economy, and State» es una de las más influyentes en este campo.

Teoría política: Rothbard fue un defensor del anarcocapitalismo, una filosofía política que aboga por la eliminación del Estado en favor de un sistema de propiedad privada y libre mercado. Su libro «For a New Liberty: The Libertarian Manifesto» es fundamental para entender esta ideología.

Historia: Aplicó el análisis económico a eventos históricos, como la Gran Depresión y la historia del sistema bancario estadounidense. Su enfoque revisionista buscaba reinterpretar la historia desde una perspectiva libertaria.

Filosofía: Combinó la economía austríaca con una defensa ferviente de la libertad individual, desarrollando una síntesis única que influyó en el pensamiento libertario moderno.

Rothbard también fue uno de los fundadores del Instituto Mises y del Instituto Cato, dos importantes centros de pensamiento libertario.

Rothbard en la actualidad

Murray Rothbard ha sido una de las mayores influencias en el pensamiento económico y político de Javier Milei, conocido por su defensa del libertarismo y el anarcocapitalismo.

Rothbard es conocido por su defensa radical del libertarismo y su crítica implacable al intervencionismo estatal. Estas ideas han sido fundamentales para Milei, quien aboga por una economía de libre mercado y una reducción drástica del tamaño del Estado.

Milei ha adoptado muchas de las ideas de Rothbard, incluyendo la eliminación de la intervención estatal en la economía y la defensa de los derechos individuales como pilares fundamentales de una sociedad libre.

Rothbard es considerado uno de los padres del anarcocapitalismo, una filosofía que propone la eliminación del Estado en favor de un sistema basado en la propiedad privada y el libre mercado. Milei ha incorporado estos principios en su discurso, promoviendo una sociedad donde el mercado libre sea el principal mecanismo de organización económica y social.

La teoría del ciclo económico de Rothbard, que critica la intervención estatal y la manipulación de la oferta monetaria, también ha influido en Milei. Este último ha utilizado estas ideas para argumentar en contra de las políticas monetarias expansivas y a favor de un sistema financiero más sólido y menos intervenido.

Rothbard fue un crítico feroz del dinero fiat y la banca de reserva fraccionaria. Milei ha adoptado esta postura, abogando por un sistema monetario basado en estándares más sólidos, como el oro, y criticando la emisión descontrolada de dinero por parte de los bancos centrales.

La influencia de Rothbard en Milei es evidente en su retórica y propuestas políticas, que buscan transformar la economía argentina hacia un modelo más libertario y menos dependiente del Estado.

La Escuela Austríaca de Economía ha tenido una notable influencia en Argentina, especialmente en el ámbito académico y en ciertos círculos políticos y económicos.

En Argentina, varios economistas han sido influidos por las ideas de la Escuela Austríaca:

Oreste Popescu: Fue un destacado historiador del pensamiento económico y un ferviente defensor de las ideas austríacas. Su trabajo ayudó a difundir las teorías de Menger, Mises y Hayek en el mundo hispanohablante, así como la influencia de lo que luego se llamó “Escuela de Salamanca”, el grupo de teólogos, filósofos, juristas y otros científicos que

Carlos Rodríguez Braun: Profesor y escritor, Rodríguez Braun es conocido por su defensa del liberalismo económico y su crítica a las políticas intervencionistas. Ha escrito extensamente sobre la Escuela Austríaca y su aplicación en la economía moderna.

Alejandro Chafuen: Economista y presidente de la Atlas Network, Chafuen ha promovido las ideas de la libertad económica y ha trabajado para difundir las enseñanzas de la Escuela Austríaca a nivel global.

Roberto Cachanosky: Un economista y periodista argentino que ha utilizado los principios de la Escuela Austríaca para analizar y criticar las políticas económicas de su país. Es conocido por su enfoque en la teoría del ciclo económico y la crítica al intervencionismo estatal.

Martín Krause: Profesor y escritor, autor, entre otros libros, de Borges y la economía, Krause ha sido un defensor de las ideas de la Escuela Austríaca en Argentina. Ha escrito sobre la importancia de la libertad económica y la necesidad de limitar el poder del Estado en la economía.

En España, diversos economistas y otros estudiosos de las ciencias sociales adscritos a la Escuela Austríaca siguen los pasos de Murray Rothbard y continúan desarrollando su legado. Entre ellos, destacan dos grandes grupos, la “Escuela Austríaca de Madrid”, como identifica Cristóbal Matarán en su libro homónimo, con el Profesor Jesús Huerta de Soto Ballester como máximo exponente y su Máster en Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos como el principal núcleo académico de dicha escuela y la “Escuela Austríaco-Galaica” en Galicia con el Profesor Miguel Anexo Bastos y algunos de sus discípulos, como Eduardo Fernández Luiña y los hermanos Óscar y Daniel Rodríguez Carreiro como principales referentes.

Entre otros homenajes a Rothbard por el trigésimo aniversario de su fallecimiento están los artículos del Instituto Juan de Mariana, que está publicando una serie de artículos sobre la figura de Rothbard, un homenaje en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid el día 17 de enero, con ponencias de Cristóbal Matarán, Óscar Rodríguez Carreiro y Eduardo Blasco, entre otros o el ciclo que está organizando la Asociación Liberal de Estudiantes en Zaragoza.

Esta misma asociación, junto a la Asociación Libertaria Austríaca, de la Universidad Rey Juan Carlos y algunos de los canales de referencia del anarcocapitalismo, como AnCat, Libertad Individual y Made in Ancapia, han creado el “bootcamp anarcocapitalista”, un curso gratuito para entender el anarcocapitalismo, la cosmovisión basada en la cooperación social a través de las herramientas del mercado que estudió a fondo Murray N. Rothbard y que tan buenos resultados está dando en Argentina.

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...