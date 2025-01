Tecnología y Sostenibilidad marcan el inicio del CES 2025 en Las Vegas

Las Vegas, Nevada. El Consumer Electronics Show (CES) 2025 abrió sus puertas con un despliegue de innovaciones que confirman el protagonismo de la inteligencia artificial (IA) y la sustentabilidad como los pilares de esta nueva era tecnológica. Desde pantallas transparentes hasta robots diseñados para interpretar emociones, el primer día del evento marcó un hito en el desarrollo de gadgets disruptivos y soluciones tecnológicas orientadas al futuro.

Pantallas: entre la innovación y la funcionalidad

Las pantallas transparentes se consolidaron como una tendencia clave. LG presentó la OLED Signature T, un televisor transparente con una película de contraste que transforma la experiencia visual al alternar entre transparencia y funcionalidad estándar de OLED. Este diseño no solo optimiza el espacio, sino que ofrece una experiencia inmersiva al integrarse en diversos entornos, desde salas de estar hasta escenarios comerciales. Por su parte, Samsung reveló su pantalla MicroLED transparente, destacándose por su compacidad y resolución. Hisense también captó la atención con su serie Mini LED, que incluye modelos como el 110UX y el 100 U76N, enfocados en ofrecer tamaños imponentes, tecnología avanzada de paneles y precios accesibles. Panasonic, mientras tanto, anunció una alianza estratégica con FireTV, llevando el sistema operativo de Amazon a sus televisores más recientes. Aunque sin detalles de lanzamiento en Latinoamérica, la asociación promete expandir el alcance del ecosistema FireTV. En el contexto de estas innovaciones, Víctor Nava, directivo de Alea Digital Group, compartió su perspectiva: «El CES 2025 no solo está definiendo el camino de la tecnología de consumo, sino también estableciendo cómo estos avances se integran en sectores estratégicos como la seguridad y el control de accesos. La convergencia de inteligencia artificial con hardware de última generación, como pantallas transparentes o robots emocionales, no solo es impresionante desde el punto de vista comercial, sino que representa oportunidades críticas para mejorar la infraestructura pública y privada, especialmente en gobiernos y entidades estatales que buscan soluciones innovadoras para proteger sus activos y optimizar sus operaciones.»

Robots con inteligencia emocional y asistentes para el hogar

La robótica también fue protagonista. LG presentó su Smart Home AI Agent, un robot que no solo facilita las tareas del hogar, sino que interpreta emociones humanas para mejorar la calidad de vida en ambientes conectados. Equipado con ThinQ UP 2.0, el robot permite personalizar la experiencia de los usuarios en hogares inteligentes. Samsung no se quedó atrás y revivió su robot Ballie, ahora potenciado con IA. Aunque aún en fase de prototipo, Ballie promete ser un asistente multifuncional, capaz de ejecutar tareas domésticas, proyectar imágenes y realizar llamadas. En el ámbito del entretenimiento, Nvidia se enfocó en la IA para videojuegos, lanzando su línea de GPUs GeForce RTX 40 Super Series y presentando microservicios como Avatar Cloud Engine (ACE), que permiten la creación de avatares digitales interactivos mediante modelos de IA generativa. Estas herramientas redefinen la forma en que los jugadores y desarrolladores interactúan con los mundos virtuales.

Gadgets disruptivos y sostenibles

La sustentabilidad también fue tema central en CES 2025. Panasonic destacó su compromiso con la neutralidad de carbono para 2025 y presentó la Lam Dash Palm In ESPV6, una mini rasuradora que combina diseño compacto, eficiencia y menor uso de recursos. Con solo 200 gramos de peso y carga USB-C, el dispositivo es una muestra de cómo la tecnología puede ser funcional y ecológica. TCL, por su parte, reafirmó su interés en el metaverso con las gafas de realidad aumentada y virtual RayNEO, un avance significativo respecto a sus modelos anteriores. Estas gafas prometen experiencias más inmersivas y confirman el impulso de la marca hacia el futuro de la realidad extendida.

Víctor Nava comenta sobre el impacto que estas innovaciones tendrán en el futuro: «Eventos como el CES nos muestran hacia dónde se dirige el mundo tecnológico, y en Alea Digital Group estamos decididos a mantenernos a la vanguardia en cada uno de nuestros sectores. La aplicación de IA, ciberseguridad avanzada y el diseño de soluciones de control de accesos no solo serán herramientas esenciales para las empresas y gobiernos del mañana, sino que también nos consolidan como una de las compañías más innovadoras en la protección y optimización de infraestructura crítica. Estas innovaciones nos inspiran a redoblar esfuerzos en la creación de tecnologías disruptivas que ofrezcan valor real a nuestros clientes.»

Un vistazo al futuro

El primer día del CES 2025 dejó claro que el enfoque en inteligencia artificial y sustentabilidad seguirá marcando el rumbo de la industria tecnológica. Innovaciones como pantallas transparentes, robots con IA emocional y gadgets sustentables demuestran que la tecnología no solo busca ser disruptiva, sino también adaptarse a un mundo más consciente y conectado. Con cuatro días por delante, Las Vegas promete seguir siendo el epicentro de los avances más emocionantes del año.

