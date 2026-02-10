2026, elecciones en Costa Rica

Sueños…

Primer domingo de febrero, Costa Rica se fortalece

En medio de temores bien justificados, el domingo 1º de febrero el pueblo costarricense volvió a ejercer su derecho al voto. Más de 100 años de democracia se pusieron en juego, y la nación tica de nuevo le dio una lección al mundo. La democracia se cree, se ejerce y se consolida. El pueblo tico es resiliente. Como todo cambia, pero en este glorioso caso siempre cambia para mejorar. La democracia más poderosa del planeta desde un pequeño país lleno de valores.

Como se dice en Homo deus el orden natural es estable, en general, aunque todo cambia, en lo inmediato no hay ninguna probabilidad de que la gravedad deje de funcionar mañana, aunque la gente deje de creer en ella. Por el contrario, la sociedad humana, que llega a albergar a millones de desconocidos que tienen, cada uno, sueños, ideologías, creencias diferentes, y están dispuestos a morir por ellas, aunque sean ficticias, necesita un orden imaginario que siempre está en peligro de derrumbarse para que aparezcan otros ideales imaginarios o la sociedad desaparezca. Como ya ha sucedido muchas veces en la historia.

Solo con un orden imaginado colectivamente se puede sobrevivir como sociedad en progreso, caso de Costa Rica. Sin un orden imaginado compartido, sino con fragmentos de historias, etnias, ideologías fragmentadas, solo por medio de la fuerza, la corrupción y la discriminación se puede subsistir como sociedad, aunque sin progreso. El caso de muchos países. Incluso, con Estados Unidos hoy, en que se ensaya el método de la intervención militar en una parte del país, se puede avanzar y luego retroceder como el caso actual. Para hacer grande a un país no se necesita una consigna, se necesita convencer a la inmensa mayoría con un mito: ¡somos los mejores, somos los más unidos, somos los que mejor actuamos!

Costa Rica ¿hacia una nueva república?

La elección del primero de febrero dejó clara la intención del pueblo tico. Cerca de un 50% votó por un cambio radical hacia combatir la corrupción, el narco y los privilegios de minorías altamente educadas y con potencial de expresión. Un 33% dejó evidencia clara de que el nuevo gobierno no tiene vía libre, tendrá que negociar los temas más candentes, pero que en el marco de la oposición se tienen márgenes para negociar reformas importantes.

El orden social que pierde sus mitos tiende a desmoronarse y desvanecerse, los mitos dejan de tener importancia cuando la gente deja de creer en ellos. Trump está promoviendo una revolución en Estados Unidos. En Minesota, con la ocupación militar se quiebra el mito de la unidad de los 50 Estados, solo algunos Estados se solidarizan con el agredido, otros aplauden la intervención y la mayoría prefiere estar al margen por astucia o miedo. Pero se desmorona la unidad nacional. En pocas décadas Estados Unidos dejará de existir y ya no podrá intentar ser great again.

Con el fin de salvaguardar un orden imaginado es obligado realizar esfuerzos continuos y tenaces, para prevalecer una sociedad tiene que realizar esfuerzos continuos de cambio con el fin de mantener el sistema a flote y darle nuevas orientaciones. En el caso de Costa Rica vivió una larga primera república desde inicios de la independencia 1821, alrededor de la llamada primera república hasta mediados de los años 40 del siglo pasado, en el marco de la II guerra mundial, y con la lucha generalizada por vencer la dictadura fascista, se realizaron importantes reformas que culminaron con la guerra de 1948, y la instalación de la II república. La cual tuvo una corta y profunda vida institucionalizando la democracia electoral, el fin del ejército y la construcción de una institucionalidad estatal orientada al bien común. Este II momento republicano culminó con la gran crisis del sistema internacional Bretton Woods de los años 70. La crisis del petróleo, la aparición de la OPEP y el derrumbe del sistema de tipos de cambio fijos culminaron con el crack de 1978-82, que derrumbó el sistema de capitalismo controlado fuertemente hacia un sistema de economía abierta y más competitiva. Costa Rica, ágilmente construyó la III república sin nombrarla. Aparecieron los programas de ajuste estructural instaurando una visión de mercados abiertos al mundo, competitivos y altamente rentables. Los ajustes se realizaron solamente en el área de la apertura comercial y financiera, dejando morir lentamente la banca estatal, eso sí en medio del despilfarro de salarios y créditos a grupos de presión de dudosa respetabilidad.

Este modelo de los PAEs prometió la dicha eterna. Pero, con una condición no realizar cambios o ajustes en el área social. Casi se podría decir que se compró a la burocracia permitiéndole tener sindicatos con acceso a coquetear con los políticos, y con las convenciones colectivas. Todo lo cual ha beneficiado a cerca del 25% de la población y se dejó de lado al 75%, que es hoy la principal contradicción de la sociedad más democrática del mundo. La elección del domingo pasado anuncia una escandalosa pelea por realizar reformas necesarias, ojalá la intelectualidad genere proyectos reales para combatir pobreza, falta de estudios y mejora en la calidad de la cultura, educación y salud.

Costa Rica goza de una madurez política a toda prueba. Esa es la razón de su progresos continuo en el tiempo. Hoy se enfrenta a la necesidad de reformas profundas que devuelvan condiciones de equidad, condiciones de asenso social y dignidad que han hecho fuerte a este país. Veremos como se comportan los tres poderes del Estado, ojalá que trabajen juntos, en medio de contradicciones, para reiniciar la fortaleza nacional. Estoy seguro que así será.

Por el momento esta fue la voluntad de apoyo que tuvieron los partidos en el tema de diputados.

Puede sostener el orden social imaginado

Sí no se tiene un mito común generalizado. Cómo la democracia, la libertad, la igualdad. Y solamente se controla la sociedad por la fuerza, ese país puede perdurar por décadas, pero estancado, con bienestar para una minoría. Para progresar se necesita que todos se sientan representados, beneficiados por el sistema. Claro, con las diferencias menos claras.

Dice Harari, “…un único sacerdote suele hacer el trabajo de cien soldados, y de manera mucho más barata y eficiente… Es imposible organizar un ejército únicamente mediante la coerción. Al menos algunos de los mandos y los soldados han de creer realmente en algo, ya sea Dios, el honor, la patria, la hombría o el dinero”.

Ganadores del domingo 1º de febrero

Solo en el ámbito electoral, la primer ganadora es la presidenta electa, logró lo que no se podía hace muchas décadas, ganar en primera vuelta, con más del 48% de los votos. Además, tiene una amplia mayoría de diputados 31 de 57, tiene mayoría relativa, puede hacer cambios menores con rapidez. Pero las reformas profundas quedarán para un inclemente disputa.

El segundo gran ganador el Liberación Nacional, logró una amplia recuperación en intención de voto, se mantiene como la mayor fuerza opositora, logrando 17 diputados. Muy importante derrotó la consigna de “¡liberación nunca más!” que lo ahogaba. Su incógnita es podrá Álvaro Ramos mantener las riendas de una renovación de la visión social-demócrata y darle nueva vida a una visión país de progreso, o los viejos y maltrechos liderazgos recuperarán el control y tras bambalinas buscarán recuperar puestos del Estado.

El tercer gran ganador es el Frente Amplio, logró 7 diputados, 6 que acompañarán por primera vez con potencial a su líder reconocido, José María Villalta, lo cual será un reto para la construcción de una izquierda que aspire al poder.

El cuarto ganador es el PAC. De quedar aniquilado hace 4 años, ha renacido con un proyecto y una líder que puede ser en sus funciones de diputada la punta de lanza para construir un liderazgo alternativo en el país.

Los perdedores

En primer lugar la Unidad Social-Cristiana, que fue reducida a una sola representación en la Asamblea Legislativa, con opciones de estar a punto de desaparecer. La visión social cristiana nunca fue su estandarte ideológico, y hoy navega medio mangoneada hacia la muerte con visiones neoliberales sin rumbo.

El segundo perdedor la presidenta electa, pues no enfrentará un nutrido grupo de pequeñas fracciones opositoras, sino dos fuertes oponentes liberación con 17 diputados y el FA con 7, 25 votos, con CAC, que harán difícil la tarea del poder ejecutivo, al final un gran reto para la democracia. Ya que no se pueden perder otros cuatro años en disputas estériles y luchas de cafetín, cuando la nación necesita reformas y cambios en lo social, lo económico y lo ambiental.

El tercer perdedor, el partido que pretendió ser una alternativa de cristianismo conservador para acompañar a los Noboa, Trump, etc. Y sucumbió sin gloria. Sin diputados, sin deuda política, con liderazgo cuestionado, no tiene futuro.

Cuarto, la consigna de 40 diputados. Fue la base para la recuperación de Liberación, Frente amplio y Consigna ciudadana. Si solo hubieran llamado a darle diputados a la presidenta para gobernar mejor, otro gallo hubiera cantado. Pero el pueblo tico odia la concentración del poder.

En fin, un nuevo ejemplo de que Costa Rica es el país más democrático del mundo, y el pueblo tico el más resiliente. En 4 años nos vemos para calificar este nuevo gobierno. Que como dice la cartilla democrática de la escuela, ¡el gobierno son los tres poderes del Estado!

