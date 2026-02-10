De regreso a la escuela (4 y final)

Tanmi Tnam

Ya iniciaron las clases de este año 2026. La comunidad educativa con las esperanzas de que todo transcurra en armonía, todos tras las metas, centros educativos con ambiente sano, el currículo democrático y el ambiente escolar agradable.

Nada más que la educación escolar tiene responsabilidades que atender para alcanzar la formación del futuro ciudadano en temas vinculados a los cambios deseados durante muchos años. Tanto se ha insistido de dejar atrás la escuela que miente a través de sus contenidos y también dejar en el olvido la escuela que insiste en repetir datos poco aplicables en la cotidianidad de la vida.

De regreso a la escuela para tener la oportunidad de comprender la diversidad del país. Es la educación intercultural a través del sistema educativo nacional, la construcción de la democracia y la conservación del medio ambiente. Es necesario comprender las profundidades del país en cuanto a su diversidad. Hay cuatro pueblos, hay formas de producción según cada pueblo, hay regiones geográficas con características particulares y variedad de climas.

De regreso a la escuela para disfrutar todos de la educación intercultural que permitirá el fortalecimiento de la identidad y la autoestima de la niñez y de la juventud. Contenidos y procedimientos de aprendizaje que pertenecen a la cultura materna y los que de manera selectiva pertenecen a los demás pueblos de Guatemala. El país debe dejar para el pasado, aquella educación de enfoque monocultural y monolingüe que ha sido responsable de la crisis de identidad de muchos guatemaltecos y que se le señala de marginar y apoyar el desaparecimiento de los idiomas de los pueblos originarios. Muchos guatemaltecos aspiran a tener una educación escolar que cuestione la imposición de la cultura, los efectos negativos del racismo y el desplazamiento y muerte de culturas. Necesitamos la escuela que facilita el estudio crítico de la historia de cada uno de los pueblos de Guatemala. Para la educación intercultural, es necesario contar con docentes competentes para guiar el aprendizaje, con dominio de dos o más idiomas, conocimiento de las culturas y uso de estrategias de aprendizajes para el diálogo de conocimientos.

Todos muy contentos de regresar a la escuela para estudiar y aportar a la construcción de la democracia que facilita a los pueblos de Guatemala vivir en justicia, igualdad y bienestar. Debe ser distinto vivir la democracia donde los pueblos se sientan representados en los momentos cruciales donde se tomen las decisiones cuyo alcance significa beneficio para todos los habitantes del país. Debe ser la democracia donde los poderes del Estado respondan a las características y aspiraciones de cada uno de los pueblos de Guatemala. Estos pueblos deben de decir no al desarrollo curricular que impone la homogeneidad de la cultura y la asimilación.

De regreso a la escuela para escuchar contenidos y acciones que fomenten la sensibilidad hacia la conservación de los elementos naturales del contexto inmediato. Necesitamos la educación que cuestione seriamente la contaminación del ambiente, la deforestación y el cambio climático. Necesitamos con urgencia la educación escolar que hable de la vida de los bosques, de la importancia de los ríos y de la tierra para la vida de la humanidad. Necesitamos la educación que forme conciencia en la niñez y la juventud para conservar el medio ambiente para la vida en el futuro.

De regreso a la escuela para fomentar el acceso al conocimiento que apoye la construcción de la democracia en la diversidad y sirva para conservar la vida de todos.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado