Crisis mundial, todos nos mandan al infierno

Sueños…

Tercer comentario

Todo cambia y nada queda

Siempre volvemos al materialista Heráclito, “todo cambia y nada permanece inmóvil.” La guerra actual, al otro lado del mundo, nos tiene en tensión a todos. ¿Cómo nos afectará?, ¿quiénes ganarán y quienes perderán?, el binomio Epstein saldrá fuerte o débil de la confrontación, nosotros ¿sobreviviremos? Aquí indagamos la información real, la tendencia marcará un nuevo mundo. ¿China y Rusia estarán ganando?

¿Turquía, Egipto, Arabia Saudita y Pakistán se unirán para el desarme sionista en medio oriente?, ¿se unirán a China para un nuevo bloque global?, ¿o se plegarán al bloque USA-Israel?

Exacto, todo puede pasar, desde lo más realista hasta lo más fantástico. “No puedes entrar dos veces en el mismo río, porque otras aguas fluyen siempre hacia ti.” Todo sigue en constante transformación y que cada elemento del mundo se define en relación con los demás.

Los organismos internacionales que aún rigen las finanzas y el comercio mundial se alarman del impacto que la guerra en Oriente Medio tiene sobre la energía, el comercio y las finanzas. Para nosotros ya hoy es un grave problema lidiar con los precios de la energía, las cadenas de suministro que se rompen y los mercados financieros que ya no reconocen el valor de una sola moneda. Estos son los principales canales de transmisión de una crisis sin freno, con un equipo de poder de Estados Unidos, el país sin nombre, que se metieron sin pensarlo en una guerra sin motivos y que sopesan el gran crimen del uso de la bomba atómica o el abandono de la zona de guerra en medio de las burlas de la muchedumbre. Mientras tanto a nosotros nos lleva candanga.

Decisiones, todo cuesta

Salgan y hagan sus apuestas

¡ciudadanía!

Una administración engrandecida atacó un país de Sudamérica y en una semana se rindieron. Al repasar la historia regional, hace décadas otro americano invadió unas islas reclamando su posesión y más tardó en llegar la armada anglosajona que aquellos por rendirse. Conclusión, salvo Cuba, los demás de América se rinden ante la primer amenaza. Así que vamos por Irán. Pero, no se dieron cuenta de que este pueblo no es de América. Y pese a la pérdida de uno tras otro de sus líderes y recursos se mantiene en pie y nos tiene a todos en medio del shock.

Ya lo dijo Rubén Blades “Decisiones, cada día. Alguien pierde, alguien gana. ¡Ave María!” El shock es mundial, pero su impacto inicial es dispar. Conforme avance sin solución todo podrá girar hacia cualquier dirección. Por el momento “los importadores de energía están más expuestos que los exportadores, los países pobres más que los ricos y los que tienen reservas escasas más que aquellos con mayores respaldos”.

El primer impacto lo siente la población. Los crímenes contra líderes y familiares en Irán, luego las muertes de civiles en todo el medio oriente, las heridas que se abren con odio eterno entre países son incalculables. Siempre es preferible negociar antes que matar. Ningún pueblo es feliz si oprime a otros. Luego la infraestructura dañada tardará mucho en recuperarse. Lo más grave el daño material y espiritual a los pueblos junto con la destrucción y daño a la naturaleza y las especies de animales destruidos. Luego vienen los costos económicos y de integración mundial. “Asia y Europa están llevándose la peor parte del aumento de los costos del combustible y los insumos: entre un 25% y un 30% de la producción mundial de petróleo y un 20% de la de gas natural licuado —necesarios para atender la demanda no solo en Asia, sino también en partes de Europa— pasan por el estrecho de Ormuz”. Que ha sido el contragolpe más duro e inesperado para el binomio Epstein.

Desiciones, Todo cuesta

Salgan y hagan sus apuestas ciudadanía

Así es todo está conectado, como dirían viejos escritores todo gira ante un hilo dialéctico. Todo tiene que ver con todo; es una forma de mirar el mundo que atraviesa la historia del pensamiento. La dialéctica insiste en que nada existe aislado, que cada cosa es lo que es solo en relación con lo demás. Lo que pasa en oriente medio nos afecta en América central, ya que la unidad de los opuestos no es un accidente, sino la estructura misma de la realidad. Lo afirma Hegel cada idea, cada fenómeno, cada gesto humano está inmerso en un movimiento mayor. Lo que parece fijo es apenas una pausa en un proceso. La verdad no es un punto, sino un devenir. Y Marx, por su parte, aterriza esta visión en la vida concreta: “La totalidad es la esencia de la realidad.” Pero que tienen que ver estas babosadas con el momento actual. No se puede comprender un hecho sin su contexto, una acción sin su historia, una persona sin su mundo.

El impacto en Centroamérica

Estamos cuesta arriba, no medimos bien lo que nos va a pasar. Todo puede agravarse por la subida de los precios de los alimentos y los fertilizantes, y por el endurecimiento de las condiciones financieras. En la región tenemos varios países de ingreso bajo muy vulnerables a la inseguridad alimentaria; en el marco de que la ayuda externa se hará más escasa, con la ventaja de tener que generar estrategias de producción de alimentos, fertilizantes y seguridad, en forma equitativa para no terminar en nuevos genocidios.

Al ver el siguiente gráfico generado por el IMF, vemos que se está cayendo la distribución de petróleo al mundo.

Fuente: IMF, 05/04/26.



Un primer llamado es no plegarse a ninguno de los combatientes, son tantos y tan dispares que no sabes si te subís al vagón equivocado. Lo mejor es bregar por la paz y la convivencia. Por el momento, en la región los precios aumentarán y el crecimiento se reducirá. “Un conflicto breve podría provocar una escalada de los precios del petróleo y el gas que los mercados demorarían en asimilar, mientras que un enfrentamiento prolongado podría mantener altos los precios de la energía y ejercer presión sobre los países que dependen de las importaciones”. Los mismos comentaristas creen que hay probabilidad de que “el mundo permanezca en una especie de limbo en el que las tensiones se perpetúan, la energía siga siendo costosa y la inflación se vuelve difícil de controlar, en un contexto de continua incertidumbre y riesgos geopolíticos. Mucho dependerá de la duración del conflicto, de su alcance y del daño que inflija en la infraestructura y las cadenas de suministro”.

Recuento de los daños

Es la economía estúpidos. Ni modo, la energía es el principal canal de transmisión de la crisis en la actualidad. Sin la energía barata del petróleo, y el suministro constante de materias primas e insumos, las ciudades dejarían de ser habitables, a donde se marcharían los suntuosos habitantes citadinos. “Según la Agencia Internacional de Energía, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz y los daños a la infraestructura de la región han ocasionado trastornos sin precedentes en la historia del mercado mundial de petróleo. Para las economías importadoras de combustible, el efecto es semejante al de la aplicación repentina de un oneroso impuesto a los ingresos”.

El espacio económico de Centroamérica es limitado. La política fiscal no aguantará un déficit elevado, menos si hay quiebras bancarias, las reservas netas de capital y combustibles son escasas. Tal vez Panamá y Costa Rica resistan. Las pandillas tendrán terreno fértil para crecer más con mayor pobreza. Las importaciones dispararán sus precios.

El fin del mundo

Cuando termine el combate entre el binomio e Irán, ya nada volverá a ser igual. Pero, no nos imaginamos el fin del mundo como un estallido, un silencio abrupto o una despedida colectiva. El verdadero final no sea un cataclismo, sino un recordatorio: que todo lo que amamos es frágil, que cada gesto importa y que la vida, precisamente porque termina, merece ser vivida con una ternura feroz. Y la vida de los animales y bosques tiene que ser protegida. El fin del mundo, en el fondo, es solo una invitación a cuidar mejor nuestros hogares, nuestros bosques, nuestros países, nuestros amigos.

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