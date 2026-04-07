Más allá de la Semana Santa

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Con el Domingo de Resurrección concluyó uno de los períodos más intensos del calendario cultural en Guatemala. Las calles comienzan a despejarse, las alfombras desaparecen y el ritmo cotidiano retoma su curso.

Durante las últimas semanas, el país volvió a mostrar —una vez más— por qué ocupa un lugar privilegiado en el mapa mundial. Procesiones monumentales, algunas de más de 15 horas; andas que requieren el esfuerzo coordinado de cientos de cargadores; y alfombras efímeras que transforman las calles en expresiones colectivas de arte. A diferencia de otras tradiciones, aquí la fe no se observa únicamente: se vive, se carga, se construye.

A lo largo de la cuaresma, la fe se expresa de forma visible y colectiva: procesiones, alfombras, participación masiva, cobertura mediática y turismo. Es un momento, donde la religión y la cultura se “exteriorizan”, se vuelven públicas y hasta espectaculares.

Desde hace algunos años, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) ha impulsado una estrategia sostenida para posicionar a Guatemala como un referente internacional del turismo religioso. La participación en ferias como FITUR en Madrid, la integración a la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso y la proyección de una agenda global evidencian que la Semana Santa ha trascendido su dimensión tradicional para convertirse también en un activo estratégico.

El reconocimiento otorgado por la UNESCO en 2022, al declarar esta celebración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, consolidó ese posicionamiento. Guatemala no solo vive su fe: la proyecta al mundo. Más que un símbolo identitario, la Semana Santa pasó a formar parte de una narrativa de país que combina cultura, historia y proyección internacional.

Es precisamente la autenticidad de esta tradición la que el INGUAT busca proyectar al mundo. A ello se suma la diversificación hacia la espiritualidad maya, el turismo comunitario y la señalización de sitios sagrados, lo que evidencia una visión más amplia: la de un país que entiende su identidad religiosa como plural y dinámica, no limitada a una sola expresión.

La estrategia institucional apunta a un objetivo claro: que Guatemala no sea solo un destino de temporada. Rutas como la del Santo Hermano Pedro en Antigua Guatemala o la constante peregrinación a la Basílica de Esquipulas buscan sostener el interés durante todo el año. A esto se añade la inclusión de la cosmovisión maya, que no depende del calendario litúrgico católico y amplía el concepto mismo de espiritualidad.

Sin duda, Guatemala ha logrado algo innegable: posicionarse como uno de los grandes referentes del turismo religioso global, a la altura de destinos históricos. Sin embargo, su mayor desafío no está en atraer más visitantes, sino en conservar aquello que los atrae.

El reto no es menor. Convertir una manifestación profundamente espiritual en un producto turístico implica una tensión inevitable: ¿dónde termina la devoción y dónde comienza el espectáculo? ¿Es posible preservar lo sagrado cuando se incorpora a una lógica de mercado?

Hoy, apenas días después del cierre de la Semana Santa, el verdadero desafío comienza. Si bien el flujo de visitantes disminuye, la pregunta sobre el sentido permanece. Más allá del cierre de las procesiones, queda una interrogante esencial: ¿qué significa hoy la Semana Santa para el país?

Porque más allá de las cifras, las ferias y los planes estratégicos, hay una dimensión que no puede medirse. La fe, en su esencia, no es un recurso renovable ni una estrategia de mercado. Es una experiencia íntima, muchas veces silenciosa, que corre el riesgo de diluirse si se convierte únicamente en un atractivo.

El Domingo de Resurrección, símbolo central del cristianismo, representa la posibilidad de renacer. Tal vez ahí radique la clave no solo para los creyentes, sino también para el país: la pregunta no es únicamente cómo proyectar la fe hacia el mundo, sino cómo renovarla sin perder su esencia.

Hoy, cuando las procesiones han terminado y el país vuelve a su ritmo habitual, la fe deja de ser espectáculo y regresa a su lugar más complejo: la vida cotidiana. Y es ahí, lejos de las cámaras y las estadísticas, donde realmente se define si lo vivido durante estos días fue solo una tradición… o una transformación.

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