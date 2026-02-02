Desde La Ventana De Mi Alma

A veintisiete años de su fundación, CECNI —Centro Educativo Cristiano Nuevo Ideal— ya no existe como institución activa, pero permanece viva en aquello que verdaderamente importa: los frutos de su misión.

Este artículo nace como un acto de memoria y reconocimiento. No para idealizar el pasado, sino para recordar que hubo una visión educativa que apostó por el amor, los valores espirituales y la formación integral del ser humano, y que esa visión cumplió su propósito.

En tiempos donde la violencia juvenil interpela a la sociedad entera, volver la mirada a experiencias educativas que sembraron conciencia, carácter y humanidad se vuelve necesario. CECNI fue una de ellas. Su trayectoria demuestra que cuando la educación se construye desde el corazón, trasciende el tiempo, las aulas y las estructuras, y sigue hablando a través de las vidas que formó.

Porque las instituciones pueden cerrar, pero las semillas bien sembradas nunca dejan de florecer.

La violencia en los jóvenes: cuando la educación vuelve al corazón.

«Educar es vivir con transparencia y amar sin máscaras.

Cuando el amor se convierte en método,

padres y maestros tocan el corazón del niño

y la educación cumple su verdadero propósito.»

( Piedad M. de Mendoza)

La violencia que hoy se manifiesta en tantos jóvenes no surge de la nada. Es el reflejo de una fractura más profunda: la desconexión entre el conocimiento y el corazón humano. Durante años, la educación ha priorizado los contenidos, las cifras y los resultados, pero ha dejado de lado aquello que verdaderamente forma al ser: la educación integral del alma.

Educar no es solo transmitir información; es formar seres humanos. Y cuando la educación se desprende del amor, del ejemplo y de la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive, el vacío termina siendo ocupado por la violencia. Un joven que no es visto, escuchado ni amado buscará, tarde o temprano, una forma —a veces dolorosa— de expresar su carencia.

Piedad M. de Mendoza, madre y maestra, lo expresa con una claridad conmovedora cuando recuerda que existe una metodología que no se enseña en la universidad, pero que transforma vidas: el Amor. Cuando un maestro educa desde el corazón, no solo transmite conocimientos; se involucra en el corazón del niño. Y es allí donde ocurre el verdadero aprendizaje. El estudiante no solo escucha: siente. No solo memoriza: se reconoce.

Pero esta responsabilidad no recae únicamente en la escuela. La familia es el primer territorio donde se aprende a amar o a defenderse del dolor.

Frente a la crisis de valores que atraviesa nuestra sociedad, el mensaje a las nuevas generaciones de padres es profundo y exigente:

No se trata de ser perfectos, sino de ser verdaderos.

Vivir una vida sin máscaras, con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Desde su fe cristiana, Piedad señala que en la Biblia —entendida como un libro integral— se encuentra una fuente de sabiduría que orienta, sostiene y humaniza. No para formar padres ideales, sino padres presentes, capaces de acompañar con amor, límites y verdad.

Esta reflexión no nace desde la teoría, sino desde una experiencia viva. Un 26 de enero, en un tiempo profundo de oración, Piedad recibió —desde su fe— un llamado que transformaría no solo su vida, sino la de cientos de niños y familias: fundar una escuela cristiana en su comunidad. No como un proyecto personal, sino como una misión.

Obedecer implicó renunciar.

Renunciar a la estabilidad laboral como docente magisterial para iniciar una obra que, en sus convicciones, no le pertenecía, porque pertenecía a Dios.

Dos días después, ese llamado se hizo acción.

El 28 de enero de 1998 fue fundado CECNI —Centro Educativo Cristiano Nuevo Ideal, una institución edificada desde el amor, sostenida por valores espirituales y orientada a una verdad fundamental:

La misión del maestro debe trascender del aula al hogar.

CECNI no educó solo mentes; formó conciencia, carácter y sentido de responsabilidad. El acompañamiento a las familias fue parte esencial del proceso educativo, entendiendo que la formación integral no se delega: se comparte.

Los frutos hablan con claridad.

Según el seguimiento realizado, ninguno de los niños formados en esta institución se ha visto involucrado en bandas delictivas o dinámicas de violencia. Son jóvenes trabajadores, muchos de ellos hoy profesionales, padres y madres responsables, ciudadanos comprometidos con su entorno.

Aquí se evidencia la importancia de los valores espirituales dentro de una institución educativa, no como imposición, sino como fundamento humano y ético. Cuando el amor se convierte en método y la coherencia en testimonio, la educación se vuelve prevención, refugio y esperanza.

Hoy, cuando la violencia juvenil nos interpela con crudeza, mirar hacia experiencias como CECNI no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de conciencia. Su legado nos recuerda que educar es un acto profundamente humano y, por tanto, profundamente ético. Que ninguna reforma educativa será suficiente si no devuelve al centro aquello que nunca debió perderse: el corazón.

Porque cuando la educación olvida el amor, la sociedad aprende a defenderse, no a convivir. Y cuando una generación crece sin sentirse vista, escuchada o digna, la violencia se convierte en un lenguaje aprendido.

CECNI entendió a tiempo que formar no es moldear, sino acompañar; no es imponer, sino despertar.

Hoy más que nunca, el desafío es claro: volver a educar desde la verdad, la coherencia y la presencia. Desde hogares que abracen sin máscaras y escuelas que formen seres humanos antes que estadísticas.

Ese es el llamado que permanece. Ese es el legado que no caduca. Y esa es, quizá, la única manera de reconciliar a la educación con la vida.

Piedad Moreira de Mendoza

Semblanza:

Piedad Moreira de Mendoza, es madre y maestra.

Docente magisterial de vocación y educadora por convicción profunda. Fundadora del Centro Educativo Cristiano Nuevo Ideal (CECNI), institución creada el 28 de enero de 1998, nacida de la fe, la obediencia y el amor como eje pedagógico.

Su labor ha trascendido las aulas para acompañar hogares, formar conciencia y sembrar valores que hoy se reflejan en generaciones de jóvenes íntegros, trabajadores y responsables. Su vida testimonia que educar no es una profesión más, sino una misión que se vive con coherencia, transparencia y entrega.

