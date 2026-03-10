El Canal de Panamá se perfila como alternativa estratégica ante crisis en el Estrecho de Ormuz

El recrudecimiento del conflicto entre EE. UU., Israel e Irán está redibujando el mapa logístico mundial. Ante el riesgo de un bloqueo total en el Estrecho de Ormuz —por donde transita hasta el 25% del crudo y gas global—, el Canal de Panamá se prepara para captar un incremento significativo en el tráfico de buques, especialmente de Gas Natural Licuado (GNL).

El giro logístico: De Asia a la Costa Este

Ricaurte Vásquez, administrador de la vía interoceánica, señaló que la inestabilidad en Oriente Medio obligará a las potencias a buscar rutas más seguras. «El tráfico crecerá y se trasladará de la costa este de EE. UU. hacia Asia», afirmó Vásquez.

Tradicionalmente, Catar ha sido el principal proveedor de gas para Asia; sin embargo, las amenazas de Irán de cerrar el paso estratégico entre el Golfo Pérsico y el océano Índico están encareciendo los inventarios y obligando a los buques a buscar la seguridad que ofrece el istmo panameño.

Tensión geopolítica y precios

La situación ha escalado tras las declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien advirtió con represalias «20 veces más fuertes» contra Teherán si se interrumpe el flujo petrolero.

Impactos clave para el comercio:

Alza de costos: Los precios del GNL subirán debido al aumento del valor del inventario en tránsito.

Presión militar: El Pentágono ya evalúa escoltar navíos comerciales, lo que añade una capa de complejidad y costo a la navegación.

Sustitución de mercados: Con Europa absorbiendo el gas estadounidense que antes iba a Asia (para reemplazar al gas ruso), Panamá se convierte en el puente crítico para equilibrar la oferta asiática si el suministro árabe se corta.

