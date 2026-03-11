Golpe al crimen transnacional: Capturan en Escuintla a presunto agresor sexual buscado por EE. UU.

En un operativo de alta precisión ejecutado en el corazón de la costa sur, las fuerzas de seguridad de Guatemala lograron la detención de un hombre de 29 años, quien figuraba en la lista de objetivos prioritarios para la justicia de los Estados Unidos. La captura se llevó a cabo en la colonia 1 de Mayo, municipio de La Gomera, Escuintla, como parte de los compromisos de cooperación internacional en materia judicial.

El detenido ha sido identificado como Roberto Antonio Corado Carbajal. Sobre él pesaba una orden de captura con fines de extradición emitida el pasado 23 de enero por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal del país, en respuesta a una solicitud formal del Gobierno estadounidense.

Graves acusaciones en Mississippi

A diferencia de la mayoría de extraditables, cuyos perfiles suelen estar ligados a estructuras de narcotráfico, Corado Carbajal es requerido para enfrentar cargos por delitos de naturaleza sexual. Según el Código del Estado de Mississippi de 1972, se le imputan delitos de agresión sexual y actos lascivos contra un menor de edad.

La detención fue liderada por expertos del Departamento de Delitos Financieros y Económicos de la PNC, quienes tras un trabajo de inteligencia lograron ubicar al sospechoso en la vía pública para ponerlo a disposición del tribunal correspondiente, donde se iniciará el proceso legal para su entrega a las autoridades norteamericanas.

Cifras de extradición en 2026

Este arresto marca un hito en las estadísticas de seguridad del presente año. Con la captura de Corado Carbajal, Guatemala suma ya 17 personas detenidas con fines de extradición en lo que va del 2026.

El balance de las autoridades refleja una diversificación en las solicitudes de la justicia internacional:

10 detenciones vinculadas directamente al narcotráfico.

vinculadas directamente al narcotráfico. 7 detenciones relacionadas con otros delitos graves (incluyendo delitos sexuales y financieros).

