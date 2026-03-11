Renovación en el TSE: El Congreso define la integración del Tribunal para el sexenio 2026-2032

En una jornada marcada por intensas negociaciones políticas y una pausa de más de dos horas que mantuvo en vilo la expectativa pública, el Congreso de la República de Guatemala oficializó el pasado 10 de marzo la elección de los diez profesionales que dirigirán el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta nueva magistratura, compuesta por cinco titulares y cinco suplentes, tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de custodiar el sistema democrático y el régimen electoral del país durante el período 2026-2032.

La elección se basó en una nómina remitida por la Comisión de Postulación, la cual no estuvo exenta de señalamientos por parte de organizaciones civiles como Guatemala Visible y el Movimiento Pro Justicia. Los perfiles seleccionados presentan un mosaico de trayectorias que abarcan desde el Organismo Judicial y la administración pública hasta la academia y la política gremial, aunque algunos nombres arrastran cuestionamientos por fallos judiciales previos o menciones en investigaciones de alto impacto.

Los rostros de la magistratura titular

La conformación de los titulares refleja un equilibrio de fuerzas dentro del Legislativo, con votaciones que en varios casos alcanzaron los 155 votos a favor.

1. Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo (Primera Presidenta) Con una sólida base de 155 votos, Rivera Acevedo llega a la presidencia tras una década como magistrada de Apelaciones (2014-2023). Su trayectoria administrativa es extensa, habiendo asesorado al Ministerio de Gobernación durante el gobierno de Alfonso Portillo y trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de tratados internacionales. Su perfil técnico se complementa con seis años de docencia universitaria en la URL y la Universidad Rural.

2. Roberto Estuardo Morales Gómez (Segundo Presidente) Electo con 130 votos, Morales Gómez proviene de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su carrera ha estado muy ligada al ámbito gremial, ocupando puestos en la Comisión Nacional Registral durante 15 años. Se le vincula históricamente con estructuras de influencia gremial en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

3. Karin Virginia Romero Figueroa (Tercera Presidenta) Especialista en el área constitucional y penal, Romero Figueroa (155 votos) se desempeñó como letrada en diversas cámaras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y fue magistrada suplente de apelaciones. Su experiencia incluye un paso por la asesoría jurídica de la Vicepresidencia de la República entre 2012 y 2013, además de ser una académica activa en la USAC desde hace casi dos décadas.

4. Quelvin Otoniel Jiménez Villalta (Cuarto Presidente) Su elección (154 votos) aporta un perfil diferenciado, al ser reconocido por su labor como asesor del Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala (PAPXIGUA). Jiménez Villalta ha sido una figura clave en litigios ambientales de alto perfil, lo que le valió medidas cautelares por parte de la CIDH. Ha combinado este activismo con asesorías legales en municipalidades de Santa Rosa.

5. Mario Alexander Velásquez Pérez (Quinto Presidente) Con 153 votos, Velásquez Pérez transita de la Secretaría General del TSE a la magistratura titular. Su gestión previa fue fundamental durante la oficialización de los resultados de 2023, aunque también enfrentó críticas y denuncias por la emisión de circulares que, según detractores, impidieron la inscripción de ciertos binomios presidenciales bajo criterios administrativos cuestionados.

La línea de relevo: Magistrados Suplentes

La importancia de los suplentes radica en su capacidad de integrar el pleno ante ausencias o impedimentos de los titulares, manteniendo la operatividad del tribunal.

Francisco Javier Puac Choz (152 votos): Actual vicepresidente de la junta directiva del CANG por la planilla «Unidad por la Justicia». Cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional y experiencia en el Registro de la Propiedad.

Actual vicepresidente de la junta directiva del CANG por la planilla «Unidad por la Justicia». Cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional y experiencia en el Registro de la Propiedad. Alfredo Skinner-Klée Arenales (148 votos): Representa el ala con mayor experiencia en el sector financiero y diplomático. Ha presidido el BANTRAB, fue director del BCIE y posee un pasado político como diputado al Parlacén y fundador del extinto Movimiento Reformador.

Representa el ala con mayor experiencia en el sector financiero y diplomático. Ha presidido el BANTRAB, fue director del BCIE y posee un pasado político como diputado al Parlacén y fundador del extinto Movimiento Reformador. Sergio Amadeo Pineda Castañeda (150 votos): Exmagistrado de la CSJ (2014-2023). Su carrera ha sido objeto de escrutinio debido a menciones en el caso «Comisiones Paralelas 2020», aunque las solicitudes de antejuicio en su contra no prosperaron en su momento.

Exmagistrado de la CSJ (2014-2023). Su carrera ha sido objeto de escrutinio debido a menciones en el caso «Comisiones Paralelas 2020», aunque las solicitudes de antejuicio en su contra no prosperaron en su momento. Giovanni Francisco Soto Santos (134 votos): Integrante de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo. Se le recuerda por resoluciones relacionadas con la vigencia de partidos políticos y procesos de elección de autoridades universitarias.

Integrante de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo. Se le recuerda por resoluciones relacionadas con la vigencia de partidos políticos y procesos de elección de autoridades universitarias. Joaquín Rodrigo Flores Guzmán (155 votos): Con experiencia reciente en el Ejecutivo como director del Sistema Penitenciario durante la administración de Alejandro Giammattei, actualmente desempeña funciones técnicas en el IGSS.

Desafíos hacia el 2032

Este nuevo pleno asume en un contexto de alta polarización y exigencia ciudadana. La principal tarea de estos diez abogados será garantizar la pureza del evento electoral, la fiscalización efectiva del financiamiento político y, sobre todo, asegurar la alternancia en el poder, evitando la injerencia de sectores ilícitos en las estructuras partidarias.

