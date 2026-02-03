La Alianza Petro-Bernardo Arévalo

La Otra Cara

Después de haber sido derrotados todos los grupos terroristas marxistas que asolaron la región por la vía de las armas, (con excepción de Nicaragua -Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN-), y el apoyo de Jimmy – Castro- Carter, como lo llamábamos quiénes luchamos contra los marxistas. Latinoamérica conoció una ola de gobiernos de izquierda a partir de finales de los años 90, cuando Hugo Chávez comenzó a gobernar en Venezuela en 1999. En 2003, Lula da Silva alcanzó el poder en Brasil y Néstor Kirchner lo hizo en Argentina. Michelle Bachelet ganó las elecciones presidenciales en Chile en 2006, al igual que Evo Morales en Bolivia. Un año después resultaron victoriosos Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua, mientras José Mujica accedió a la presidencia de Uruguay en 2010. Esos gobiernos se beneficiaron de la “década de oro” del precio de las materias primas (2003-2013), y del “boom” económico. Hubo triunfos izquierdistas en otros lugares, como de Andrés Manuel López Obrador en el 2019 en México y Xiomara Castro en Honduras 2021 y Pedro Castillo en Perú.

Actualmente, la arrasadora victoria electoral de Donad Trump para un segundo mandato -luego del fraude electoral informático y postal del que fue objeto para llevar a Biden a la presidencia-; ha sido determinante para definir su relación con los gobiernos presididos por izquierdistas y su apoyo ha sido estratégico para la victoria electoral de los candidatos de derecha conservadora como Javier Milei en la república Argentina, José Antonio Kast en Chile, y Nasry Asfura en Honduras.

Como está documentado ampliamente, el Plan del Foro de Sao Paulo, y el Grupo de Puebla -reforzado por la izquierda española- expone su clara intención del copamiento o manipulación de las cúpulas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado, para ideologizar a sus oficiales y especialistas (suboficiales, y tropas) en función del enquistamiento socialista en el poder rompiendo con la democracia y la república.

Dicho plan orientado hacia las Fuerzas de Seguridad apunta hacia:

El desmantelamiento progresivo de sus liderazgos nacionalistas.

La falta de equipamiento bélico y la autoridad y control territorial para ejercer la tarea en pos de garantizar los derechos humanos de los delincuentes.

Impunidad en los hechos delictivos, cuando los Jueces de Garantías afianzan la impunidad.

Utilización para delinquir de menores de edad inimputables (pandillas MS y Barrio 18)

La sección “Eventos” de la revista del Foro de São Paulo, “América Libre”, contiene una transcripción de intervenciones realizadas en mesas de trabajo, donde se discutió el rol de las Fuerzas Armadas. Allí queda claramente plasmada la perversa intención y concepción que tienen los integrantes del FSP sobre las FF.AA. latinoamericanas:

Según sus dirigentes se requiere de –un nuevo modelo- para las Fuerzas Armadas, a fin de amoldarlas a los objetivos del socialismo. El documento es explícito en cuanto a la necesidad de controlar las instituciones armadas para asegurar el poder de la izquierda en la región, al afirmar: “El tema militar tiene que estar en la estrategia de los revolucionarios para romper con la dominación. Éste es uno de los factores de poder fundamentales con el cual tiene que lidiar un proceso revolucionario; ya que para una revolución su principal problema es alcanzar el poder; y éste es uno de los baluartes del poder”.

De este subrepticio plan se desprende que las Fuerzas Armadas latinoamericanas deben ser destruidas, o transformadas en otro tipo de instituciones para que funjan como brazo armado de la revolución, con el único objetivo de asegurar la permanencia en el poder de los abanderados del socialismo. Pero aparte hay una estrategia perversa aún más peligrosa.

Además de ser una corriente política, el Foro de São Paulo es una mafia criminal, que sirve de vaso comunicante para los llamados “imperios transversales”, como lo son el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas (la extracción de armas de los almacenes de guerra de varios cuarteles guatemaltecos a lo largo del 2025, es una clara evidencia del cumplimiento del plan, pretendiendo el actual Ministro de la Defensa Henry Sáenz y Arévalo que quede en el olvido.

Se les denomina imperios, por el enorme poder que ostentan y por las multimillonarias cantidades de dinero que manejan; y se les llama transversales, porque no pertenecen específicamente a un territorio, sino que se comunican, desplazan y movilizan a lo largo y ancho del globo, prácticamente sin ninguna limitación. O sea son estructuras criminales transnacionales.

Ese el peligro que enfrenta nuestra Guatemala y la región en su conjunto si el Presidente Donald Trump y su Secretario de Estado Mike Rubio además de la dirigencia del Senado y el Congreso NO TERMINAN DE ENTENDER la importancia geopolítica de Guatemala para la seguridad continental de los Estados Unidos, y caen en el juego de los funcionarios estadounidenses y guatemaltecos como el izquierdista ex Ministro de Gobernación Francisco Rivas Lara; que desde la embajada de los EU protegen deliberadamente a Bernardo Arévalo y a los delincuentes incrustados en la cúpula de los organismos de Seguridad y Defensa.

Arévalo, mediante un grupo de funcionarios anteriormente militantes del Partido Comunista de Guatemala, y advenedizos y corruptos dirigentes impuestos en abierta violación de las leyes y reglamentos militares y la meritocracia y profesionalismo inherentes, esta creando las condiciones para ideologizar progresivamente a la oficialidad y mandos, protegiendo a la vez a sus mafiosos socios de las estructuras criminales ligadas a las pandillas MS Salvatrucha, y Barrio 18, retando abiertamente, las disposiciones del Presidente Trump al declararles la guerra y denominarlas ESTRUCTURAS TERRORISTAS.

Los analistas de Inteligencia doctrinariamente debemos efectuar el análisis de documentos (fotografías, imágenes, textos, ensayos, publicaciones, etc.) correspondiente a la forma, y contenido -análisis de fondo- y como docentes instruir al alumno de tal manera que comprenda que “una imagen expresa más que mil palabras”.

En la fotografías que acompañan este articulo se puede analizar las expresiones del ilegal Ministro de la Defensa de Guatemala Henry Sáenz Ramos y del ex Ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez responsable de haber dado de baja a mas de 100 excelentes y experimentados Generales del Ejército de Colombia durante su gestión, luego de ser nombrado en el cargo por el ex guerrillero Gustavo Petro Urrego cabecilla actual del Socialismo del Siglo XXl en la región, y del seudo Presidente de Guatemala Bernardo Arévalo -impuesto mediante fraude electoral- y aliado ideológico de Petro y del Foro de Sao Paulo y su mutación, el Grupo de Puebla.

Arévalo inició y está implementando el Plan del Socialismo del Siglo XXl de estrechar relaciones y planes entre las cúpulas de seguridad y defensa de los países gobernados por izquierdistas, para ser utilizados progresivamente como instrumentos de dominación y transformación de las instituciones armadas con la finalidad de tener control de la oposición, grupos sociales y expresiones políticas en los países que integran dichas plataformas ideológicas.

Como se puede apreciar en otra de las fotografías aparece el actualmente prófugo ex Ministro de Gobernación Francisco Jiménez Irungaray quien con la complicidad de Arévalo y los principales mandos del Ministerio del Interior por una fuerte suma de dinero facilitaron la fuga de toda la cúpula de la “Rueda del Barrio 18”, y lo hizo burlándose de la disposición del Presidente Trump al denominarlos como una estructura terrorista; huyendo bajo la protección Arévalo cuando se conoció la verdad sobre esta afrenta barbaridad. Supuestamente Jiménez se encuentra protegido por Petro en Colombia.

Cabe destacar que: según los medios de prensa guatemaltecos “Milton Najarro, alias ‘Dark’, detenido tras la fuga de la cárcel de Fraijanes II, afirmó en el tribunal en donde está siendo juzgado que su escape contó con apoyo estatal. El hecho, junto con otros 35 líderes pandilleros generó una crisis de seguridad y denuncias sobre acuerdos entre autoridades de gobernación y estructuras criminales.

Milton Najarro, alias “Dark”, afirmó ante un tribunal que su fuga y la de los integrantes de la “Rueda del Barrio 18” fue coordinada con autoridades del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes facilitaron uniformes y patrullas para la evasión. Durante una audiencia celebrada por videoconferencia, Najarro fue ligado a proceso penal por los delitos de evasión y portación ilegal de armas de fuego. En su declaración aseguró que los reos salieron del penal vestidos de policías y en vehículos oficiales, tras un supuesto pacto con altos mandos del Estado a cambio de «tranquilidad en el país».

El detenido señaló al entonces director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez -actualmente prófugo al igual que la ex Vice Ministra de Gobernación Claudia Palencia, y Francisco Jiménez- , y al director de la PNC, David Boteo, como responsables de la coordinación de la fuga. La evasión fue reportada por las autoridades el 12 de octubre. Najarro permanecerá recluido en la cárcel de Matamoros y su audiencia de etapa intermedia fue programada para el 7 de mayo.

Este artículo publicado en Guatemala por “El Siglo”, en su versión al inglés será publicado por importantes medios de comunicación de los Estados Unidos y Europa interesados en la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país. Es axiomático que no habrá futuro para nuestra nación toda vez el crimen organizado este incrustado en la cúpula de nuestras instituciones de Seguridad y Defensa.

Libre emisión del pensamiento.

