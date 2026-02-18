La independencia judicial frente a las lealtades gremiales

Poptun

El 2026 no es un año cualquiera. Es uno de esos momentos en que el tablero institucional se mueve completo. Coinciden renovaciones clave: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Fiscal General del Ministerio Público y el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No son relevos aislados. Es una recomposición simultánea del poder público.

Cuando varias piezas centrales cambian al mismo tiempo, no solo se sustituyen nombres. Se reordenan fuerzas. Se redefinen equilibrios. Y esas nuevas correlaciones marcarán la manera en que se interpretará la Constitución, cómo se ejercerá la persecución penal, cómo se arbitrarán los procesos electorales y qué orientación académica e institucional prevalecerá.

Ya hemos visto algunos movimientos. El Colegio de Abogados y Notarios realizó su convocatoria y eligió magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad. El Consejo Superior Universitario hizo lo propio. Los procedimientos formales se cumplieron. Pero el debate importante no es el trámite; es el trasfondo.

En la práctica institucional guatemalteca, las candidaturas que surgen de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios —así como las postulaciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las Cortes de Apelaciones e incluso para fiscal general y Procuraduría de los Derechos Humanos, entre otros— rara vez son individuales en sentido estricto, generalmente llegan respaldadas por un grupo gremial organizado.

No es un fenómeno clandestino. Es una dinámica estructural del sistema. Dentro del Colegio existen corrientes, planillas y bloques que construyen mayorías, articulan apoyos y promueven liderazgos. Funcionan bajo una lógica electoral propia del ámbito gremial. El respaldo colectivo, en sí mismo, no es ilegítimo, puesto que, la organización es inherente a cualquier proceso electivo, sin embargo, surge un problema cuando la lógica de grupo no se detiene al momento de asumir la magistratura.

Porque una cosa es llegar al cargo impulsado por un bloque gremial y otra muy distinta es ejercerlo manteniendo vínculos activos con esa estructura. En el sistema de justicia, esa diferencia es determinante. No puede normalizarse que un magistrado, una vez en funciones, continúe participando activamente en actividades gremiales del grupo que lo promovió, aparezca en publicaciones internas o sea identificado públicamente como parte de una corriente específica. Esa permanencia proyecta una señal institucional delicada.

La justicia no es un espacio de representación sectorial. No se integra para equilibrar cuotas gremiales ni para trasladar al órgano jurisdiccional las dinámicas electorales del colegio profesional. La función jurisdiccional exige imparcialidad no solo real, sino también visible. Y aquí radica el punto neurálgico: la justicia no puede tener ideología.

El sistema político puede organizarse en corrientes, partidos y plataformas programáticas. La competencia política admite alineamientos y posturas. La justicia, en cambio, no. El juez no puede ser identificado por afinidades gremiales, corrientes internas o respaldos previos. Su única referencia debe ser la Constitución y la ley.

Y es que el problema no es la existencia de grupos gremiales en este tipo de elecciones o nombramientos. El problema es la ausencia de un mecanismo claro de desvinculación una vez asumido el cargo. Así como en el ámbito político existen incompatibilidades expresas —por ejemplo, la Ley Electoral establece que el Secretario General Nacional de un partido no puede desempeñar cargo en el Organismo Ejecutivo— en el ámbito judicial no existe una regulación que obligue a marcar una separación institucional respecto de estructuras gremiales activas.

No se trata de prohibir la asociación. Se trata de proteger la imparcialidad. No se trata de descalificar trayectorias. No se trata de negar la historia profesional de nadie. Se trata de entender que la justicia no puede funcionar bajo lógica de bloques. No puede proyectar hacia sus decisiones las dinámicas internas del gremio.

Porque cuando la justicia empieza a verse como extensión de fuerzas organizadas, pierde su condición de árbitro y se convierte en actor.

En política, los excesos pueden corregirse con elecciones. En justicia, el impacto es más profundo, porque cuando se sospecha que una decisión responde a lealtades gremiales, el daño no se limita a ese caso. Una resolución judicial puede afectar libertades, patrimonio, derechos fundamentales y el propio equilibrio democrático.

Por eso, la independencia judicial no puede descansar únicamente en la buena fe individual. Debe estar respaldada por reglas claras que eviten zonas grises. El 2026 abre una oportunidad para discutir reformas que establezcan una desvinculación formal y material de agrupaciones gremiales mientras se ejerzan altas magistraturas.

No es un debate contra personas. Es un debate a favor del diseño institucional. Guatemala atraviesa una crisis de confianza política. En ese contexto, la justicia debería ser el espacio de mayor estabilidad y neutralidad. Si la justicia empieza a verse como un espacio que responde a bloques o intereses, la democracia pierde su último contrapeso.

El 2026 no solo definirá quiénes ocupan cargos. Definirá si estamos dispuestos a fortalecer estructuralmente la independencia judicial o si seguiremos confiándola exclusivamente a la ética personal. Las designaciones que hoy se realizan no deben responder a la lógica de “quién gana el espacio”, sino a la de “quién puede ejercerlo con independencia real y percibida”.

Porque cuando la justicia se percibe parcializada, aunque no lo esté, pierde autoridad moral. Y sin autoridad moral, ningún sistema de justicia puede sostenerse.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado