Presentación del libro EL ANDAR EN LA VIDA Y SU FINAL

Reseña

DE EL ANDAR EN LA VIDA Y SU FINAL, es una Novela Corta del escritor Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) (Masaya, Nicaragua 1955) es su libro No. 26 a la fecha de esta publicación, y al pie del comentario el autor proporciona el formato en digital -PDF- para que tengan la oportunidad de leerla, también ha sido publicada en papel, y sacar sus propias conclusiones desde la esencia misma de la obra.

Está Novela Corta, notablemente está ambientada en el arquetipo de la nobleza de lo que es el sentimiento humano en muchísimos casos, y, hace una entrega de sus dotes de memoria e imaginación al ir hilando esta obra, donde prevalece enfocando aspectos que en la cotidianidad se suscitan en muchas realidades de personas como fragmentación moral y social sin culpa de los personajes de esta Novela Corta. Esta trama y/o drama describe el afán y Gloria que gestó la sombra alcanzando lo absurdo frente a un noble sentimiento.

Se encarna en lugares y varias personas inmiscuidas debido a muchas situaciones sobre el hilo conductor como la luz y la oscuridad ante el crepúsculo de las ilusiones en rapidísimo derrumbe de ese anhelo molecular del corazón.

En consecuencia, propone desde la óptica real para unos, y utopías para otros, la búsqueda de valores anteriores la visión del mundo, desde el sentimiento humano pero bueno. Bien, aunque he sabido que las puertas del corazón son un templo sagrado que se abre de par en par al aceptar fehacientemente la melancolía, la desesperación, la miseria humana, angustia, como aquel amigo inseparable de la vida, pero, que por obra del destino y su final todo quedó en el envoltorio de la maldad.

Aunque en esa vida continuó lo procaz, a todas luces prevaleció de manera sibilina, a pesar de ello, no se logró el cometido porque el sentimiento noble continuó su rumbo, lo que sí fue efectivo fue, la separación de cuerpo.

Pero, conforme el tiempo, ambas familias no eran capaces de verse frente a frente, sabían lo que habían cometido, y tampoco soportaban observar a los jóvenes aunque estuviesen separados por esas manos nefastas, destructoras. Empero, la vida siguió su psicorumbo aproximadamente más de cuatro décadas, mientras tanto ambas familias les remordía su conciencia por lo hecho.

Al leer está Novela Corta, el lector es seguro se insertará en el mar de esas realidades y comprenderá hasta donde llegan las maquinaciones protervas de quienes menos se esperan.

Esta es la razón, o una de las razones para presentar el escenario de este libro, y así poder combinar las observaciones personales del o los autores y las interpretaciones publicadas sobre el ayer trasladado al hoy y siempre. Es una causa y efecto con las motivaciones enfrentadas en un pasado marcado por una sociedad ingénita en abstracciones como una notable reliquia del viejo orden, debido a la lealtad creada por el paso de esos tiempos idos.

Escribir y volver a escribir está historia que pernoctaba en la mente, primariamente no genera ninguna confusión, porque es como estar viviendo, viendo esas realidades. Ofrece una buena perspectiva, es decir, todo libro ofrece eso, sin incluir parcialidad, nos dice como esa o esas épocas pasan de un estadio tiempo a otro, y siempre es razón de razones que disfrutar, pues, no se conocía ahora se conoce esa fase de ese tiempo ido, en muchos casos seguro se suscitan en estás épocas y por consecuencia en todos los tiempos, porque la mala levadura es imposible desaparezca, aunque existe también buenas cosas, así es este mundo mientras sea. ¿Quién es? El sentimiento o molécula de sentimiento ahí pervive e igual la molécula del corazón siempre queda impregnado y jamás olvidado.

Así es con todos los libros de cultura, siempre están atentos a entregar al lector su tiempo pasado, para que el lector lo estructure conforme a sus ideas y gustos al presente o futuro, y logre obtener sus propias conclusiones conforme sus razonamientos desde la esencia de la obra en mención.

