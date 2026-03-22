PROYECTO DE PAIS-GUATEMALA

CAMPO PAGADO

¡DESPIERTA, GUATEMALA! Del temor y la desesperanza que nos han robado los politiqueros, malos ciudadanos y enemigos externas que han implantado la mentira para llegar al poder y trabajar para el imperio de la incapacidad y la eterna corrupción, apoyadas por las fuerzas eternas del mal.

Han mantenido un sistema de gobierno confuso, complicado e inoperante, hecho para multiplicar la corrupción, la pobreza, la polarización, el sufrimiento, y la muerte pues hoy por hoy, no permiten un proyecto de desarrollo como el que se presenta acá. El impacto no solo es económico sino también espiritual pues han tratado de matar la esperanza de una Guatemala mejor, endeudando el futuro de nuestros hijos y empujando a las nuevas generaciones a migrar en busca de un país mejor.

Ten por seguro que serán los primeros en atacar y no dejar que progrese este proyecto. ¡Pero se descubrirán!

EL PROYECTO DE PAÍS: LA ÚNICA ESPERANZA

El PROYECTO DE PAÍS clarifica y da la única esperanza al pueblo para seguir un camino seguro, ya probado por las potencias mundiales, para alcanzar los estándares de vida de los países más desarrollados y que sus beneficios lleguen a todos los guatemaltecos.

Tenemos los recursos naturales para salir adelante. Tenemos la capacidad de nuestra gente para generar suficiente trabajo y riqueza para nuestras familias y para los demás. El mapa de ruta te lo presentamos aquí.

NUESTRA PROPUESTA BASICA

Primero y más importante: limpiar nuestras mentes y nuestras almas de todas esas ideologías de polarización, odio, rencor, destrucción y muerte que las fuerzas del mal han cultivado en lo más profundo de nuestro inconsciente por siglos para evitar que tengamos UNA GUATEMALA UNIDA, para impulsar este proyecto que construye los 3 templos sagrados que nos conducen a nuestra máxima plenitud:

El templo espiritual de Dios, el templo de la familia y el templo del trabajo, todo bajo un techo, en una sola solución.

El TECHO es la cúspide de todos nuestros esfuerzos: alcanzar una prosperidad sostenible que nos lleve a los estándares más altos de vida de los países desarrollados a toda la población de Guatemala con sólidos principios de vida material y espiritual.

LOS PILARES son las soluciones propuestas que detallan las iniciativas requeridas para resolver los problemas más críticos de Guatemala, indicados por estudios y consensos:

I. Tener una Guatemala Unida

II. Fortalecer nuestras instituciones

III. Luchar contra la Corrupción y el Narcotráfico

IV. Tener una Guatemala empresarial competitiva a nivel mundial

V. Integrar el área rural al desarrollo LOS CIMIENTOS son los principios fundamentales que nos llevan en todo momento a la verdad.

Con el arte de simplificar lo complejo, resumimos en una sola página de donde partirnos, que tenemos que arreglar y hacia dónde queremos llegar, ¡para que todas las personas puedan entender en pocas palabras el secreto que los politiqueros siempre nos han querido ocultar!

EL CIMIENTO FUNDAMENTAL DEL PROYECTO DE PAÍS: VIVIR LOS PRINCIPIOS CRISTIANOS

Reconocemos que solo hay un camino que nos lleva a la verdad: Cristo. Acogemos sus principios trascendentales, no como una religión, sino como una forma de vida que primeramente respetan nuestra libertad y toda diversidad — religiosa, cultural, étnica, de pensamiento— siempre que no atenten contra la dignidad humana, rostro sagrado a imagen de Dios.

No es retórica son evidencias históricas, científicas y hechos que cualquier persona con honestidad intelectual no podrá negar:

Primero, la ciencia confirma que el universo no es fruto del azar. La probabilidad de que la vida surja por casualidad es tan pequeña que no deberíamos existir. Todo revela un propósito en el diseño perfecto y eterno de un Creador Supremo.

Segundo, las ideologías humanas, a lo largo de la historia, han prometido desarrollo, pero siempre han traído odio, egoísmo, polarización, guerras, esclavitud y muerte. ¡Por ello quedan descalificadas como caminos a la plena verdad!

Tercero, la historia humana evidencia la lucha eterna entre el bien y el mal. El cristianismo ha sido y es perseguido sistemáticamente por las fuerzas del mal, porque es su enemigo real.

Cuarto, la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo es la singularidad mejor probada por la historia. No solo por documentos, sino por millones de mártires que entregaron su vida sin negociar, dividiendo la historia de la humanidad en dos. Algo que solo Dios en la tierra lo pudo hacer.

De este cimiento tiene que partir todo lo demás, Dios no se equivoca. ¡Elhombre sí!

2. EJES TRANSVERSALES DEL PROYECTO DE PAÍS

Sobre el Cimiento Fundamental se construye la plataforma de Transformación Cultural de Guatemala, de tres etapas, que impacten la sociedad y formen esa nueva generación de líderes y estadistas que transformen Guatemala.

El primer eje, «Base y Fortalecimiento de Principios», la transformación personal es el punto de partida para irradiar el cambio a la familia, iglesias, empresas e instituciones del Estado, estableciendo alianzas que afiancen los valores cristianos, sociales y familiares como cimiento permanente de la sociedad.

El segundo eje, «Transformación Cultural y Educativa», impregna el sistema educativo con principios cristianos que fundamentan la dignidad humana, los valores cívicos y la identidad nacional, formando ciudadanos con criterio y promoviendo una cultura de encuentro que supere las ideologías de muerte de las que somos víctimas sin querer y sin saber.

El tercer eje, «Formación de Líderes y Estadistas» , forja hombres y mujeres íntegros, honorables, con preparación técnica, profesional y vocación de servicio. Serán ellos quienes transformen las distintas esferas de la sociedad, incluyendo el Estado, para que los Cinco Pilares cumplan los Objetivos de Nación y nos lleven a estar entre los primeros países desarrollados del mundo.

LOS CINCO PILARES :GRANDES SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS MÁS CRÍTICOS DE GUATEMALA

Los oscuros poderes materialistas anticristianos han creado problemas crónicos de muerte, división y pobreza en toda la historia de la humanidad. En Guatemala debemos trabajar con la más alta prioridad los siguientes problemas que tienen esta criticidad:

PILAR I – POLARIZACIÓN Y FRAGMENTACIÓN SOCIAL

Fuerzas que impulsan resentimiento, odio, destrucción y pobreza nos mantienen divididos. Debemos trabajar para superar estas barreras individuales y sociales, y tener una Guatemala Unida para que se pueda impulsar el Proyecto de País.

PILARII – ESTADO DISFUNCIONAL Y BOTÍN POLÍTICO

Los múltiples servicios del Estado no funcionan. Se ha vuelto un botín para pagar favores políticos, aumentando el presupuesto hasta endeudar el futuro de nuestros hijos, desplazando a personas capaces y con don de servicio por incapaces que destruyen los servicios públicos. Urge una Estructuración del Estado.

«En este punto es fundamental crear una Política de Estado con rango de ley que garantice que el Proyecto de País se ejecute con la máxima prioridad, con presupuesto plurianual garantizado, independientemente del gobierno de turno. Todo partido que opte a cargos de elección popular debe presentar un Programa de Gobierno enteramente alineado a los Objetivos de Nación, con metas cuantificadas, y ser evaluado en su cumplimiento por una unidad independiente de personas honorables con participación ciudadana, cuyas conclusiones sean públicas y vinculantes«. Para poder dar vida y que cumplan los objetivos del Proyecto de País que incluye el Plan Nacional de Desarrollo a 20 años.

PILAR III – CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO

La corrupción se ha normalizado como forma aceptada de éxito y medio de vida en todos los niveles, amplificada por la subcultura de esclavitud, sangre y muerte del narcotráfico. Recuperar Guatemala exige erradicarla desde su raíz.

PILAR IV – DÉBIL APOYO PARA QUE GUATEMALA SEA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

La cultura del emprendimiento y la empresarialidad es fundamental para transformar la vida de los más necesitados y desarrollar todo el país, impulsando Proyectos de Integración Vertical y Proyectos Integrales de Desarrollo Productivo para los distintos niveles socioeconómicos.

PILAR V – ÁREA RURAL SIN LAS OPORTUNIDADES DEL ÁREA URBANA

Es crítico llevar los niveles de vida de las áreas urbanas al área rural, donde están los mayores índices de pobreza, pero también los mayores recursos no explotados, impulsando la empresarialidad, la infraestructura, los servicios privados y estatales.

C. EL PROCESO PARA PASAR DE LOS SUEÑOS A LA REALIDAD

C.1) PLAN NACIONAL DEDESARROLLO A 20 AÑOS (PND20A) CON OBJETIVOS DE NACIÓN

Es lógico pensar que llegar a los niveles de los países desarrollados requiere varios períodos consecutivos de gobierno. Por tal razón, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una visión de largo plazo. Hemos establecido 20 años de visión, con períodos de 4años de ejecución. Independientemente de quién llegue al poder, todos los gobiernos tienen que seguir los lineamientos del PND20A y por sus resultados concretos se evaluará su desempeño.

Iniciamos definiendo los Objetivos de Nación (ODN) más críticos a resolver. Su meta final es alcanzar los valores que tienen los países desarrollados. El Plan K’atun 2032 ha definido de 99 a 106 objetivos aproximadamente a evaluar.

Con equipos calificados y conocedores de la problemática nacional, se generan las iniciativas de mejora en cada uno de los pilares que son técnicamente factibles y se colocan ordenadamente según su impacto y su relación costo-beneficio.

Las distintas iniciativas deben abordarse según su prioridad y convertirse en uno o más proyectos. Los partidos deben asumirlo en su programa de gobierno y luego los gobiernos ejecutarlo para mejorar los respectivos (ODN), elevando así el nivel de vida de los guatemaltecos.

C.2) Por ejemplo, si nuestro ODN a mejorar, es la reducción de la pobreza extrema que en Guatemala afecta al 45.7% de su población, tendríamos que llegar a la meta de los países desarrollados que está en 11.5% en dos grandes pasos.

Primero, es obligatorio hacer más productivas las instituciones del estado y luchar contra la corrupción, esto puede liberar de un 10-30% de los recursos del estado, para invertirlos primeramente en servicios básicos urgentes en el interior de la república, en la desnutrición crónica en niños menores de 2 años – el problema más crítico de Guatemala, que afecta al 48% de esta población – así como en salud, agua potable etc. Otra parte de los recursos recuperados hay que invertirlos en infraestructura para bajar los costos de los productos y hacerlos más accesibles a la población.

También es obligatorio explotar los recursos hidráulicos, mineros y combustibles fósiles, que generarían empleos y polos de desarrollo en el interior de la república. Lo más importante es que estos recursos serán la principal fuente para generar suficientes ingresos económicos destinados a mejorar la infraestructura, impulsar la capacitación para la empresarialidad y la competitividad a nivel global en toda Guatemala -especialmente en el área rural— y comenzar a crear bancos que impulsen proyectos de desarrollo.

En la segunda fase cuando ya se hayan controlado los problemas más críticos de la población, mejorado la infraestructura, se haya capacitado para la empresarialidad competitiva y tengan listas las plataformas para financiar los proyectos de desarrollo se inician a integrar verticalmente las MIPYMES desde los cultivos hasta la venta de productos de alto valor agregado en los mercados desarrollados.

Es importante hacer notar que, por cada empleado que ya no trabajara en el estado se crea un múltiplo en el sector privado que los absorberá pues son personal capacitado, así mismo los sectores que crecerán son sectores nuevos de la economía, que no entraran en competencia con los actuales sectores productivos, sino los van a hacer crecer al incrementar las capacidades de compra de los ciudadanos a nivel nacional.



En todo el proceso la meta es reducir el balance fiscal para ir pagando la deuda e ir unificando y reduciendo los impuestos para incrementar la riqueza de las familias y seguir estimulando la economía.

D. CONCLUSIÓN

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es la puerta de entrada de la corrupción al Estado. Sus requisitos excluyen a la mayoría de ciudadanos honorables y solo pueden cumplirlos quienes tienen financiamiento ilícito o poco transparente. Mientras esto no cambie, cualquier lucha anticorrupción será superficial.

El Proyecto País ofrece la solución estructural: partidos basados en liderazgos locales genuinos, no en cúpulas financiadas con dinero sucio. Al exigir que los candidatos surjan de sus comunidades, que sus campañas se financien con aportes locales transparentes y que sus programas de gobierno se alineen a Objetivos de Nación medibles, cerramos el paso al narcotráfico y devolvemos el poder al pueblo.

Pero esto debe blindarse como Política de Estado: el Plan Nacional de Desarrollo a 20 años (PND20A) debe trascender gobiernos mediante un pacto nacional multisectorial y una ley marco que obligue a todas las administraciones futuras a respetar sus lineamientos y rendir cuentas.

E. RECOMENDACIÓN

Reformar la LEPP estableciendo: primarias obligatorias para que los candidatos surjan de las bases; circunscripciones uninominales que garanticen representación territorial genuina; financiamiento transparente con topes reales y prohibición de aportes anónimos; y arraigo local como requisito de candidatura. Elevar el PND20A a Política de Estado mediante acuerdo nacional multisectorial, ley marco e instancia autónoma de seguimiento. Exigir que todo partido suscriba los principios del Proyecto País y presente un programa de gobierno alineado al PND20A, con metas cuantificadas. Crear un sistema de evaluación ciudadana que monitoree el cumplimiento y publique informes accesibles.

“Solo así romperemos el ciclo de corrupción y daremos paso a una nueva generación de líderes que gobiernen con rumbo, honradez y verdadero servicio a Guatemala, que nos lleven a todos los guatemaltecos a los niveles de vida de los países más desarrollados del mundo”

OTROS COMUNICADOS DE GUATECULTURA Y FRENTE CÍVICO

15.12.24– «Carta Abierta a las Familias y la Iglesia ante el Inminente Peligro de la Destrucción de la Niñez, la Fe Cristiana, la Vida y la Familia por las Diabólicas Agendas Globalistas” https://elsiglo.com.gt/campo-pagado/

02.02.25 – «Llamado Urgente a los Honorables Abogados y Ciudadanos» https://elsiglo.com.gt/llamado-urgente-a-los-honorables-abogados-y-ciudadanos/

01.10.24– «Declaración Conjunta en Favor de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Guatemala”https://elsiglo.com.gt/declaracion-conjunta-en-favor-de-la-ninez-adolescencia-y- juventud-de-guatemala/

05.05.24 – «Carta Abierta a los Diputados del Congreso de la República» https://elsiglo.com.gt/carta-abierta-a-los-diputados-del-congreso-de-la-republica/

06.08.23 – «Pronunciamiento» https://elsiglo.com.gt/comunicado/

AGRADECIMIENTOS

A la spersonas y profesionales honorables que participaron en la asociación Guatecultura por más de 6 meses continuos en la elaboración del Proyecto de País del 2020 a 2021, por orden alfabético inverso de apellidos

Carlos Alejandro Xoy Sánchez, Bernardo Antonio Villela Xoy, Andrés J. Ventura, Elfego B. Vásquez F, Álvaro A. Vargas M., Henry Urzua, Eduardo J. Rottman Chang, Rudy R. Ramos F. , Jorge O. Quintana M., Julio Quintanilla, Carlos A. Pére zO., Luis E. Ovando L., David R. Monzón O (EPD)., Mauro Sigfrido Monterroso Xoy; Marco Vinicio Monterroso Xoy, Roger A. Mérida T., Leonel Mayorga, Diana Vanessa López M., José Manuel Lagos Basset, Nedelio Herrera, Jaime D. Gutiérrez A; Gustavo González G., Edgar Rodolfo Gómez G., Ángel Jesús García M., Cesar Estrada Vega, Mario De León Chávez, José Carlos Castañeda y Castañeda ; Edwin A. Cabnal H.,

IMPULSA ACTUALMENTE EL PROYECTO DE PAIS PLATAFORMA “RESTAURANDO NUESTRA GUATEMALA”

NOTA ACLARATORIA:

Las cifras presentadas en este documento tienen carácter indicativo y ejemplificativo, basadas en estudios de organismos especializados como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) que estima que la corrupción podría comprometer al rededor del 30% del presupuesto nacional. Los indicadores sociales y económicos pueden variar según la fuente, la metodología y la fecha de medición, por lo que se recomienda consultar fuentes actualizadas para cada caso.

El propósito de este comunicado es contribuir al debate nacional sobre el desarrollo de Guatemala, utilizando estas referencias como punto de partida para la reflexión y la acción ciudadana.

Fuente principal https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/corrupcion-compromete-el-30-por-ciento-del-presupuesto/

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