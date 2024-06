El fin de las plagas – infestación de «personas» (Continuación)

Relatividades Perspectivas

Existen reportes acerca de la extinción de especies acuáticas (incluyendo Manatíes) y de especies en general. Las segundas mencionadas, debido a infestaciones de áreas, por parte de plagas de «cosas» con estructura física humana pero con intelecto inferior, aparte de la contaminación (causada por casi toda la población). Las primeras, debido a que las &%/%&/ con apariencia física humana pero nivel mental infrahumano acuden al impulso del hambre (impulsada, ésta, por su inconsciencia acerca de natalidad, educación, emprendimiento, salud) sin siquiera pensar o cuestionar si son seres bondadosos – lógicos – asertivos para merecer consumo de especies los %&/%&/, las acaban: se reproducen como los estúpidos que son. Jamás toman conciencias ni buscan informarse o buscan lograr soluciones, auge y bienestar. Solamente buscan complacencias para sus instintos puramente propios de las plagas que son.

Pregunto: no a los arrieros políticos, porque ellos no solucionarán la depredación por parte de las plagas, puesto que a ellos les resultan útiles ya no para arreglarlas para sus finalidades en el sistema de arreos políticos (sistema de política masiva, autoritaria e impositiva) porque ese sistema ya pereció. Les son útiles, para arreos en otras temáticas como estrategia de caos, dominación, limpieza – erradicación mediante guerras asimétricas sino a seres pensantes, bondadosos , lógicos – asertivos.

¿Porqué, continuamos permitiendo esto y más? Se que muchos, como es mi caso, no podemos viajar y accionar físicamente para salvar lo que merece ser salvado y eliminar lo que debe ser erradicado. Redacto siempre, con la esperanza de impulsar conciencia y cultura de lógica – asertividad. (Hace años, salía a recolectar basura que «cosas» dejaban en el bosque e intentaba proteger a los animales y a plantas. Mi salud ya no permite lo segundo). Considero que no queda tiempo para esperar conciencia y acciones. Propongo coordinaciones entre personas pensantes – seres bondadosos – lógicos – asertivos para proteger a lo que merece ser protegido, en cada área. Se que las ideas no son un gran aporte, pero si lo es la coordinación para la implementación de estas, para lograr soluciones. No es bueno o lógico, continuar permitiendo extinciones no por catástrofes naturales, sino por impulsos carentes de conciencia por parte de «cosas» con cerebros inactivos.

Hay reportes de que en las escuelas, pretenden amaestrar a las «cosas» jóvenes con ideas tales como: «pueden elegir identidad y lo que son» y «es tu derecho, ingresar a donde desees ingresar y realizar las acciones que desees efectuar». Los arrieros buscan aumentar el número de escorias sin intelecto que depredan – destruyen al mundo.

¿Y aquellos peces o camarones o manatíes o especies en general que habían? las basuras malditas, responden:

Se acabaron ya no hay, mientras les recorre el impulso de solicitar o exigir complacencias ante la extinción de lo que les representó sustento para infectar sus áreas sin siquiera intentar activar el bulto que tienen un metro arriba de lo que creo que utilizan para tener dolores de cabeza con dibujitos y dejar de ser plagas y una de las escorias más malditas, deplorables e inmundas en el mundo.

La Cosa sentir impulso. Cosa responder a ese impulso. No son personas, como los malnacidos de ONGs o política pretenden afirmar para tener manadas poco o nulamente pensantes, fácilmente arriables para apoyar sus intereses propios. Son cosas (no, personas o tan siquiera animales, pues los animales respetan los balances naturales, sino cosas con impulsos eléctricos básicos a los que responden con total deficiencia mental – intelectual).

Sintetizando: pregunto: ¿que vale más: la existencia de esas porquerías que infestan al mundo y lo destruyen o causan sufrimiento y decadencia hacia seres bondadosos – lógicos – asertivos, o la vida de seres no solamente inocentes sino necesarios para balances ecológicos y ambientes simbióticos?

Si alguien decide accionar para solucionar esto y rescatar lo que merece ser salvado y propiciar la erradicación de lo que debe ser eliminado, por favor contactar para yo, apoyar como pueda (aunque sea, una acción leve). ([email protected] o redes sociales: creo que aun continuó siendo el único «Spiritus Umbrarum»).

Libre emisión del pensamiento.

