20 de enero Trump: Comedia o Farsa ¿Centroamérica podrá sobrevivir?

Feliz año 2025, Trump su oferta para nosotros

Trump le ofrece a Centroamérica un mundo extraño. Primero, Si Trump declara terroristas a los carteles de la droga, la duda que atormenta es, si eso garantiza que las fuerzas militares USA puedan bombardear selectivamente sectores del territorio de México, Guatemala, Colombia, etc. Indicando como Israel que los bombardeos son en defensa propia en contra de campamentos de terroristas. América latina perdería lo poco que le queda de dignidad y sería convertida en un nuevo Líbano. En donde las fuerzas armadas oficiales serían espectadores de primera línea de como parte de su territorio son destruidos con asesinatos de personajes o bombardeos de aldeas, escuelas y hospitales tildados de campamentos terroristas.

Un segundo tema que afecta a la región es la recuperación del control del canal de Panamá por Estados Unidos. La amenaza hace cuatro años parecía broma, hoy con el poder acumulado por Trump parece una realidad. El gobierno panameño reaccionó con un rotundo rechazo, que fue apoyado solo por dos gobiernos, México y Colombia. El resto de latinoamericanos parecen confiados a su suerte, que Estados Unidos haga lo que le dé la gana. No hay que olvidar que el tratado que entregó la administración del canal al gobierno de Panamá tiene su Catch 22: es la enmienda de Concini, que indica que Estados Unidos puede tomar el control del canal cuando considere que la seguridad nacional de Estados Unidos o la eficacia en la administración del canal estén en peligro. ¿qué efecto tendrá en la región que Estados Unidos apele a esta enmienda y tome el control del canal? Por supuesto algunos país pasarán inadvertidos y no tomarán partido. Otros gozarán de la desdicha ajena y alguno condenará la acción imperialista.

Tercero, una masiva persecución de migrantes centroamericanos en territorio gringo tendrá efectos demoledores en la región. Por un lado la llegada de una muchedumbre de conciudadanos acostumbrados al trabajo duro y salarios elevados; luego, la reducción fuerte de remesas, que afectarán el consumo, los ingresos del gobierno y la contabilidad de los bancos privados. ¿Cómo recibir a los migrantes expulsados? No hay cama pa tanta gente.

Cuarto, los aranceles a México, Canadá y China. Se concretarse hay que estar preparado, podremos sustituir a esos países aumentando las exportaciones del istmo hacia USA, México impondrá iguales aranceles al resto de centroamericanos, la caída del comercio provocará graves problemas de seguridad en la región.

En medio del caos, Centroamérica se duerme sin laurales

En mundo que se rompe sin ninguna tendencia irreversible, no es difícil determinar cuáles son las amenazas ineludibles, que tiene que comprender cualquier país, empresa o familia que quiera sobrevivir a la pandemia. El poderío monumental de Israel en su marcha por anexarse a Siria, Libano, Palestina completa, los territorios Kurdos, hasta llegar al Tigris y el Éufrates en Irak, con la consiguiente destrucción de Irán, y las ruinas del anterior poder ruso. Esa marcha invencible y poderosa de Israel se parece al avance incontenible de la Alemania nazi en su contundente marcha sobre Francia, Polonia, Ucrania, Europa Central, Holanda, Bélgica. Para terminar machada por la historia en siete años.

Por el momento el incendio provocado en medio oriente pronto tendrá efecto en los precios del petróleo, medicinas y alimentos en todo el mundo.

Otro evento catastrófico es el debilitamiento y los manotazos de ahogado que da occidente. Que por supuesto tendrán efecto sobre las débiles democracias de américa central. “El colapso de la hegemonía occidental es irreversible”, afirma Putin, citado por la brillante página https://elordenmundial.com/declive-occidente-geopolitica-historia-estados-unidos-europa-china/?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_MOGgfJdzQ_fzYdkFb1xkSBHLnPevZ1_L9prZbvnqFf37lh9R2ZMr-03eXtvUqgX4Fqokpxvk5SwZ2OAVK8kzRry8Rm-k6-M1HS_cQ3r8En8IkXoE&_hsmi=340132556&utm_content=340132556&utm_source=hs_email

La guerra de Ucrania, concebida como la confrontación de Rusia en contra de las agresiones de la OTAN y su líder USA. Es una amenaza real, por el momento nadie sabe cómo terminará. Lo que si sabemos es que Trump prometió detenerla en su primera semana de mandato. No se conoce cómo Trump planea hacerlo, tanto Rusia como Ucrania necesitan un respiro. Ese es el elemento central para que Trump cumpla su palabra.

Existen algunos hechos que confirman el declive del poder occidental. Por ejemplo, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la crisis económica de 2008, que perdura hasta hoy como recesión, el surgimiento de líderazgos conservadores que le ofrecen resultados a los electores desencantados con la demagogia y promesas fallidas de la democracia; el poder mediático de los súper millonarios de la IA, el auge de China que avanza en sus conquistas tecnológicas, militares, y de inversión en los continentes del tercer mundo.

Los aspectos débiles de occidente no parecen ser esenciales, no existe ninguna otra potencia que ofrezca lo que el resto de pueblos necesitan para reconocer su hegemonía: un discurso de paz, tranquilidad y prosperidad para todos, aunque no sea en la misma proporción. Ni China, y menos Rusia o Israel ofrecen su dominio a cambio de la democracia. Al contrario, con Trump nos quedamos sin esperanzas. Estados Unidos se sube al carro de los tomo por la fuerza y luego veremos.

Puede ser que la pérdida de poder económico de Estados Unidos y los europeos avanzados sea la señal del deterioro de su sistema de valores, estará llegando a su fin el liberalismo y la democracia. Puede ser que la democracia sea sustituida por autócratas eficientes en la solución de conflictos de convivencia. El imperio con sonrisa democrática, tipo Carter será sustituido por imperios ejercidos con violencia tipo comité central del partido, Trump, Netanyahu, Milei.

Ante el auge de China y su reto al liderazgo gringo, la Comunidad Europea se tambalea sin rumbo. Será el final de la unidad europea, Alemania, Francia, Reino Unido desecharán al resto de europeos y se unirán para enfrentar los nuevos desafíos. O, por el contrario terminarán separados luchando entre sí para sobrevivir en segundo plano. Israel culminará su guerra de conquista llevando su Estado desde el Mediterráneo hasta Irak.

Occidente ganó la guerra fría, hundió en el olvido al socialismo, en todas sus vertientes. Pero, no supo que hacer con la victoria y sufre la grave enfermedad del insomnio, no tiene planes, no tiene ideales, no tiene futuro.

Después de los inciertos atentados del 11 de septiembre, 2001, seguidos de la invasión a Irak, con la falsa excusa de posesión de armas de destrucción masiva, que Estados Unidos perdió el rumbo y el liderazgo, después de tanta mentira y traición, ya nadie puede ser engañado con la consigna de que USA lucha por la democracia. Lucha por el poder, y allí el sionismo ha mostrado ser superior.

La estructura de la economía mundial que vemos en la siguiente tabla indica que Estados Unidos sigue siendo líder. Pero, cada vez tiene competidores más cercanos.

Clasificación mundial de los países

En millones de dólares USA, 2024

País PIB nominal $ 2024 Lugar en el mundo PIB per cápita PIB per cápita Estados Unidos 25 462 700 8 76 398 China 17 963 170 71 21 475 Japón 4 231 141 37 45 572 Alemania 4 072 191 17 63 149 India 3 385 089 126 8 379 Reino Unido 3 070 667 26 54 602 Francia 2 782 905 25 55 492 Rusia 2 240 422 51 36 484 Canadá 2 139 840 22 58 399 Italia 2 010 431 28 51 865 Brasil 1 920 095 83 17 821 Guatemala 95 003 118 10 818 Panamá 76 522 47 39 279 Costa Rica 68 380 64 24 922 El Salvador 32 488 115 11 096 Honduras 31 717 133 6 741 Nicaragua 15 671 130 6 874 Belice 2 824 113 11 450

Fuente: CPJ, con datos del Banco Mundial. Data.worldbank.org (2024)

Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial. Está en declive, pero lejos de ser superado. El conflicto de medio oriente determinará si logra mantener su jerarquía. Tiene competidores por el liderazgo, pero sus competidores tienen debilidades, y no tienen el atractivo de ofrecer la esperanza de un mundo mejor. China arrastra conflictos internos propios del capitalismo, Rusia ha recibido en este 2024 duros golpes, Israel fuera de golpear a sus enemigos, reales o inventados, no ofrece una teoría atractiva que ofrecer el mundo; y, Europa se hunde en sus contradicciones.

