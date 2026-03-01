Celebrando la palabra: 36 años de “El Siglo”, la fuerza de una voz compartida

“La libertad de prensa no es un privilegio del periodista sino un derecho del pueblo “

(Albert Camus. 1913- 1960)

Hoy 1 de marzo de 2026, el periódico “El Siglo” de Guatemala conmemora 36 años de vida periodística.

Fundado el 1 de marzo de 1990, este diario nació en un momento crucial para Guatemala, apostando por un periodismo matutino de circulación nacional comprometido con la información clara, el análisis y el sentido cívico.

A lo largo de su trayectoria, ha atravesado transformaciones inevitables —cambios tecnológicos, desafíos estructurales, nuevas dinámicas informativas— y, sin embargo, ha preservado su esencia: ser un espacio donde la palabra no solo comunica, sino que forma conciencia. En tiempos donde la velocidad muchas veces desplaza la profundidad, El Siglo, ha sostenido la reflexión como un acto de responsabilidad pública.

Más allá de cifras y aniversarios, esta fecha nos invita a reconocer el valor inviolable de la palabra. Esa palabra que construye puentes entre hechos y pensamiento; que enlaza autor y lector en un diálogo silencioso pero trascendente; que transforma la experiencia individual en memoria colectiva. Un periódico no es solo tinta o plataforma digital: es comunidad, es conversación, es testimonio vivo de su tiempo.

Para mí, ser columnista de este medio constituye una experiencia profundamente significativa. No lo asumo únicamente como un honor profesional, sino como un compromiso moral con quienes leen y confían en la honestidad de cada línea. Cuando recibí la aceptación a mi solicitud para escribir en estas páginas, comprendí que la palabra adquiere mayor fuerza cuando encuentra un hogar editorial que la sostiene con ética y apertura.

Deseo expresar mi sincero agradecimiento a su Director – Editor: Amílcar Alvarado Nisthal, cuya generosidad y confianza han marcado esta etapa en mi vida como escritora. Su respeto por la pluralidad de pensamiento y su visión editorial han hecho posible que muchas voces encuentren aquí un espacio digno y libre.

Extiendo también mi gratitud a cada uno de los colaboradores, columnistas y periodistas que forman parte de esta casa editorial. En cierta forma, firmamos no solo textos, sino un mismo compromiso; no solo artículos, sino una misma vocación. Somos distintos en estilo y pensamiento, pero nos une la convicción de que la palabra puede aportar claridad, cuestionar con responsabilidad y sembrar reflexión. En esa diversidad armónica, se siente el espíritu de una verdadera familia.

Mi agradecimiento se dirige igualmente a la audiencia, que trasciende fronteras y se proyecta desde Guatemala hacia toda América Latina y la Patagonia. Cada lector es parte esencial de este diálogo. Cada lectura confirma que la palabra escrita sigue siendo un puente que une geografías, culturas y sensibilidades.

En lo personal, escribir para periódico El Siglo, ha significado crecimiento, introspección y responsabilidad. Ha sido una escuela silenciosa donde cada columna me recuerda que el acto de escribir no es un ejercicio de vanidad, sino de servicio. Porque la palabra, cuando nace del respeto y la conciencia, se convierte en luz.

Hoy celebro no solo un aniversario institucional, sino la continuidad de un espíritu que apuesta por la verdad y la reflexión.

Y desde mi corazón, agradecido y sereno, digo:

Que la palabra siga siendo puente.

Que la tinta siga siendo conciencia.

Que esta familia editorial continúe sembrando pensamiento en cada rincón donde un lector abra sus páginas.

Feliz aniversario, ”El Siglo»

Que la palabra continúe siendo luz y responsabilidad compartida.

Libre emisión del pensamiento.

