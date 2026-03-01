Presencia del Periódico El Siglo

Antropos

Silenciosamente y con timidez me acerque a conversar con un amigo y paisano chiquimulteco, Otoniel Monroy, en aquel momento director del periódico AL DIA, lo acompañaban amigos como Marroquin y ….a fin de que me abriera las puertas para publicar artículos pequeños. En aquel momento las oficinas de este medio estaban en una especie de sótano del Edificio Etisa. Salí contento por el afecto que mostró Oto y la bienvenida a publicar mis escritos.

Transcurrió el tiempo y una tarde me dijo Oto, “pienso que sus artículos deberían ser publicados mejor en el Siglo 21”. De inmediato subimos a conversar con Luis Guillermo Fernández, director general, y miembro del grupo La Nación, periódico costarricense dueño en aquel tiempo del Siglo veintiuno y Al Día, persona que ya conocía porque fuimos compañeros de estudio en la Universidad de Costa Rica. Guillermo estudiaba periodismo y yo filosofía. Se alegró al verme y de inmediato me presentó a Edgar Rosales, coordinador de la página editorial.

Edgar muy afable me orientó acerca de los contenidos y me dio algunas ideas acerca de la naturaleza de un artículo de opinión en un medio de comunicación escrito. Desde ese momento he seguido al pie de la letra sus palabras. También me agrado que de vez en cuando, utilizaba la página editorial y convidaba a algunos articulistas para opinar. A mí me toco el privilegio de hacerlo acerca de la educación. En aquel momento tuve colegas que expresaban sus opiniones en artículos, algunos polémicos como debe ser. En mi caso, también recuerdo algunos de mis escritos que levantaron roncha.

Cada semana enviaba mis colaboraciones, previo a compartirlo con amigos cercanos para que examinaran mis escritos y me sugirieran algo para mejorarlos. Ahora, esta práctica es más escasa, porque escasos son los amigos que están cerca de donde vivo.

En fin, el periódico siguió su rumbo hasta el día de hoy sin dejar un solo día de salir al aire.

Antes que mi persona llegara como columnista a este medio, debo recordar con respeto y cariño a dos grandes escritores con los cuales tuve amistad porque fuimos compañeros de estudio en la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar en donde tuvimos el privilegio de ser alumnos de Margarita Carrera, Luis Luján, Antonio Gallo, entre otros. Se trata de Mario Roberto Morales y Mario Alberto Carrera, los dos premios nacionales de literatura. Y lamentablemente dos plumas agudas que nos acompañan ahora, desde el firmamento.

Morales y Carrera, literatos que dedicaron parte de su vida a la narrativa y crearon sendas novelas que circulan ante los ojos de miles de lectores. Pero los dos siendo estudiosos, también escribieron ensayos y estudios analíticos acerca de pasajes de la literatura nacional. Los dos fueron columnistas de Siglo veintiuno y cada semana sus artículos suscitaban debates y polémicas acerca del contenido que trataban con valentía y elegancia en la escritura. Se fueron de este medio, por diversas razones, sin embargo, Morales siguió publicando en El Periódico y Carrera en La Hora, hasta el día de su reciente fallecimiento.

El Siglo, un medio maravilloso, siguió su camino, y hoy en medio de limitaciones, su director Amílcar Alvarado, le ha dado un nuevo giro por la vía digital. A su vez, lo convirtió en un periódico de opinión a través de los artículos de columnistas que semana a semana envían sus colaboraciones. Me alegra mucho que exista libertad de expresión y por ello vemos en sus páginas diversas maneras de percibir y pensar la realidad. Así mismo, escriben acerca de temáticas propias que son del dominio de las competencias de los articulistas.

Sinceramente le deseo larga vida a El Siglo para que siga siendo el vehículo en el que las personas talentosas puedan externar su opinión sin temor a ser sancionados. Gracias Amílcar por tu esfuerzo tesonero y tu terquedad de continuar aportando ideas de los intelectuales, a través del medio de comunicación que tan dignamente llevas a cabo.

Libre emisión del pensamiento.

