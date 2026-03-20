La conversación se convirtió en un teatro

Preludios Opinionistas

Estos amigos como otros en el mundo un día a la semana se reunían para conversar en casa de Renato, para darle como un cincel a las realidades protervas, entre otras cosas.

-La vida es interesante, también breve. Mientras hacemos planes, soñamos, a veces olvidamos mirar lo que ya florece frente a nosotros. Es por eso que es mucho mejor, aprende a vivir el día a día, a sentir el presente, pero, no quedarse atrapado en el pasado, mucho menos temer al futuro -comentaba Renato-.

-Escuchar el silencio es importante, sentir el aire, y dejar que la calma hable al corazón. El pasado existe para enseñarnos, el futuro para hacer una traslación de los sentidos, estar consciente que la vida sucede aquí, ahora, en los mínimos momentos que casi nadie ve. En consecuencias, cada alma es condición de condiciones tiene un motivo, una razón que orienta, aunque a veces no se comprenda. Quizá, se ha sentido o estás aprendiendo a descubrirlo. Eso también está bien -Respondía Filiberto-.

-No hay que aligerarse, y nunca te compares con nadie, solamente ser uno mismo, y agradece. Cuando el alma se entrega al presente, la vida es un regalo, que se puede respirar y se tiene que agradecer con el corazón. Tal vez o mejor ese regalo es este momento que disfrutas hoy -dijo Jacinto-.

-Muchos discurren, el poco dinero que gastaríamos no ayudaría mucho, es una equivocación, pues, bien administrado sale bien, quizá no lo mejor, pero se resuelve. Estoy conforme no recibir nada ni de mamá ni de ustedes, aunque siempre hay deseos de adquirir determinada cosa (s), por mucho tiempo fui un ratón de biblioteca -expresó Filiberto-.

-He decidido gastar el mío en música nueva -dijo Ramiro años amigos-. Y, suspiró, aunque nadie lo escuchó excepto el mismo tiempo también.

-Yo. Me compraré una cajita de lápices de grafitos porque los necesito -enunció Jacinto con decisión-.

-Si mi mamá no ha dicho nada de nuestro propio dinero, y no desearía que renunciáramos a todo. Cada quien que compré lo que vaya a necesitar y tengamos algo de diversión; aunque trabajamos como negros para ganarlo -exclamó Filiberto-. Examinando sus zapatos con aire resignado. Sé que lo hago dando lecciones a esos niños casi todo el día, cuando deseo mucho divertirme en casa -expresándose Filiberto de manera quejosa.

-Esa máquina de escribir no frustró mi destino. Empero. Me equivoqué al pensarlo cuando cuando aún era joven e ignorante, ni siquiera aún había resguardado en mi memoria palabras fuera del tenor de la realidad, como, violencia, desolación o rabia, amargura, y era incapaz de anticipar algún muro para detener esas cosas raras. Mi destino no lo trastornó debido a un inocente mecanismo destinado a juntar letras -inquirió Jacinto-.

-Ojalá hubiese sido así, pero el porvenir me reservaba un azar distinto. algo infinitamente más siniestro -les dijo Renato-.

-En el año 1900 nos trasladó, dejando atrás hambrienta y sumisa, toda una realidad masacrada, iniciaba con una construcción y/o reconstrucción mediante doloroso esfuerzo, para por lo menos protegerse de indeseables contingencias -adujo Filiberto-.

-En lugar de una ceremonia, nos sometimos a un mero trámite oficial tan breve como austero; no era más que una cobertura para tiempos en turbios -arguyó Jacinto-.

~POEMA~

*MEJOR LA PAZ*

¡Oh, están equivocados!

¡La broma de mal gusto

habían gastado!

un sentimiento ratonil;

la cacería en forma

de corazón

e inexpresiva casi

hasta la fealdad,

provocando desagrado,

repulsión, de la paz…!!!

Todo esto era en el Siglo XIX el inicio de la catástrofe mundial como decía “RUBEN DARIO EL PEZ GRANDE SE COMERÁ EL PEZ CHICO” -finalizó Jacinto, en momentos que se le desprendía de sus manos la taza de café rebotando en el suelo y se hizo añicos. – La conversación finalizó.

Libre emisión del pensamiento.

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