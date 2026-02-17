Tanmi Tnam

El 21 de febrero es el Día de la Lengua Materna en Guatemala y en otras partes del mundo. Es el día dedicado para hablar de la importancia de conservar y usar la lengua materna en el ámbito familiar y en los espacios públicos. En nuestro país son lenguas maternas los idiomas mayas, el Xinka, el Garífuna y el Español. Se dice lengua materna al primer idioma que las niñas y los niños adquieren en el ambiente familiar. El idioma materno es adquirido de forma espontánea entre los integrantes de la familia, especialmente de mamá. En este sentido, es importante que las madres y los padres de familia compartan con sus hijos la lengua materna de la familia.

La lengua materna es el medio para conservar y transmitir el conjunto de elementos de la cultura de cada uno de los pueblos. A través de ella recibimos de nuestros ancestros el conjunto de conceptos y significados que sirven para las actividades de la cotidianidad. En este caso, la lengua materna sirve para establecer comunicación con miembros de las familias, en organizaciones propias de las comunidades, en las artes que conservan todavía, en los actos de agradecimiento por la vida, en la educación familiar y en las actividades recreativas.

El 21 de febrero de cada año es el día dedicado para revisar el estado actual de cada uno de los idiomas maternos vigentes en nuestro país, cuántos son, en qué regiones tienen vigencia, cuántos hablantes hay de cada idioma materno, en qué servicios públicos tienen uso y qué acciones contribuyen al uso y conservación de cada uno.

Al revisar alguna legislación específica acerca del uso de los idiomas hablados en Guatemala, encontramos que el artículo 143 de la Constitución Política establece que “el idioma oficial de Guatemala es el español”. Está el Decreto No. 19-2003 Ley de Idiomas Nacionales que indica que los idiomas mayas, Garífuna y Xinka deben tener uso en el ámbito público, especialmente en la presentación de documentos oficiales y prestación de servicios públicos en el país. Es de reconocer que también hay normas que establecen el uso de los idiomas maternos de los pueblos indígenas en salud y educación. En el ámbito de las acciones, solamente se perciben buenas intenciones en avances y logros.

El estado actual del idioma materno en Guatemala, especialmente el caso de los idiomas indígenas, encontramos que poco asoma el uso oral y escrito en los servicios públicos de educación, salud y otros sectores. Hay regiones geográficas del país donde el desplazamiento de los idiomas indígenas es acelerado y las acciones oficiales para su conservación, uso y desarrollo es inexistente. Abunda en el ambiente, especialmente en estos días, conferencias y foros donde se expone la importancia de hacer uso del idioma materno en los servicios públicos, se anuncian posibles acciones, pero nada detiene el desplazamiento y muerte lenta de los idiomas maternos, especialmente el caso de los idiomas con pocos hablantes.

En Guatemala, las instituciones oficiales responsables del uso de los idiomas indígenas en los servicios públicos deben definir políticas que señalan acciones de uso de tales idiomas en las comunidades locales y suficiente presupuesto para la implementación de la educación intercultural en todas las aulas del sistema educativo nacional, incentivar el uso de las redes sociales con idiomas indígenas, programas de radio y televisión en los idiomas de las regiones. El caso de la educación intercultural, debe hacer uso de los idiomas en todos los niveles educativos con apoyo de materiales textuales y digitales que sean del gusto de los lectores.

