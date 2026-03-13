La Necesidad de un Orden Mundial 

Nuestro Mundo Posible

Estamos siendo testigos de lo que nunca imaginamos; conflictos por todos lados.

La gran pregunta es ¿Por qué?

¿Qué nos ha pasado como sociedad que parece no haber una forma de convivencia en paz?

¿Por qué las diferencias no se pueden solucionar mediante el diálogo?

¿Por qué si somos seres humanos con una capacidad para el razonamiento no hay forma de llegar a conclusiones?

¿Cuál es el objetivo actual de la humanidad?

Como culturas hemos evolucionado a una vida de mayor desarrollo de la técnica, de la ciencia y en estos momentos parece que hemos llegado de otro planeta donde hasta ahora nos hemos visto.

Todo se compone de una producción cada vez mayor y de obtener dinero a como dé lugar.

Cada uno quiere ser más importante.

¿La soberbia hacia dónde nos llevará?

Cada uno considera que el otro no vale nada.

Olvidamos la forma en que se ha desarrollado cada cultura.

Olvidamos por qué estas culturas desarrollaron más instrumentos de trabajo y por qué aquellas tardaron en obtenerlos.

Tenemos muy presente que estos son de color blanco y aquellos son de color oscuro.

Seguimos pensando en la esclavitud porque aquellos seres humanos llegaron tarde a la civilización que tenemos cercana.

¿Por qué vivir en el mundo de una sola civilización?

La civilización es lo que estamos haciendo en los años presentes.

La cultura; todo lo que traemos como desarrollo a través de la Historia.

¿Qué sucede que sólo vemos nuestro mundo y ya?

Estamos en una guerra en Oriente porque no hemos encontrado la forma de resolver situaciones que tal vez dejamos crecer en algunos años.

Dicen unos: es que debemos hacer esto.

Dicen otros: por allí no vamos a llegar.

Muchos viven con el pensamiento de que sólo existe su mundo.

La gran pregunta es:

¿Hasta dónde se llegará para que la humanidad tenga el razonamiento de que donde estamos ahora no es el camino para vivir satisfechos y contentos?

Otra gran pregunta que tenemos que hacernos es:

¿Cuánto dinero se gasta en las armas tan sofisticadas que se hacen?

¿Por qué gastar tanto dinero en armas para comprar la paz?

Lo que los hechos que estamos viviendo nos demuestran es que la paz no se compra con armas.

Lo que los hechos también nos demuestran es que no sabemos qué cosa es la paz.

Lo que los hechos demuestran es que no sabemos lo que somos como seres humanos.

¿Cuánto durará el conflicto de Oriente?

¿Cuál será el costo del armamento gastado?

¿Cuál será el costo de la infraestructura de las ciudades destruidas?

¿Cuál será el costo financiero de la población desplazada?

¿Cuánto tiempo necesitarán los campos para que se pueda realizar la agricultura y ganadería para alimentación de la población?

¿Cuál será el costo en salud?

Si todo lo anterior significa el ganar o perder una guerra:

¿Qué es lo que se gana?

Los que no están directamente en la guerra son los que pagan la misma porque la escasez de productos y los impuestos la financian.

Ahora tardaremos mucho en comprender que los países que extienden su presencia a como dé lugar es un costo y que no pueden sostener todas esas plazas para mantener el poder con el que sueñan.

Se nos olvida la Historia.

¿Qué pasó al gran Imperio Romano?

¿Qué le pasó a Napoleón?

¿Qué le pasó a los Grandes Imperios de Gran Bretaña y de la Corona Española?

Se extendieron tanto que no pudieron hacer frente a todos los territorios.

Europa sabe lo que eso significa: también lo sabe América porque por esa razón tenemos todos los países del continente que se fueron independizando de España y de Gran Bretaña.

Hablamos del caso de Alemania y Hitler; la crueldad no garantiza la paz.

A lo que tenemos que llegar es que tenemos que recuperar el cerebro y convivir los unos con los otros.

La Paz es la convivencia.

El gasto en armas no proporciona la paz.

Tener la piel blanca, amarilla o verde no nos hace mejores o peores seres humanos.

Probablemente esta etapa de la Historia nos saldrá muy costosa en cuanto a vida, paz y desarrollo.

Lo conveniente sería analizar cada hecho que suceda en la actualidad para que no sea en vano todo lo que está ocurriendo en estos momentos.

QUE LA CONVIVENCIA SEA POSIBLE.

QUE EL DESARROLLO PUEDA SER PARA TODOS.

QUE EL AMOR A LA VIDA SEA LA CONSIGNA DE ESTA GENERACIÓN Y LAS QUE ESTÉN POR VENIR.

LA PAZ SEA CON TODOS: BLANCOS, AMARILLOS, NEGROS, VERDES O AZULES.

Libre emisión del pensamiento.

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