¿Por qué, Jesus murió crucificado? ¿Por qué no se salvo a si mismo mediante un rebalance conceptual / puente Ayx?

«Y me negaran. Afirmaran no conocerme, para salvarse»: Aun tras la calma de la tempestad, las sanaciones de enfermos, la conversión de agua en vino, y más milagros, los discípulos no creían en la espiritualidad por encima de las perspectivas. No estuvieron dispuestos a experimentar malestares y sufrimiento, a cambio de ascensión hacia niveles existenciales mayores.

¿Por qué me has abandonado?: ante la percepción de que sus discípulos no ascendían aun al percibir su sufrimiento, Jesus percibió su fracaso en cuanto a inducir concepto de espiritualidad sobre lo mundano. Pero ese fracaso fue transformado en victoria al ser convertido en una plegaria – puente Ayx: la Resurrección significo la inducción necesaria y efectiva de espiritualidad hacia sus discípulos. Y personalmente, considero que ese puente Ayx fue utilizado también para ofrecer pauta de posibilidad, a través de humildad: lo veían como un arriero espiritual intocable e inmutable ante adversidades, y el opto por mostrarse como una esencia como cualquier otra, susceptible y reactiva ante adversidades y estímulos – efectos con la finalidad de demostrar que la ascensión – auge y magnificencia espiritual no son exclusivas de seres provenientes de niveles existenciales mayores, sino que son posibles para quienes merezcan y pretendan alcanzarlas. «Cosas más grandes que yo, harán ustedes». Luego, Pedro y otros, fueron crucificados, teniendo ellos actitud distinta: anuencia a soportar sufrimiento, a cambio de lograr ascensión hacia niveles superiores existenciales.

El recurso cómico para esta redacción: ¿Alguien encuentra semejanza con la misión del pastor Jim Jones en Jonestown, Guyana? Con la diferencia de que ese ultimo se enfoco en lo material, en lo mundano – terrenal, al igual que Adolf Hitler, Napoleon y otras versiones de Therion. El golpeaba a la gente por no comprender u obedecer, les ponía pruebas de fe como privación de sueño, tolerancia al sufrimiento físico, y el típico cliché de forzar a todos a dar sus pertenencias (si pastores actuales leen esta redacción: no sean anticristianos, partida de serviciales personajes de la decadencia mundana).

Pensando en estos temas, en horas de madrugada, como es costumbre, me surgió también la interrogante de ¿por qué los animales existen, si parecen ser seres totalmente terrenales que se masacran para sobrevivir? Pensé inmediatamente en que la relación entre animales y humanos genera el puente Ayx hacia ascenso espiritual: un animal nos otorga alegría, paz, compañía, entre otros estímulos, mientras que nosotros (si, soy humano, a pesar de mis maneras de ser un tanto «extraterrestres» o «fuera de este mundo», partidas de bromistas) mientras que nosotros les ofrecemos lo equivalente. Entonces me surgió la idea de que todos priorizamos esta existencia material para aprender o lograr auges específicos al pensar en por que animales sufren y mueren, mientras nosotros continuamos viviendo: ellos en su inocencia mas allá de masacrarse para sobrevivir, no poseen maldad ni algo que aprender o solucionar. Esta existencia es lo que denominan: «infierno»: los entornos nos «obligan» a ser malos o crueles o faltos de empatía. Buscamos bienestar terrenal – físico, dañando a otros, para saciar las demandas de nuestra cautividad perspectiva.

Un animal muere al ya no tener una misión que completar. Muere cuando sus objetivos fueron realizados, ya sea en manera directa o mediante puentes Ayx que propicien soluciones y bienestar. Y al igual que todo lo «negativo», su muerte representa un desbalance que al lograr utilizarlo para lograr auges espirituales, nos dirige hacia ascensiones. Ellos, por su parte, al solamente librarse de la necesidad de cazar, dañando a otros, y librarse de conductas inducidas por sucesos (agresividades por maltrato precio, agresividades por hambruna y enfermedad), ya solamente deben cumplir su misión espiritual para ascender. Los humanos otorgan la posibilidad para ejecutar esa misión, al ofrecer sanación de factores anteriormente mencionados.

Ellos ascienden rápidamente. Nosotros requerimos de varias misiones por parte de animales, para ascender. ¿Quienes son más próximos a esencia crítica?

Bendecidos sean quienes rescatan a animales y los albergan y cuidan, pues ellos poseen la afección por parte de muchos ángeles, aparte de la posibilidad de ser ellos, ángeles para realizar conexiones empáticas mutuas.

Libre emisión del pensamiento.

