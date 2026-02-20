Lazos Culturales 4: Los Xinkas

Ventana Cultural

Hablar de una cultura de la que se conoce poco o nada no es casualidad; muchas veces responde a intentos de silenciarla por su condición de civilización raíz. En toda la Amerindia o Indoamérica —por llamar de alguna manera al continente— existen culturas que no tienen “un origen” visible ni descienden claramente de otras, precisamente por su extrema antigüedad.

Ese es el caso de los xinkas en Guatemala; los lencas en El Salvador, Honduras y Nicaragua; los chibchas en Colombia; y la cultura Chavín en Perú, entre otras. Son pueblos cuya profundidad histórica desafía las explicaciones lineales tradicionales.

Antes de entrar de lleno en su lengua —que comparte términos con las lenguas lencas, según investigaciones de diversas instituciones— conviene mencionar los estudios de la Dirección de Investigación de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. En diálogo con miembros de la comunidad, estos trabajos señalan posibles vínculos con zonas andinas, a partir del hallazgo de elementos no propios de la región, como ciertos tipos de canoas o los llamados caballitos de totora. Asimismo, la tradición lenca conserva un relato que narra la incorporación y alianza entre xinkas y lencas en una batalla milenaria.

El Museo Xinka y la Dirección de Investigaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala han desarrollado estudios sobre esta cultura que, a pesar del paso del tiempo, mantiene presencia en una porción del oriente guatemalteco, con más de 264 mil personas que se reconocen como parte de este pueblo y con un crecimiento notable en la gestión cultural.

Los xinkas pasaron a formar parte de las tribus que conformaban la nación lenca mediante la Confederación Xilé o “Silan”. Aunque algunas versiones mencionan intercambios comerciales con los mayas, debe recordarse que se trata de una cultura considerablemente más antigua. Sin embargo, ante la escasez de registros oficiales, buena parte de la información proviene de los relatos preservados por las propias comunidades.

Más allá de lo que podamos saber o imaginar sobre sus orígenes, es necesario reconocer que hablar poco o nada de una cultura quizá no la haga desaparecer físicamente, pero sí puede borrarla de la memoria colectiva. Independientemente del debate histórico, lo verdaderamente relevante es que xinkas y lencas sostuvieron una alianza estratégica, pese a poseer lenguas distintas, lo que implicó procesos de adaptación lingüística para facilitar la comunicación entre ambos pueblos.

La Confederación Xilé o Silan no fue una alianza circunstancial, sino una forma temprana de organización regional basada en cooperación estratégica. Esta realidad desmonta la idea de que los pueblos originarios de Mesoamérica eran grupúsculos aislados. Por el contrario, fueron sociedades con capacidad diplomática, visión territorial y cohesión cultural mucho antes de la irrupción colonial. Incluso fenómenos naturales como la erupción del volcán de Ilopango —que obligó a comunidades a desplazarse— no anularon del todo esos vínculos.

Los xinkas que habitaron lo que hoy es El Salvador dejaron también huellas en el imaginario cultural. La leyenda de Chaska, la virgen del agua, y su padre Pachacútec —recogida por el escritor ahuachapaneco Miguel Ángel Espino— forma parte del corpus de mitos y leyendas estudiados en instituciones educativas. A través de estos relatos se revela la magnitud de la fantasía, la magia y la imaginación de nuestros pueblos como herramientas pedagógicas y de transmisión cultural.

En el ámbito lingüístico, los estudios comparativos han identificado coincidencias léxicas entre el xinka y las lenguas lencas, lo que refuerza la tesis de vínculos antiguos y sostenidos. Investigaciones impulsadas por la Universidad de San Carlos de Guatemala y por el investigador Rafael Lara-Martínez, en su ensayo sobre el xinca, subrayan que estos contactos no pueden reducirse a intercambios comerciales aislados, sino que apuntan a procesos de integración cultural más complejos. La memoria oral, lejos de ser mero folclore, funciona como archivo histórico que complementa los vacíos documentales.

Hoy, cuando se habla de identidad y gestión cultural, el pueblo xinka no solo reivindica territorio, sino también narrativa. El trabajo del Museo Xinka y de investigadores locales demuestra que la revitalización no es un gesto simbólico, sino un proyecto serio de reconstrucción histórica y lingüística. La historia no desaparece porque no se cuente: se repliega, espera y vuelve a emerger cuando una comunidad decide asumirla con firmeza. Ese es, en esencia, el verdadero lazo cultural que atraviesa generaciones.

