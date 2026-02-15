Los Medios de Comunicación, estructuras criminales al servicio del Gobierno de turno

Desde Mi Trinchera

759 días han pasado desde que Bernardo Arévalo asumió el poder por medio de fraude electoral. El “discurso” mediocre, impuesto, para sostener la mayor estafa al pueblo de Guatemala, se sostiene en francesitas, como “golpistas”, “pacto de corruptos”. Funciona de la misma forma que una persona con trastorno de personalidad narcisista en una relación, utiliza la negación de la realidad, inventando narrativas en la defensa, de un error, daño, o en la defensa también de un jefe o patrón específico.

Claro que existe corrupción, es innegable, pero además de ser un factor de atraso y destrucción para un país, en Guatemala lo han utilizado un sector político e ideológico, para justificar sus crímenes y manipulaciones, para controlar el poder del Estado. “Dime de que tanto presumes y te diré del mal que padeces”, un refrán que se cumple como anillo al dedo, para el gobierno de Bernardo Arévalo, y de todos sus funcionarios, diputados y miembros del partido falso Semilla; y la lista no queda solamente ahí, también se agregan muchos otros políticos de otros partidos políticos, diputados, incluso de los que se dicen llamar “derechas”, que para mantener cuotas de poder, manejar ministerios, para controlar negocios y engordar cuentas, vendieron el destino del país, a la izquierda y el globalismo. Pero hay unas especies muy especiales, en este circo geopolítico, las más peligrosas en cualquier nación del mundo, las que contribuyen a justificar el asesinato civil y hasta físico, a ser columna vertebral de la verdadera corrupción, esas son, las falsas “organizaciones civiles”, pero sobre todo, la falsa PRENSA, una de las más grandes estructuras oscuras de poder, alrededor del mundo.

Un “gobernante” que utiliza la “herencia recibida” como justificación ante una crisis o falta de avances en su periodo, es necesario encasillarlo y clasificarlo como un MEDIOCRE. Exactamente, eso es lo que tiene el pueblo de Guatemala, un Bernardo Arévalo, mitómano descarado, un pelele de muchos, un personaje patéticamente peligroso, que tiene a su servicio, a esa estructura oscura, mal llamada “prensa”, esa que muchos gobiernos han comprado, con el dinero de nuestros impuestos, para sostener sus mentiras, ocultar errores, crear cortinas de humo, publicitar “a la carta” lo que les conviene, manipular la opinión y voluntad popular, apelando a la apatía e ignorancia de las masas.

Los guatemaltecos, y en sí, toda la humanidad, debería tener un reinicio, una reeducación mediática, donde puedan ser capaces de entender, asimilar, procesar, y razonar la información que difunden los medios de comunicación tradicionales, y ahora los que operan como perfiles en las diversas redes sociales, que son más difíciles de controlar, ya que muchos son personajes criminales individuales, operadores políticos pagados, que se disfrazan de “medios de comunicación”.

La línea que separa la libertad de expresión y prensa, es demasiado delgada y fácil de cruzar, para convertirse en un delito, en un instrumento criminal. Cuando esa misma libertad de expresión y prensa es usada como instrumento político, utilizando la calumnia, la difamación, la manipulación evidente, cuando esa libertad, mal usada por los medios de comunicación, se vuelve contra el mismo pueblo, envenenando sus mentes, cambiando la realidad, por las necesidades económicas, políticas y oscuras de esos sectores traidores y corruptos, se convierten en una amenaza de Estado, en una especie de terrorismo mediático, que debe ser combatido con toda objetividad. No se debe permitir que un país se hunda, y se violen los derechos de sus habitantes, bajo la excusa de una falsa “libertad de prensa”.

En estos tiempos políticos, esa estructura prostituida de prensa, de esos medios de información comprados por el gobierno de turno, es tan evidente y descarada. Le ruego a Dios, para que un día, el ciudadano común y corriente, ese que es parte de las masas, de esas masas manipuladas y usadas, para generar opinión de “loritos”, o de pendejos útiles, abra sus ojos y renuncien a seguir siendo parte de ese crimen que le hace tanto daño a Guatemala, ese crimen se llamado desinformación, que puedan diferenciar entre un periodista objetivo e independiente, a un vil delincuente y sicario de la pluma…

Y sí, hay casos, trabajados mediáticamente, de una forma tan coordinada, donde la justicia ha sido llevada a los medios tradicionales y redes sociales, como la del señor José Rubén Zamora, donde los medios comprados, lo han defendido y victimizado, haciendo querer ver como un mártir, una víctima, un perseguido político, cuando en realidad, se le persiguen por delitos comunes, que nada tienen que ver con el ejercicio del periodismo. ¿Desde cuándo el delito de lavado de dinero, es persecución política?, sin contar todo el tiempo que lucro difamando, destruyendo vidas, familias, extorsionando a ciudadanos, sin importar que fueran delincuentes o simplemente rivales políticos de sus patrones. Otros casos que vale la pena mencionar, es cómo los medios de comunicación se han encargado de despedazar mediáticamente y moralmente a muchos jueces, fiscales del MP, políticos opositores y ciudadanos que ha representado un peligro para este corrupto gobierno. Para finalizar con estos ejemplos, les dejo uno de los más graves crímenes, que hacen ver a la prensa tradicional y medios de comunicación, como cómplices despreciables, del robo del pan diario de todos los guatemaltecos, el endeudamiento más grande en la historia del país, al minimizar y desviar la atención, ante la AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA, que aprobó el Congreso de la República, cumpliendo órdenes de Bernardo Arévalo, Q 9,326 MILLONES 723 MIL 238 QUETZALES, ¡LADRONES!

Revisemos, solamente en el año 2024, el gobierno de Bernardo Arévalo destinó Q19.3 millones al rubro de publicidad y divulgación oficial, ejecutando el 99.58% de este presupuesto, según los registros del Sicoin. Su objetivo, según la desinformación de los medios de comunicación fue promover los falsos avances, y programas presidenciales. En realidad, la mayor parte se destinó, para destruir el Estado desde dentro del mismo Estado, al enfrascarse en un enfrentamiento con el Ministerio Público, y su Fiscal General, con el fin de manipular la opinión pública, para encubrir delitos, tales como, que el ex partido oficial Semilla, se constituyó de forma ilegal, para querer impulsar la fallida candidatura de la ex Fiscal General y ahora prófuga de la justicia, Thelma Aldana; para seguir recorriendo caminos sucios, hasta lograr la toma ilegal del poder por Bernardo Arévalo, con la ayuda de criminales incrustados en el Tribunal Supremo Electoral, entes y personajes siniestros en la política guatemalteca, y la embajada de USA, dirigida en esos tiempos, hasta la fecha por miembros del partido demócrata, que se encargaron de planificar y llevar a cabo el más grande fraude electoral en la historia de la falsa “era democrática” en Guatemala.

Cómo pueden generar información real y objetiva, si estos medios de comunicación dependen de nuestros impuestos, como buenos parásitos para sobrevivir, y por ello necesitan de los gobiernos de turno, para que les asignen millonarias “pautas publicitarias”, tal es el caso del gobierno de Arévalo, que utiliza los medios de comunicación para destruir a sus opositores políticos, y a toda institución autónoma del Estado, que no está alineada a su corrupción, socialismo, y globalismo. Estos medios de comunicación jamás van a hablar mal, o exponer las atrocidades y crímenes de este gobierno, sería “morder la mano de quien les está dando de comer». Para mencionar puntualmente y tal vez sirva de algo, algunos de ellos son según Guatecompras: TVA Guatemala Q987,620, Publianuncios Q594,562, Televisiete Q 426,000 y Vallas y Gigantografías de Guatemala Q 356,000. Además, las acciones de comunicación también incluyen, pautas publicitarias en medios como Radio Corporación Nacional, Emisoras Unidas, Radio Sonora, el programa Con Criterio, Radio Nuevo Mundo y otras emisoras. Espacios en canales como Guatevisión, TV Azteca, Canal Antigua, cableoperadores, y medios impresos y digitales como Prensa Libre, Nuestro Diario, Publinews y Soy502, La Hora

Los medios de desinformación, se han convertido en tribunales de justicia mediáticos, donde ellos “ a la carta” condenan, o absuelven según su ideología política, y la plata que depositen en sus cuentas bancarias. Se coordinan de una forma tan ordenada y sistemática, bajo supervisión estricta de sus patrones, para salir en la defensa del gobierno de Arévalo, “colaboradores”, ante cualquier amenaza, que ellos consideran, puedan poner en riesgo, la carrera que mantiene por cooptar el Estado completamente, y asi, poder perpetuarse en el poder, controlando las Instituciones más importantes; y claro seguir viviendo como millonarios, como “cochinos capitalistas”…. Pero con la falsa retórica en la trompa, del socialismo y la lucha a favor de las clases sociales más necesitadas, o los grupos minoritarios.

Cada vez, que un funcionario de Bernardo Arévalo, está involucrado en actos de corrupción, inmediatamente, esos medios de comunicación y redes sociales pagadas por el gobierno, se activan de forma inmediata, con la misma cantaleta de “pacto de corruptos”, “pacto de golpistas”… “bla, bla, bla, bla, bla”…repito, solo una sociedad con una pobreza mental tan desarrollada, como la que estamos viviendo en Guatemala actualmente, se niega a darse cuenta, cómo es manipulada y usada tan vilmente. Estos criminales, siguen tomando Instituciones, universidades, organizaciones, manoseando elecciones, queriendo interferir en Comisiones de Postulación, para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Fiscal General del Ministerio Público, eventos que ya están en proceso ahora mismo en este 2026.

Un ex ministro de Gobernación, Francisco Jimenez, está prófugo. A quien el gobierno de Arévalo procuró su fuga, y los medios de comunicación minimizaron las responsabilidades del gobierno y de este funcionario, en un escándalo de corrupción increíble, convirtiéndose así en cómplices, de la fuga de más de 47 reos de alta peligrosidad. Pese a que todo el mundo sabe, que esta crisis de seguridad por la que atraviesa el país, es el resultado de un mal negocio entre las pandillas y el gobierno actual.

La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), hoy en día, es un ente desacreditado, unos choleros a sueldo, que responden a los intereses del ex partido Semilla, y al de facto presidente Bernardo Arévalo… ¡ Y sí ¡ , la prensa y medios de comunicación, apoyan descaradamente, las propuestas que impulsa el gobierno, usando al CANG, y elevando nombres y perfiles de gente semillera, de la cobarde izquierda guatemalteca, al nivel de “santos, de víctimas, de redentores, de almas puras”. Se podrían dar muchísimos ejemplos más, de cómo opera la prensa y medios pagados del gobierno, como verdaderas “estructuras criminales” incrustadas en el Estado, pero la decepción desgasta, y uno se cansa, y se llega a preguntar, ¿cuánto vale la pena querer hacerle entender a las piedras, hacerle ver a los ciegos, o querer limpiar la mente a profesionales de la estupidez?

Para terminar, ¡cómo podemos imaginar!, que medios de comunicación como Prensa Libre, en que uno de sus fundadores, el periodista Isidoro Zarco Alfasa, para el 28 de enero de 1970, fue asesinado por un comando guerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), en continuación de una cadena de secuestros y asesinatos, como la de los embajadores de Alemania y de los Estados Unidos de Norte América, se preste hoy en día a darle espacios, y encubrir sus crímenes, a sus propios victimarios. Por dinero… solapan y contribuyen a la impunidad, de esos mismos criminales que asesinaron a su gente, como buenos judas…por dinero.

Guatemala, tiene un futuro complicado e incierto, con más sombras que luces, pero desechando la esperanza y apelando a nuestra fe, moral y cristiana, me despido de vosotros, con una frase que cala en los huesos, pronunciada por el presidente de Guatemala, General Kjell Eugenio Laugerd García, en medio de ese fatídico terremoto, en un triste 4 de febrero del terremoto 1976,

“GUATEMALA ESTÁ HERIDA, PERO NO DE MUERTE”

Libre emisión del pensamiento.

