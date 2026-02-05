Petardo

Mejorar la elección de altos cargos (CC, CSJ, TSE, MP) en Guatemala requiere reformas constitucionales y legales para blindar las comisiones de postulación contra redes de corrupción y grupos de poder.

Las claves incluyen establecer perfiles de alta idoneidad, garantizar transparencia en la evaluación de méritos y reducir la politización partidista. Es recomendable hace algunas reformas Constitucionales para mejorar Guatemala.

Las reformas constitucionales necesarias en Guatemala se centran en fortalecer el Estado de Derecho, el sistema de justicia, y la representación democrática, buscando mayor transparencia y eficiencia. Las áreas claves incluyen la reforma del sector justicia, el reconocimiento de la multiculturalidad, la profesionalización de la administración pública y cambios en la representación política.

¿Qué se requiere para modificar la Constitución?

La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. presentes, las reformas o adiciones. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.

¿Qué se necesita para modificar la Constitución Nacional?

Art. 30: La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto. La reforma de la Constitución de Guatemala es un tema complejo y divisivo; aunque expertos señalan que el sistema de justicia y seguridad requiere cambios estructurales profundos, existe la percepción de que las condiciones políticas y jurídicas actuales no son las adecuadas para impulsarlos de manera segura y efectiva. Muchos analistas argumentan que es necesario fortalecer las instituciones y agotar las leyes ordinarias antes de modificar la Carta Magna.

Por lo complejo en este momento para modificar la Constitución de Guatemala, actualmente se recomienda:

Para mejorar Guatemala actualmente, es crucial fortalecer la institucionalidad contra la corrupción, garantizar la seguridad ciudadana (especialmente en cárceles) y mejorar el acceso a salud, educación y nutrición, enfocado en reducir la desigualdad.

Se recomienda impulsar la inversión privada en infraestructura, promover la agricultura local y fomentar la participación política juvenil y femenina.

Las prioridades recomendadas se basan en varios pilares: Seguridad y Justicia:

Recuperar el control del sistema penitenciario y combatir la delincuencia sin negociar con grupos criminales.

Desarrollo Social:

Garantizar acceso universal a servicios de salud, educación y saneamiento básico, compensando las desigualdades educativas. Implementar programas contra la desnutrición y mejorar la seguridad alimentaria.

Economía e Infraestructura:

Fomentar la inversión privada (nacional y extranjera) en infraestructura vial y portuaria para aumentar la competitividad. Apoyar a pequeños agricultores con créditos de bajo interés y seguros paramédicos. Institucionalidad: Combatir la corrupción para asegurar que el presupuesto público llegue a las necesidades de la población.

Empoderamiento:

Fomentar la igualdad de género y la participación de los jóvenes en la política. Esperamos que se vayan eligiendo personas con ética, moral y experiencia en la selección de los cambios que se vienen.

Libre emisión del pensamiento.

