Perspectivas y desafíos de los combustibles sostenibles de aviación en Centroamérica

Sin lugar a duda, el sector aéreo internacional es uno de los sectores de la economía global que más ha interiorizado la variable ambiental dentro de su marco operativo, ello se ve plasmado tanto por el ente regulador, en este caso la Organización de Aviación Civil Internacional, como por la Asociación de Transporte Aéreo, IATA, al adoptar diversos compromisos ambientales, así como objetivos aspiracionales que han sido posteriormente asumidos por la mayoría de Estados en el mundo.

En nuestro entorno, ha sido por medio de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, COCESNA, quienes desde hace más de una década vienen procurando la sostenibilidad del sector aéreo en la región, dando ahora un salto cualitativo, por medio del proyecto, Promoviendo la gestión de Riesgo Climático y la reducción de emisiones de carbono en la región SICA”, la cual es una iniciativa de cooperación con la República de China (Taiwán) en apoyo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), con el impulso de estudios técnicos para convertir a la región en un hub de estos combustibles alternativos.

En este orden de ideas, el pasado 42 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea de OACI, así como la Tercera Conferencia de la OACI sobre Combustibles Alternativos para la Aviación (CAAF/3) realizada en Dubái, sintetizó una declaración relacionada con el despliegue de SAF en apoyo al Objetivo Aspiracional a Largo Plazo (LTAG por sus siglas en inglés) de Emisiones Netas Cero (“Net Zero”) para 2050 adoptado en la 41ª Asamblea de la OACI.

La declaración generada establece un porcentaje puntual y objetivo de reducción en las emisiones de CO 2 de 5% para 2030, con importante énfasis en el uso de energías menos contaminantes para la aviación, como los combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés) y los combustibles de aviación con bajas emisiones de carbono (LCAF, por sus siglas en inglés).

A la fecha, se ponderan a los SAF como el principal medio de reducción de emisiones de CO 2 y considerando su variedad de fuentes. Es necesaria una coordinación eficaz entre los Estados para garantizar que estas medidas conduzcan hacia los resultados que se pretenden alcanzar, (sin transferir la contaminación a otros sectores).

Según informes, alrededor del 90% del suministro de SAF & LCAF proyectado para 2030 provendrá de 2 tipos de tecnología, ello constituye sin duda un desafío, pero a su vez una gran oportunidad para los países de la región SICA, en este caso Guatemala, productores de una buena parte de las materias primas para la producción de dicha energía, como lo es el etanol.

La invitación es cordial para que hoy jueves, puedan acompañar un webinario sobre los SAF/LCAF en Centroamérica, con connotados expertos en el tema, éste marca la continuidad del apoyo colaborativo de la República de China Taiwan que, ha sido un aliado de la región Sica desde 1992, ahora en la presentación de un importante estudio técnico que nos revelara datos sobre la viabilidad de la construcción de plantas de combustibles SAF/LCAF particularmente en los Estados de Belice y Guatemala, como fuentes primarias de información.

Para participar pueden ingresar en el siguiente enlace, hoy jueves 5 de febrero de 9:00 a 11 de la mañana, horario de Centro America, para iniciar su registro https://bit.ly/49NdTdG

