Mundo Petapa, Medio siglo de DAR VIDA a los SUEÑOS

Ciudad Guatemala, marzo de 2026. El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala –IRTRA– se viste de gala para conmemorar el quincuagésimo aniversario de su emblemático Parque de Diversiones Mundo Petapa. Desde su nacimiento en 1976, este recinto no solo ha definido el estándar de la recreación familiar en el país, sino que se ha erigido como un santuario donde los sueños y la convivencia convergen en una experiencia de clase mundial

Un mes de júbilo por la Felicidad

La celebración de las cinco décadas de excelencia se ha manifestado a través de una agenda cultural vibrante. Durante el mes de marzo, las calles del parque se transformaron en un escenario de fantasía con desfiles de carrozas y la presencia de nuestros icónicos personajes. La atmósfera se elevó con las notas de ensambles de clarinetes y la maestría musical de agrupaciones como Tropi Jazz, Duarte Band, Fever Jazz y Fiesta Latina, quienes brindaron una experiencia sonora inolvidable a este hito histórico.

El culmen de la festividad tuvo lugar ayer 26 de marzo. Frente al majestuoso Castillo deHadas, la gran familia guatemalteca se unió al IRTRA en una emotiva ceremonia de aniversario. Entre acordes triunfales, confeti, presentaciones musicales y un espectacular show de pirotecnia, se celebró el memorable pasado y se brindó por el grandioso futuro de un parque que es, ante todo, Patrimonio Emocional de los guatemaltecos.

Emotivas Palabras, Llenas de Carisma

Don Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de la Junta Directiva del IRTRA, compartió un mensaje que resuena con la esencia de la institución:

“Celebrar los 50 años de Mundo Petapa es rendir tributo a la alegría de las familias guatemaltecas. Durante cinco décadas, hemos tenido el honor de ser el escenario de momentos que hoy son tesoros en la memoria familiar de generaciones enteras. Nuestra mayor recompensa es ver esa felicidad renovada cada día, y nuestro compromiso es inquebrantable, en seguir innovando para que las futuras generaciones encuentren aquí un lugar donde la magia sea eterna”.

Un regalo en el cielo guatemalteco

Como cierre a esta efeméride, el IRTRA invita a todos sus visitantes a ser parte de un espectáculo de luces, sin precedentes. Esta gala visual tendrá lugar al cierre del parque el sábado 28 de marzo, extendiéndose a todos los sábados de abril, permitiendo que la luz de este aniversario siga brillando en lo alto y lleve un mensaje de amor al cielo.

Legado de Excelencia

Mundo Petapa no es solo un destino; es la materialización de la visión de una institución que, desde su creación en 1962 por el Decreto 1528, ha trabajado por el bienestar de los trabajadores de la empresa privada de Guatemala y el desarrollo turístico de la nación. Tras 50 años de evolución constante, reafirmamos nuestra misión de ofrecer servicios de calidad superior, confirmamos nuestro compromiso con el reto de hacer feliz a los guatemaltecos, manteniendo siempre viva la esencia que hace del IRTRA un lugar único en el corazón de Guatemala

Acerca de IRTRA:

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) es una Institución guatemalteca dedicada a proveer esparcimiento y recreación con excelencia en el servicio. creado por el decreto 1528 del Congreso de la República de Guatemala en 1962. Tiene el objetivo de brindar un servicio de excelencia a la comunidad, especialmente a los trabajadores de la empresa privada y sus familias, así como contribuir al turismo interno y extranjero.

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