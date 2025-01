Insistir, Resistir y Persistir, Jamás Desistir como Ciudadanos de Bien

Quod Pertinet

La confianza que me fuese depositada a partir del mes de septiembre de este año 2024 para poder disponer de un espacio de opinión en EL SIGLO, es una posibilidad que atesoro y agradezco muchísimo. Poder escribir y compartir mis impresiones con respecto al acontecer mundial y los efectos que considero tiene o puede llegar a tener esto en naciones hermanas como Guatemala y Colombia implica una inmensa responsabilidad para con la LEY, para con la VERDAD, y para con la JUSTICIA, soportes estos determinantes para garantizar una sana convivencia y la diaria construcción de sociedad.

Considerando la cantidad de noticias que a diario se generan en nuestras naciones hermanas Guatemala y Colombia, así como todo lo que acontece en el resto del planeta, resulta siendo un maravilloso proyecto estar en capacidad de encontrar, de descifrar, e incluso de tratar de anticipar, los efectos, las consecuencias y los hilos conductores que entre uno y otro puede haber, y después estar en capacidad de compartir, de la manera más sustentada posible, un análisis y opinión al respecto. Doblemente satisfactorio resulta publicar una columna en un medio de comunicación como EL SIGLO, por cuanto además de la difusión e impacto que puede llegar a tener lo compartido, también está la complacencia que resulta de la retroalimentación recibida.

En el transcurso de estos cuatro (4) meses, he querido aprovechar la posibilidad brindada ocupándome y enfocándome en situaciones, en noticias, y en acontecimientos que considero afectan tanto a Guatemala como a Colombia, dos naciones hermanas unidas no solo por los lazos de fraternidad que siempre hemos estrechado entre los ciudadanos de bien, sino también y por estos días especialmente, debido a las malintencionadas y nefastas alianzas que se vienen fraguando entre agentes de la izquierda criminal de ambas naciones y del resto del planeta. Como ciudadano colombiano quien conoce y ha denunciado penalmente a nivel internacional el poderoso y cada vez más atroz y corruptor criminal entramado que se ha consolidado en mi nación, trato de aprovechar cada columna para poner en aviso y alertar a mis hermanos guatemaltecos de lo que estoy seguro la izquierda está planeando ejecutar en su nación para desestabilizarla, dividirla, y luego destruirla por completo.

El propósito, el sueño de todo este analizar, opinar y denunciar, es el de aportar para la promoción y consolidación en nuestras naciones de un espíritu de autonomía y de independencia que las libre de la cada vez más atrevida y agresiva influencia de la agenda de la empobrecedora y castrante izquierda globalista. Sin que sea contradictorio, debemos trabajar de manera conjunta en asegurar la independencia y la autonomía de nuestras amadas naciones, porque los enemigos de estas importantes condiciones trabajan muy unidos, y están muy bien financiados. Pero justamente por ser una minoría cada vez más visible dada la repetición que de su malintencionado proceder deben hacer en diferentes naciones, cada vez nos es más fácil perfilarlos y anticipar su modus operandi. Para vencer a este enemigo, los ciudadanos de bien debemos trabajar unidos, y este además de ser mi propósito, también es mi sueño, sueño en cuyo intento por alcanzarlo jamás desistiré, ¡persistiré, resistiré e insistiré hasta cumplirlo!

La posibilidad que tengo de hacer realidad este propósito, este sueño compartido líneas atrás, trae implícito el otro sueño porque en nuestro planeta, sobre todo en mis queridas Guatemala y en Colombia, vuelva a imperar el sentido común y vuelvan a prevalecer la LEY, la VERDAD, y la JUSTICIA. La viabilidad de mis sueños la considero atada a la irrestricta aplicación de una fórmula que desarrollé y que me permitiré sugerir a ustedes considerar al momento de querer alcanzar sus sueños. Los verbos que componen esta fórmula son Creer, Crear, Querer, y Hacer:

C2QH

Me ocuparé en esta columna del segundo elemento que integra esta fórmula que sugiero consideren aplicar para sacar adelante los sueños: CREAR. ¡Hay que Crear lo que sea necesario para sacar adelante los sueños! Hay que ¡Crear para que lo que soñamos sea posible! Y este CREAR depende fundamentalmente de crearnos como personas de bien día a día, con el paso de cada hora, de cada minuto, segundo a segundo… Es indispensable CREAR lo que sea necesario para mantener con vida el sueño y para seguirnos construyendo como personas. Es indispensable mantener andando el maravilloso proceso de construirnos como individuos cada día, hay que persistir en el desarrollo de ese formidable proyecto que somos como personas, en esa edificación que se levanta a cada instante y con cada experiencia de ese ser capaz, de esa persona segura, luchadora y convencida de sus capacidades y de su potencial, ¡de esa criatura viva que no se dejará amilanar por nada ni por nadie en su intento por alcanzar sus sueños! Hermanos guatemaltecos, por nada del mundo renunciemos a la defensa de nuestras naciones ante la amenaza de la criminal izquierda transnacional, ¡no es ni será una guerra fácil ni rápida, pero por ustedes, por los suyos, por lo suyo y por todo lo nuestro, vale la pena darla!

Tanto en Guatemala como en el resto del planeta, este año 2024 que ya agota sus últimos días en el calendario, ha resultado ser un año que nos ha puesto a prueba en todos los frentes como personas y como ciudadanos, dadas la infinidad de coyunturas adversas y de situaciones extremas a las que con frecuencia diaria nos ha expuesto. Afortunadamente aquí seguimos firmes gracias a nuestras fortalezas y determinación, y seguros pues nos hemos probado capaces, resilientes y muy determinados. Mi naturaleza infinitamente optimista y positiva para más no poder me hacen querer contagiarles de esto.

CREER que nuestro sueño es posible, CREAR para que nuestro sueño sea posible, en todo momento QUERER que nuestro sueño sea posible, y HACER hasta lo que no parece estar a nuestro alcance para convertir ese sueño en realidad, son las actitudes determinantes que nos permitirán a todos alcanzar los sueños, créanme, yo sé porque lo digo. Para cerrar este año como debe ser y empezar el 2025 con actitud ganadora, me tomaré el atrevimiento de sugerirles aplicar siempre y en todo momento, el siguiente mantra cuando de perseguir sus sueños se trate: ¡Insistir, resistir y persistir, jamás desistir!

Para terminar esta columna quiero por este medio enterar al lector y a las personas de EL SIGLO, que con toda la sinceridad y honestidad anhelo para todos ustedes y para toda su gente querida, que disfruten de una muy bella y Feliz Navidad, y que el año 2025, así como los demás de vida que Dios y el Universo tengan a bien concederles, sean unos en los que sean arropados con las bendiciones de salud, de amor, de tranquilidad y de prosperidad que anhelan y por las que a diario, gracias a sus nobles pensamientos, a sus respetuosas palabras, y a sus honorables conductas, merecen.

A efectos de brindar una posibilidad de respiro al lector, les entero que esta columna de opinión será la última que publicaré en EL SIGLO en lo que resta de este año 2024, ambicionando a que, de seguir disponiendo de la generosa oportunidad e inmenso gusto de poder escribir para tan valorado y estimado medio en el año 2025, gustosamente reactivaré esta grata y nutritiva empresa a partir de la semana del lunes 13 de enero próximo.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...