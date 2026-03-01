36 años de contar la historia

“El pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla”.

Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana

“Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”

Ryszard Kapuscinski

Hoy hace 36 años, un grupo de Quijotes se dieron a la tarea de incursionar en la azarosa actividad del periodismo guatemalteco, sentían que era necesario un medio de comunicación que pudiera dar a conocer la realidad sin sesgos, sin ideología, tendente a no manipular los hechos, para poder de esa forma comunicar y contar la historia, así nació Siglo 21, el primer ejemplar salió a luz pública el 1 de marzo de 1,990.

Las etapas que a lo largo de su existencia este medio de comunicación ha vivido, van desde alcanzar el éxito como uno de los mejores medios de comunicación de Guatemala, por su imparcialidad al narrar la noticia, generar opinión e informar sobre acontecimientos nacionales, internacionales, culturales y deportivos, así como los avances de la ciencia y la tecnología, durante sus 36 años de historia, además hemos sufrido hasta los ataques infundados que lanzara la Santa Inquisición denominada CICIG y sus aliados para cerrar dos medios de comunicación como lo son Siglo 21 y alDía, contraviniendo el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala; estos hechos no fueron suficientes, pues a partir de ese momento nos fortalecimos como un medio digital que hoy día es leído desde Alaska a la Patagonia, Europa, Asia y otros lugares, demostrando con ello que cuando un trabajo se desempeña con honestidad y llevando como estandarte la verdad, Seguimos Contando la Historia.

Muchas gracias a nuestros suscriptores, lectores, anunciantes, colaboradores, Columnistas y amigos por su apoyo durante estos 36 años, para mantener vivo el espíritu de libertad con el que nació este medio.

Hoy día, después de sufrir el ataque de gobierno, un embajador acusado de pedofilia y de los mismos medios de comunicación que se han dado a la tarea de responder a intereses espurios y manipular la información para el manejo de masas, podemos decir: ESTAMOS VIVOS Y SEGUIREMOS CONTANDO LA HISTORIA.

POR UNA NACIÓN LIBRE, JUSTA Y SOLIDARIA

