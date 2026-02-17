BERNARDO ARÉVALO Y VÍCTOR POLAY, CULPABLES

La Otra Cara

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue una organización terrorista que operó en Perú entre 1980 y 1997. Fundado con una ideología marxista-leninista, buscaba instaurar un Estado socialista mediante la lucha armada. Su accionar incluyó secuestros, asesinatos y atentados, culminando con el asalto a la residencia del embajador japonés en 1996, que tuvo como consecuencia el aniquilamiento del grupo terrorista que había secuestrado a más de 100 figuras públicas, funcionarios y diplomáticos extranjeros. La operación Chavín de Huáncar ejecutada brillantemente por las Fuerzas Especiales militares peruanas, acabó con el ciclo de masacres y asesinatos cometidos por los delincuentes terroristas.

Años antes de este final, Víctor Polay Campos, seudónimo “Camarada Rolando” líder del MRTA, escapó del penal Miguel Castro Castro el 9 de julio de 1990 como parte de una fuga masiva junto a otros 47 terroristas a través de un túnel de 250 metros. Polay fue recapturado el 9 de junio de 1992, tras una intensa operación de Inteligencia Militar. Entre los prófugos estaban Alberto Gálvez Olaechea, responsable de finanzas, y Lucero Cumpa Miranda, responsable de Milicias y Comandos terroristas. Es decir, era la responsable de Operaciones Terroristas.

Este fue un golpe duro para la lucha antiterrorista y la institucionalidad peruana durante el gobierno del izquierdista Alan García fue ejecutado sospechosamente a 12 días de que entregara el mando al candidato de derecha Alberto Fujimori. Para que mis lectores puedan evaluar el descaro del Gobierno izquierdista para liberar en forma encubierta a quienes esperaba hicieran fracasar a Fujimori, debo destacar que: los terroristas fugados tenían las llaves de los candados de las celdas, Víctor Polay estaba recluido en una celda especial gozando de granjerías al igual que el resto de terroristas, el túnel fue construido durante 8 meses y las extracciones de grandes cantidades de tierra no fueron detectadas por los guardias a pesar de tener 11 torres de vigilancia en la “cárcel de Alta Seguridad”, cuyo personal efectuaba patrullajes nocturnos y era relevado por personal rotativo organizado en diferentes turnos. Víctor Polay, el amigo del Presidente, debió de atravesar por muchos sectores y puertas antes de llegar al túnel. Pero además, como la mentira dura mientras la verdad no llega, en el año 2003 Armado Castillón ex Jefe del Instituto Nacional penitenciario –INPE- denunció públicamente al Ministro Agustín Mantilla mano derecha del Presidente de ser el autor intelectual de la fuga, con la complicidad del Presidente.

Nadie creyó en aquel entonces en la inocencia de Alan García, quien pronunció tras la fuga un encendido discurso lavándose las manos en sus subalternos, como se ha vuelto costumbre en Guatemala ante el desmadre y desbordada corrupción de Bernardo Arévalo, y su banda de corruptos. Los hechos de corrupción de García y la crisis económica provocada por sus políticas económicas, sumado a este evidente contubernio con los terroristas provocaron que saliera del Congreso peruano abucheado por todos los presentes (al igual que otro engendro como Cerezo en Guatemala) y seguramente lo será Bernardo Arévalo.

LA FUGA

El 9 de julio de 1990 se descubrió el túnel y la fuga de los terroristas, pero este había sido construido y planeado desde hace meses. Era un túnel de concreto armado de unos 250 metros de largo, un metro y medio de diámetro y ocho metros de profundidad y tenía un novedoso sistema eléctrico, extractores de aire, escaleras y una serie de equipos diversos. Las investigaciones determinaron que miembros policiales, encargados del resguardo en la prisión, fueron cómplices de la huida. Los partidos de la oposición atribuyeron responsabilidad al Presidente, Alan García.

En la fotografía aparece a la izquierda el terrorista Víctor Polay con un círculo y Alan García en el centro, de igual manera, junto a su maestro el izquierdista dirigente del Partido APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), Víctor Raúl Haya de La Torre. Es importante conocer que el padre de Víctor Polay fue fundador del APRA, Partido de Alan García y Haya de La Torre.

Tomando esa referencia histórica y volviendo a la actualidad nacional guatemalteca la fuga “consentida” de los principales cabecillas terroristas de la Pandilla Barrio 18, cuyo listado y perfiles ya está en manos de los responsables asignados para el efecto por el Presidente Trump, fue una bofetada al mandatario estadounidense y a la sociedad guatemalteca. Ante el escándalo, el impuesto Arévalo facilito la fuga trepidante de su socio y amigo Francisco Jiménez Irungaray a quien impuso en el puesto de Ministro de Gobernación a pesar de ser conocido su fracaso en el mismo puesto durante la gestión de Álvaro Colom. “El fin justifica los medios” es el axioma de Arévalo.

La fuga de más de 30 terroristas pertenecientes al Barrio 18 con el contubernio de autoridades del Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación de la Cárcel Fraijanes 2 abrió la Caja de Pandora. Un reportaje del diario “The New York Times” indica que las fugas se anunciaron en forma tardía y por demás sospechosa y “casualmente” poco después de que Donald Trump designara a la pandilla como organización terrorista extranjera, incluyéndola en la misma lista que los cárteles de las drogas más conocidos de la región (entre ellos los guatemaltecos). Como si fuese poco el desgobierno deArévalo hipócritamente aceptó la renuncia de la prófuga ex Fiscal Claudia Palencia viceministra Antinarcóticos y facilitó la fuga del ex Ministro de Gobernación Francisco Jiménez Irungaray.

Cuando se compara, el origen ideológico tanto de Alan García, el Ministro del Interior Agustín Mantilla y el terrorista Víctor Polay, y la fuga consentida y encubierta de 48 terroristas del MRTA por orden Presidencial; y la fuga en Guatemala de más de 35 terroristas del Barrio 18 consentida por Bernardo Arévalo y su amigo y cómplice Francisco Jiménez Irungaray escondido y protegido en Colombia tras su fuga encubierta por Arévalo, por el Presidente Gustavo Petro ex guerrillero del Movimiento 19 de Abril -M-19-, y aliado del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria quien financió el asalto y posterior masacre del Palacio de Justicia en Bogotá en el año 1985; podemos comprobar que además de ser una corriente política, el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla (de los cuales son integrantes Arévalo y su compinche Gustavo Petro), son una mafia criminal que sirve de vaso comunicante para los llamados “imperios transversales”, como lo son el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas (la extracción de armas de los almacenes de guerra de varios cuarteles guatemaltecos a lo largo del 2025, es una clara evidencia del cumplimiento del plan, pretendiendo el actual e ilegal Ministro de la Defensa Henry Sáenz y su jefe Arévalo que quede en el olvido).

Se les denomina imperios, por el enorme poder que ostentan y por las multimillonarias cantidades de dinero que manejan; y se les llama transversales, porque no pertenecen específicamente a un territorio, sino que se comunican, desplazan y movilizan a lo largo y ancho del globo, prácticamente sin ninguna limitación. Por lo cual queda demostrado que son parte de una alianza de crimen organizado impuestos recientemente mediante escandalosos fraudes electorales como sucedió el Presidente Trump en el 2020. Los ex miembros del Partido Comunista –PGT- funcionarios de Arévalo y responsables o corresponsables de acciones terroristas como la emboscada y asesinato de más de 25 Policías Militares Ambulantes en la Colonia Mariscal de la Ciudad Capital en los 80s, y del asesinato del embajador John Gordon Mein, jamás podrán ser al igual que Arévalo, gente confiable para Trump.

