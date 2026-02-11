Carlos Estuardo Gálvez Barrios, un profesional responsable, un hombre de equilibrio

Lugar Hermenéutico

Hablar del Dr. Galvez, es hablar de un político en el amplio sentido de la palabra, un profesional que ejerce la voluntad de poder, como concepto central de la filosofía de Friedrich Nietzsche, definido en la fuerza fundamental, instintiva y creativa que impulsa a las personas a crecer, autoafirmarse, superar obstáculos y expandirse, no es el hecho de dominación per se, es la reafirmación propia de la superación personal y dominio de si mismo.

Carlos Estuardo Gálvez Barrios es un abogado y notario guatemalteco, conocido principalmente por haber sido Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) durante dos periodos consecutivos (2006-2014), suceso único en los 350 años de historia de esta casa de estudios y sin duda, un lapsus de ilustración en su etapa contemporánea.

Fue graduado con honores de la USAC en 1985, lo que le permitió acceder a una beca por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), para realizar estudios de Maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica, durante los años de 1988 a 1989, donde obtuvo Graduación de Honor. Posteriormente se Doctoro en Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

En su carrera docente, fue representante de los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ante el Consejo Superior Universitario, USAC, período 1997-1998. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC, período 2000-2004. Así mismo desempeño múltiples cargos de importancia como miembro de la Comisión para el Fortalecimiento del Sector Justicia y Presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

A su vez, miembro de la Comisión del Colegio de Abogados y Notarios para el estudio del Proyecto del Nuevo Código Procesal Penal y de la Comisión para la elaboración del Proyecto de Ley de Narcoactividad. Presidente de la Comisión de Derecho Penal Comparado del Colegio de Abogados y Notarios. Miembro del Jurado de Oposición del Ministerio Público y Presidente del Instituto Guatemalteco de Estudios Penales y miembro de la Comisión de Postulación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia entre muchos otros cargos y participaciones, tanto a nivel de país como regional e iberoamericano.

Su periodo rectoral se caracterizó por la acreditación internacional de unidades académicas y distintas carreras de grado y postgrado en la tricentenaria, ampliación de la oferta educativa, apertura de más de cuatro centros regionales, programas de cursos libres y educación continua, así como apoyo a la formación docente. De manera particular, gracias a este programa, tuve la oportunidad, junto a más de 200 profesores de distintas áreas de la ciencia así como compañeros profesores de diversos centros regionales de la USAC en el país, de optar a una beca para realizar estudios de Doctorado en universidades europeas, algo que sin duda fue un salto cualitativo para el desarrollo profesional de los becarios, como también para la academia y para el país en general, algo que reconocemos con especial aprecio y agradecimiento tanto al Dr. Estuardo Galvez como al Dr. Olmedo España, entonces Vicerrector académico de la USAC.

Todo lo descrito se queda corto para describir a un profesional de las características de Estuardo Galvez, sin embargo, en una palabra, se puede resumir como Liderazgo, un Líder con visión periférica, responsable, equilibrado y comprometido con Guatemala, algo de lo que, por cierto, se carece en casi cualquier esfera del Estado desde hace un buen tiempo.

Por ello, tengo la certeza que hoy 12 de febrero, los abogados responsables y sin sesgos de ninguna índole de nuestro país, votaran por el Dr. Galvez para magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, con ello garantizar el equilibrio y la certeza en el orden constitucional, así como mantener la independencia debida con los otros organismos del Estado.

Libre emisión del pensamiento.

