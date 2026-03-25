Zoon Politikón

Nota introductoria

Este texto nació de una pregunta sencilla y antigua: ¿qué queda cuando el uniforme se cuelga por última vez? Lo que sigue no es una declaración política ni un reclamo institucional. Es un intento de nombrar, con honestidad, lo que la experiencia militar le hace a un ser humano —lo que le da, lo que le cobra y lo que ya nunca le abandona. Está escrito para quienes lo vivieron y para quienes quieran comprender, de verdad, a los que lo vivieron.

EL MILITAR VETERANO

El veterano militar no es simplemente quien vistió un uniforme; es el resultado de una transformación que pocas vidas conocen —marcada por el deber, la ruptura y la trascendencia. Su historia comienza, casi siempre, en la juventud —cuando abandona el hogar no por certeza, sino por convicción. Ese acto, aparentemente silencioso, constituye el primer quiebre: deja de pertenecerse por completo para integrarse a una lógica mayor, donde la vida adquiere sentido precisamente al ponerse al servicio de otros.

En ese tránsito, el individuo se despoja de lo accesorio como quien arroja lastre antes de cruzar una corriente. El descanso deja de ser derecho y se vuelve contingencia; el hambre, la sed y la incomodidad dejan de ser problemas para instalarse como condiciones ordinarias de existencia. Este proceso no sólo endurece el cuerpo —lo redefine. Reconfigura la mente: el veterano aprende a operar bajo presión sostenida, a decidir con información incompleta, a sostener el cumplimiento del deber aun cuando todo el entorno conspire en contra.

Y en medio de ese endurecimiento, la vida no dejaba de suceder afuera. Una carta llegaba —a veces con retraso, a veces arrugada— y en ella cabía todo lo que el mundo había seguido siendo sin él: un cumpleaños, una voz familiar, la letra de alguien que esperaba. Esos instantes eran, quizás, los únicos en que el tiempo civil y el tiempo militar se tocaban. También los más difíciles: recordaban lo que se había dejado atrás sin saber cuándo —ni si— volvería a verse.

Sin embargo, el elemento central de esta transformación no es la disciplina, sino la relación con el otro. La institución militar produce un fenómeno excepcional y difícil de nombrar con precisión: la hermandad operativa. No se trata de amistad convencional —esa que nace del tiempo libre y la coincidencia—, sino de un vínculo forjado sobre la interdependencia absoluta. En ese contexto, confiar en el compañero no es un valor moral: es una condición de supervivencia. Por ello, el veterano no recuerda únicamente misiones o destinos; recuerda rostros, nombres, presencias que se integraron a su propia identidad como capas que ya no pueden separarse de lo que uno es.

El veterano encarna, además, una dualidad que rara vez es comprendida desde afuera. Ha experimentado momentos de intensidad vital difíciles de replicar en la vida civil: la camaradería sin artificio, el sentido claro de propósito, la certeza de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Y al mismo tiempo, ha enfrentado pérdidas, silencios y experiencias que no siempre pueden ser comunicadas, ni siquiera del todo procesadas. No todas sus batallas tuvieron testigos. Algunos enfrentaron la guerra en su forma más visible; la mayoría lo hizo en el territorio menos cartografiado: el interior. Ambas formas son igualmente reales. Ambas forjan.

Y hay una distinción que solo quien lo ha vivido comprende del todo: no todos los recuerdos duelen, pero todos pesan. Ese peso, lejos de ser carga, es lo que sostiene la identidad. Es la evidencia silenciosa de haber estado donde muy pocos estuvieron, y de haber cargado lo que eso significa.

Y hay algo que también debe distinguirse: todo veterano —sin excepción— ha sido combatiente en su propio frente. La diferencia no radica en la existencia del conflicto, sino en su manifestación: algunos lo enfrentaron de forma visible, en escenarios que el mundo pudo reconocer; otros, en teatros menos perceptibles pero igualmente exigentes. Todos fueron sometidos a condiciones que demandaron resistencia, decisión y una fortaleza que trasciende lo ordinario. Cada veterano carga, por tanto, con sus propias batallas —externas o internas—, todas legítimas, todas formativas, todas determinantes en la construcción de lo que es.

La experiencia no es información acumulada. Es información que costó algo. Y ese costo es precisamente lo que no puede descargarse. No se transfiere. No se reemplaza con ninguna tecnología, por poderosa que sea. Lo que el veterano sabe, lo sabe de una manera que no tiene equivalente en ningún manual ni en ninguna pantalla.

Cuando el servicio concluye, no se produce una “vuelta” en sentido estricto. El veterano no regresa al punto de origen, porque ese punto ha dejado de existir para él. Regresa distinto —con una identidad configurada por experiencias que no tienen equivalente en la vida común, forjada en un tiempo que no admite traducción sencilla. Por eso, la condición de veterano no es temporal ni circunstancial. Es permanente. Se instala en la médula y ya no abandona.

Y permanece, también, en otro sentido: el veterano no es residuo del camino recorrido. Es parte de la raíz que lo hizo posible. El árbol que hoy crece —con sus capacidades, su tecnología, su acceso al mundo— crece desde una tierra que otros compactaron con el peso de sus botas, con años de servicio silencioso, con decisiones tomadas sin red y sin manual. Esa tierra no es un pasado desechable. Es la condición de posibilidad de todo lo que vino después. Lo que arraiga no cae. Sostiene.

Ser veterano, entonces, no es un reconocimiento simbólico ni una categoría administrativa. Es una condición existencial que se manifiesta en la conducta, en el silencio, en la manera de entender el compromiso y la lealtad. Es la evidencia de haber vivido bajo un código donde el deber antecede al interés propio —no como imposición, sino como convicción elegida y sostenida bajo fuego.

Y por ello, aunque no tenga valor monetario, posee un valor absoluto: el de estar dispuesto a asumir el riesgo máximo por una causa que trasciende al individuo. Ese es el núcleo irreductible del veterano.

Y eso —precisamente eso— es lo que nunca podrá serle arrebatado.

Libre emisión del pensamiento.

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