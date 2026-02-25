El precio del desequilibrio

Zoon Politikón

Cuando los números de la balanza comercial se convierten en señal estratégica.

¿Cuándo deja el comercio de ser instrumento de prosperidad y se convierte en mecanismo de dependencia? La respuesta no llega con un decreto ni con una crisis visible; llega con la acumulación silenciosa de desequilibrios que, mientras se normalizan, reducen el margen de maniobra de los Estados. Centroamérica lleva dos décadas repitiendo una consigna tranquilizadora: comerciar es progresar. Pero el comercio, cuando no se examina con rigor, puede convertirse en una forma discreta de desarme estructural. No todo intercambio fortalece; no toda apertura emancipa. A veces los números advierten lo que el entusiasmo diplomático prefiere ignorar.

Los datos del período 2003–2024 no admiten lectura benévola. Las importaciones centroamericanas provenientes de China se multiplicaron treinta y seis veces; las exportaciones hacia ese mercado apenas crecieron cinco veces y media. El déficit acumulado pasó de menos de 400 millones de dólares a más de 17.500 millones. Hoy China representa el origen del 17% de todo lo que Centroamérica importa, pero absorbe apenas el 1.3% de sus exportaciones. Esa desproporción no es un accidente estadístico ni una oscilación coyuntural: es la expresión cuantitativa de una asimetría persistente que, si no se corrige, tiende a profundizarse. Un déficit sostenido no es solo un problema contable; es una señal estratégica.

El problema no radica en relacionarse con una potencia económica, sino en hacerlo desde una estructura productiva frágil. La canasta exportadora centroamericana continúa dominada por productos primarios: café, azúcar, banano, mariscos, materias primas de bajo valor agregado; bienes vulnerables al clima, a la volatilidad de precios y a la escasa capacidad de diferenciación competitiva. Lo que la región importa son manufacturas y bienes tecnológicos de mayor complejidad productiva. Cuando una economía exporta materias primas e importa manufactura de manera persistente, no está comerciando en condiciones de igualdad: está consolidando su lugar en la base de la cadena de valor global. Esa posición no se revierte con declaraciones ni con cambios de socio diplomático.

El acceso real al mercado chino no depende de acuerdos diplomáticos ni de voluntad declarada. Los estrictos protocolos fitosanitarios que China aplica constituyen una barrera técnica efectiva; la apertura existe en el papel, el acceso práctico permanece restringido. La experiencia hondureña de 2023 lo documenta con precisión: el traslado del reconocimiento diplomático estuvo acompañado de expectativas de expansión para la industria camaronera, pilar exportador del país. La negativa a otorgar licencias fitosanitarias impidió esa exportación, generó pérdidas millonarias y obligó a redirigir la producción hacia otros destinos. Una decisión estratégica basada en promesas no verificadas puede traducirse en costos concretos e inmediatos para sectores productivos reales. No es ideología lo que señala ese fracaso; son los registros contables de una industria que apostó a una apertura que no llegó.

La soberanía comercial tiene, en este contexto, un sentido estrictamente operativo. No se trata de levantar murallas autárquicas; se trata de negociar con criterios verificables y conciencia de las consecuencias de largo plazo. Cuando el comercio se combina con presiones diplomáticas o condicionamientos implícitos, el intercambio económico se transforma en herramienta de influencia política. El patrón documentado de presiones sobre países que mantienen vínculos con otros socios estratégicos revela que los objetivos de fondo no son económicos sino de reordenamiento de alianzas con consecuencias geopolíticas de largo alcance. Un Estado que confunde presión diplomática con oportunidad comercial no está negociando; está cediendo sin saberlo.

Ante esta coyuntura, la incorporación de una variable con frecuencia omitida —la calidad institucional del socio— resulta determinante al evaluar una relación de largo plazo. El tamaño de un mercado no es el único indicador relevante al evaluar una relación de largo plazo. Cuando el vínculo comercial se desarrolla entre sistemas que comparten transparencia, reglas claras y mecanismos previsibles de resolución de controversias, el riesgo estratégico se reduce estructuralmente, aun cuando el volumen inicial sea menor. Un socio pequeño con instituciones confiables ofrece certeza; un socio grande con reglas opacas ofrece volumen con vulnerabilidad implícita. La diferencia no aparece en la primera transacción; aparece en la capacidad de sostener la relación sin ceder autonomía decisional.

Este es el verdadero teatro de operaciones de la política exterior centroamericana: no la tribuna diplomática, sino la balanza comercial. Una región que depende estructuralmente de importaciones sin acceso equivalente a los mercados de origen pierde gradualmente la capacidad de decidir con autonomía. Y cuando las decisiones económicas condicionan las diplomáticas, la soberanía no colapsa de golpe: se erosiona por etapas, cada déficit normalizado es una etapa más. El antídoto no es el aislamiento; es la capacidad productiva. Solo una economía que transforma sus materias primas y acumula valor agregado puede negociar desde fortaleza. Transformar la estructura productiva no es una opción de política económica entre otras; es la condición de posibilidad de cualquier autonomía estratégica real.

La defensa de la República también se juega en la balanza comercial. Los datos del período 2003–2024 no son una consigna ideológica ni una advertencia alarmista. Son un registro. Y los registros, a diferencia de las promesas, tienen una característica que ninguna renegociación diplomática puede alterar: son permanentes. Cuando un país acumula veinte años de señales estratégicas que eligió no leer, la pregunta ya no es si puede corregir el rumbo, sino cuánto tiempo decide no hacerlo.

