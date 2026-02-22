Mayo 2026: El Rubicón Institucional IV

Zoon Politikón

El Costo del Silencio: Guatemala Entre la Contención y el Caos

Guatemala enfrenta tres futuros posibles. En el primero, logramos contención pragmática con institucionalidad débil pero funcional. En el segundo, nos honduranizamos en inestabilidad perpetua. En el tercero, transitamos hacia alguna forma de autoritarismo. La probabilidad de cada escenario no está escrita en piedra; depende de decisiones que tomaremos o dejaremos de tomar en los próximos meses. El análisis comparativo regional y la experiencia histórica nos permiten estimar con precisión cuáles variables determinarán nuestro destino. Yo sostengo que debemos actuar ahora.

El escenario de contención pragmática tiene actualmente 45% de probabilidad. En este futuro, Guatemala preserva una institucionalidad débil pero funcional mediante tres pilares fundamentales. El primero es una Corte de Constitucionalidad técnica resultante del proceso de mayo 2026, compuesta por magistrados comprometidos con la interpretación constitucional que protege libertades fundamentales en lugar de servir agendas ideológicas o intereses facciosos. El segundo pilar es un acuerdo estratégico con Estados Unidos donde Guatemala se posiciona como socio confiable en seguridad hemisférica, obteniendo a cambio flexibilidad en política migratoria y acceso preferencial al mercado estadounidense. El tercer pilar es la creación de zonas económicas de excepción que absorban a los 150,000 retornados proyectados mediante libertad empresarial radical, desregulación profunda y flexibilización laboral que genere empleo formal masivo.

Este escenario no es idílico ni perfecto. Guatemala mantendría problemas estructurales de pobreza, desigualdad y criminalidad. Pero lograría estabilidad suficiente para atraer inversión mediante certeza jurídica, crecimiento económico moderado sostenible entre 3% y 4% anual, control territorial sobre las principales ciudades, aunque con desafíos en zonas rurales remotas, y emigración reducida pero no eliminada. Es el escenario del «muddling through» anglosajón: avanzar imperfectamente, pero sin colapsar. La clase media urbana estaría insatisfecha pero no desesperada. El sector privado operaría con incertidumbre manejable. Las instituciones funcionarían precariamente, pero cumplirían sus funciones básicas.

El escenario de honduranización tiene 40% de probabilidad y representa la trayectoria por defecto si no actuamos deliberadamente. En este futuro, Guatemala replica el patrón hondureño de inestabilidad perpetua sin resolución. La Corte de Constitucionalidad queda capturada por facciones mediante el proceso de selección de mayo 2026, convirtiéndose en arena de batalla facciosa en lugar de árbitro imparcial. El presupuesto nacional continúa suspendido indefinidamente mediante amparos cruzados e impugnaciones recíprocas, operando con extensiones automáticas que impiden cualquier inversión estratégica significativa. El control territorial del Estado se limita a la capital y principales centros urbanos mientras amplias zonas rurales quedan bajo control de facto de estructuras criminales o comunitarias. La emigración funciona como válvula de escape permanente donde quienes pueden irse se van, dejando atrás a quienes no tienen opciones.

Este escenario no implica colapso espectacular sino erosión continua. Guatemala no dejará de existir como Estado formalmente reconocido internacionalmente. Continuará teniendo presidente, Congreso, elecciones periódicas y aparato burocrático funcional. Pero todas estas instituciones operarán con legitimidad decreciente y efectividad limitada. El PIB crecerá marginalmente, quizás 1.5% a 2% anual, suficiente para evitar crisis humanitaria pero insuficiente para mejorar las condiciones de vida. La clase media se reducirá progresivamente mediante la emigración selectiva donde los más educados y emprendedores abandonan el país. El sector privado fragmentará entre oligopolios rentistas que prosperan mediante privilegios regulatorios y empresas productivas que operan con costos crecientes de seguridad privada y corrupción transaccional.

La honduranización es particularmente peligrosa porque no genera crisis aguda que fuerce acción correctiva. Es una lenta agonía donde cada año es ligeramente peor que el anterior, pero nunca lo suficientemente dramático para catalizar un cambio fundamental. Las personas se adaptan gradualmente a niveles crecientes de disfuncionalidad institucional. La violencia se normaliza como «realidad que debemos aceptar». La corrupción se racionaliza como «costo de hacer negocios». La emigración se naturaliza como «única solución individual viable». Después de dos décadas, nadie recuerda exactamente cuándo el país dejó de funcionar adecuadamente. Honduras lleva 15 años en esta trayectoria sin encontrar salida. Guatemala está a 18 meses de entrar definitivamente en ese camino.

El escenario de giro autocrático tiene 15% de probabilidad. Es menos probable que la honduranización, pero más probable que hace cinco años. Requiere tres condiciones convergentes. La primera es una crisis criminal dramática que genera pánico en la clase media urbana, particularmente explosión de extorsión visible en zonas comerciales de la capital. La segunda condición es aparición de figura mesiánica con control militar efectivo que prometa orden mediante medidas excepcionales. La tercera condición es demanda explícita de la clase media urbana por suspensión temporal de garantías constitucionales a cambio de seguridad inmediata, legitimando democráticamente el giro autocrático.

En este escenario, Guatemala replica parcialmente el patrón salvadoreño, pero sin sus condiciones de éxito. Un líder popular obtiene poderes excepcionales mediante procedimientos formalmente legales, pero materialmente erosivos de contrapesos institucionales. Declara estado de excepción localizado en zonas críticas, suspende parcialmente garantías constitucionales, militariza territorios bajo control criminal, y establece régimen de detención masiva sin debido proceso estricto. Los resultados de seguridad son mixtos porque Guatemala carece de la concentración territorial del crimen que permitió el éxito salvadoreño. La extorsión disminuye en la capital, pero se desplaza hacia el interior. Los homicidios bajan temporalmente pero no se eliminan porque los actores criminales son más sofisticados que las pandillas salvadoreñas.

Los costos institucionales de este escenario son permanentes. La separación de poderes, débil actualmente, desaparece completamente. La libertad de prensa se restringe mediante controles indirectos que no censuran explícitamente, pero generan autocensura por temor a represalias. El sector privado fragmenta entre quienes colaboran con el régimen obteniendo privilegios y quienes resisten enfrentando hostigamiento regulatorio. La comunidad internacional congela ayuda excepto la relacionada con seguridad. Y crucialmente, el modelo genera dependencia de un líder individual sin crear instituciones sostenibles, planteando la pregunta: ¿qué sucede cuando el líder popular pierde legitimidad o es sucedido por alguien menos competente?

Cinco variables críticas determinarán cuál escenario prevalecerá. La primera es la composición de la Corte de Constitucionalidad resultante de mayo de 2026. Si queda técnica y pro-libertad, aumenta 35% la probabilidad del escenario de contención. Si queda capturada, aumenta 35% la probabilidad de la honduranización. La segunda variable es la capacidad de absorción económica de retornados. Si las zonas francas funcionan, aumenta el 25% la probabilidad de contención. Si la economía no absorbe el shock migratorio, aumenta 25% la probabilidad de honduranización o giro autocrático. La tercera variable es el acuerdo con Estados Unidos. Si Guatemala logra posicionarse como socio estratégico, aumenta 30% la probabilidad de contención. Si enfrenta aranceles o sanciones, aumenta 30% la probabilidad de la honduranización.

La cuarta variable es la evolución criminal. Si la extorsión urbana explota visiblemente generando pánico en la clase media, aumenta 20% la probabilidad del giro autocrático. Si la situación criminal se mantiene en niveles actuales, favorece el status quo de honduranización gradual. La quinta variable es la cohesión del sector privado. Si actúa coordinadamente como Senado de Emergencia defendiendo institucionalidad funcional, aumenta 20% la probabilidad de contención. Si se fragmenta en búsqueda de privilegios particulares, aumenta 20% la probabilidad de la honduranización.

Estas variables no son independientes sino interrelacionadas. Una Corte técnica facilita el acuerdo con Estados Unidos porque genera confianza en que Guatemala respetará compromisos. La absorción económica de retornados reduce presión criminal que podría catalizar un giro autocrático. La cohesión empresarial influye en la composición de la Corte mediante presión coordinada en el proceso de selección. El análisis prospectivo sugiere que el resultado más probable es alguna combinación de los escenarios primero y segundo: contención pragmática inestable que se deteriora gradualmente hacia honduranización si no se refuerza constantemente mediante acción deliberada.

El silencio tiene un costo que Guatemala no puede pagar. La inacción no preserva el statu quo; garantiza la honduranización por defecto. El sector privado organizado debe actuar como Senado de Emergencia, no para capturar el Estado sino para salvarlo de la captura mediante defensa proactiva de institucionalidad funcional. La sociedad debe mantener un escrutinio público transparente del proceso de selección de magistrados de mayo de 2026. Los guatemaltecos conscientes deben exigir a sus representantes que prioricen la certeza jurídica sobre las ventajas facciosas de corto plazo. Y la clase media urbana debe entender que la tentación autocrática, aunque comprensible dada la frustración con la ineficacia institucional, genera costos permanentes que eventualmente superan cualquier beneficio temporal de seguridad.

La historia juzgará con severidad a quienes, pudiendo actuar, eligieron el silencio. Guatemala tiene tiempo, pero ese tiempo se mide en meses, no en años. Mayo de 2026 es nuestro Rubicón. La pregunta que la historia formulará es simple: ¿tuvimos la claridad para diagnosticar nuestra crisis, el coraje para enfrentarla, y la voluntad para actuar deliberadamente? O preferimos, como los romanos del siglo I a.C., descubrir por experiencia propia que las repúblicas no mueren con gritos espectaculares sino con silencios acumulados. La elección es nuestra. Las consecuencias serán de nuestros hijos.

