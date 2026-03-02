lunes, marzo 2, 2026
En Guatemala, el uso del etanol

Francisco Bermudez Amado 0 Comments

Del Escritorio del General

Guatemala se encuentra ante un nuevo desafío energético. Durante décadas nuestro sistema de transporte ha dependido exclusivamente de la gasolina regular, gasolina súper y diésel. Hoy aparece una propuesta distinta: incorporar etanol a los combustibles fósiles en un porcentaje aún no claramente comprendido por la población.

La reacción natural del ciudadano es la incertidumbre: ¿mejorará el funcionamiento del motor?, ¿aumentará el consumo?, ¿reducirá costos o provocará fallas mecánicas? Antes de opinar debemos comenzar por comprender qué es el etanol.

El etanol es un alcohol etílico producido principalmente a partir de la fermentación de azúcares vegetales, en Guatemala proveniente de la caña de azúcar. No es un derivado del petróleo; es un biocombustible. Posee alto índice de octanaje y alto contenido de oxígeno, lo que explica por qué muchos países lo mezclan con gasolina en proporciones bajas como E10 o E15.

Técnicamente el etanol aumenta el octanaje, reduce detonaciones irregulares, mejora la combustión y disminuye depósitos de carbón. También reduce emisiones contaminantes. Sin embargo, posee menor poder energético, por lo que el rendimiento por galón puede disminuir ligeramente, y en vehículos muy antiguos puede afectar empaques deteriorados.

El etanol no destruye motores modernos, pero exige control de calidad y mantenimiento adecuado.

Su introducción responde a tres objetivos: seguridad energética al reducir dependencia del petróleo importado, estabilidad de precios ante variaciones internacionales y desarrollo agrícola nacional mediante valor agregado.

Además tiene impacto ambiental positivo al reducir emisiones de monóxido de carbono, contribuyendo a la salud pública en áreas urbanas congestionadas.

El verdadero debate no es el etanol sino su implementación: control de calidad, transparencia en mezcla, protección al consumidor e información técnica al ciudadano. La incertidumbre nace del desconocimiento.

El etanol no es enemigo del motor ni panacea económica. Es una herramienta energética. Usado correctamente mejora la combustión, reduce contaminación y disminuye dependencia petrolera; usado sin regulación genera desconfianza.

La modernización energética es inevitable. El desafío no es mecánico, es institucional.

Adelante con espíritu de vencedores.

Francisco Bermudez Amado

General de División ex Ministro de la Defensa, Analista político.

