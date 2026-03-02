En Guatemala, el uso del etanol

Del Escritorio del General

Guatemala se encuentra ante un nuevo desafío energético. Durante décadas nuestro sistema de transporte ha dependido exclusivamente de la gasolina regular, gasolina súper y diésel. Hoy aparece una propuesta distinta: incorporar etanol a los combustibles fósiles en un porcentaje aún no claramente comprendido por la población.

La reacción natural del ciudadano es la incertidumbre: ¿mejorará el funcionamiento del motor?, ¿aumentará el consumo?, ¿reducirá costos o provocará fallas mecánicas? Antes de opinar debemos comenzar por comprender qué es el etanol.

El etanol es un alcohol etílico producido principalmente a partir de la fermentación de azúcares vegetales, en Guatemala proveniente de la caña de azúcar. No es un derivado del petróleo; es un biocombustible. Posee alto índice de octanaje y alto contenido de oxígeno, lo que explica por qué muchos países lo mezclan con gasolina en proporciones bajas como E10 o E15.

Técnicamente el etanol aumenta el octanaje, reduce detonaciones irregulares, mejora la combustión y disminuye depósitos de carbón. También reduce emisiones contaminantes. Sin embargo, posee menor poder energético, por lo que el rendimiento por galón puede disminuir ligeramente, y en vehículos muy antiguos puede afectar empaques deteriorados.

El etanol no destruye motores modernos, pero exige control de calidad y mantenimiento adecuado.

Su introducción responde a tres objetivos: seguridad energética al reducir dependencia del petróleo importado, estabilidad de precios ante variaciones internacionales y desarrollo agrícola nacional mediante valor agregado.

Además tiene impacto ambiental positivo al reducir emisiones de monóxido de carbono, contribuyendo a la salud pública en áreas urbanas congestionadas.

El verdadero debate no es el etanol sino su implementación: control de calidad, transparencia en mezcla, protección al consumidor e información técnica al ciudadano. La incertidumbre nace del desconocimiento.

El etanol no es enemigo del motor ni panacea económica. Es una herramienta energética. Usado correctamente mejora la combustión, reduce contaminación y disminuye dependencia petrolera; usado sin regulación genera desconfianza.

La modernización energética es inevitable. El desafío no es mecánico, es institucional.

Adelante con espíritu de vencedores.

Libre emisión del pensamiento.

